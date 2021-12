Atlético-MG x Athletico-PR: onde assistir a final da Copa do Brasil (12/12)

Pela primeira partida da final da Copa do Brasil em 2021, as equipes de Atlético-MG e Athletico-PR se enfrentam a partir das 17h30 (horário de Brasília), no Estádio Mineirão. Com transmissão para todo o Brasil de graça, saiba onde assistir a final da Copa do Brasil ao vivo hoje tanto pela TV como online.

Onde assistir Atlético-MG x Athletico-PR na final da Copa do Brasil? Os canais Globo, na TV aberta para todo o Brasil e SporTV, em operadoras por assinatura, vão transmitir o jogo de hoje pela final da Copa do Brasil ao ao vivo neste domingo.

Horário: 17h30 (horário de Brasília)

Local: Estádio Mineirão, cidade de Belo Horizonte

Arbitragem: Bruno Arleu de Araujo (RJ)

Transmissão: Globo, SporTV e Premiere pelo aplicativo ou site (www.premire.globo) por assinatura

Como entram as equipes no jogo de hoje?

Depois de ser campeão do Brasileirão com duas rodadas de antecedência, o Atlético Mineiro agora se prepara para buscar o seu segundo título no ano. Com uma campanha impecável sob o comando do técnico Cuca, o elenco mineiro vai aproveitar o fator casa e entrar em campo com toda a confiança necessária para chegar no confronto de volta e, então, levar o troféu.

Enquanto isso, o Athletico-PR venceu a Copa Sul-Americana enquanto lutou até o último segundo da temporada no Campeonato Brasileiro contra o rebaixamento, porém, permaneceu na elite do futebol brasileiro. Entretanto, virando a página por completo, o elenco paranaense agora busca o seu segundo troféu da temporada para consagrar-se.

Confira como foi o último jogo entre Atlético-MG e Athletico-PR em 2021.

Escalação de Atlético-MG x Athletico-PR:

Cuca não poderá contar com Nathan Silva, já que entrou em campo vestindo a camisa do Atlético Goianiense.

Já Alberto Valentim tem apenas Khellven como baixa.

Atlético-MG: Everson; Mariano, Réver, Junior Alonso, Guilherme Arana; Allan, Jair, Zaracho, Nacho Fernández; Hulk, Keno

Athletico-PR: Santos; Pedro Henrique, Thiago Heleno, Hernández, Marcinho; Cittadini, Abner, Erick,; Nikão, Terans, Renato Kayzer

