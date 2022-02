Azuriz x Botafogo-SP: onde assistir e horário da Copa do Brasil (23/02)

Azuriz x Botafogo-SP se enfrentam nesta quarta-feira, 23/02, no Estádio Os Pioneiros, na cidade de Pato Branco, pela primeira fase da Copa do Brasil com horário a partir das 19h (Horário de Brasília). Onde assistir o jogo de hoje ao vivo o torcedor confere abaixo.

Onde assistir Azuriz x Botafogo-SP

A partida do Azuriz e Botafogo-SP hoje tem transmissão de graça pelo Youtube, a partir das 19h (Horário de Brasília).

O time do Botafogo vai transmitir de graça através do seu canal no Youtube para todo o público que deseja acompanhar a partida nesta quarta-feira.

Dados: 23/02/2022

Horário: 19h (Horário de Brasília)

Árbitro: Paulo Henrique de Melo Salmazio

Local: Estádio Os Pioneiros, na cidade de Pato Branco

Transmissão: Youtube

Como estão as equipes na temporada?

O time do Azuriz aparece em nono lugar no Campeonato Paranaense com o total de 8 pontos. Em toda a temporada, coleciona duas vitórias, dois empates e outras cinco derrotas por todas as partidas que já disputou. Por isso, deve colocar os seus melhores jogadores em campo hoje para chegar até a próxima fase.

Enquanto isso, o Botafogo aparece em terceiro lugar pelo grupo C do Campeonato Paulista com o total de 12 pontos, ou seja, faz uma temporada regular com três vitórias, três empates e duas derrotas. Por isso, o elenco do interior paulista promete fazer de tudo para estrear com resultado positivo e se classificar até a próxima fase.

Escalação do Azuriz e Botafogo-SP

Nenhuma das equipes apresenta novos desfalques para o jogo desta quarta-feira.

Azuriz: Caio; Cayo Tenório, Salazar, Vinícius Gaurapuava, Jamerson; Igor Bosel, Wenderson, Fabrício Oya; Berguinho, Hugo, Lucas Vieira

Botafogo-SP: Deivity; Marlon, Joseph, Joaquim, Jean; Tárik, Filipe Soutto, Emerson Santos, Bruno Michel; Dudu, Tiago Reis

Veja como foi o último jogo do Botafogo de São Paulo.

