Bahia de Feira x Coritiba: onde vai passar e horário da Copa do Brasil 24/2

As equipes de Bahia de Feira x Coritiba se enfrentam na noite desta quinta-feira, 24/02, na Arena Cajueiro, em Feira de Santana, às 19h (Horário de Brasília) pela primeira fase da Copa do Brasil. Onde assistir o jogo de hoje ao vivo o torcedor confere a seguir.

A partida entre Bahia de Feira e Coritiba vai passar no canal SporTV, e no pay-per-view Premiere, a partir das 19h (Horário de Brasília).

O canal do SporTV só está disponível em operadoras de TV paga. Já a plataforma do PPV pode ser encontrada e assinada pelos valores entre R$49,90 até R$89,90.

Data: 24/02/2022

Horário: 19h (Horário de Brasília)

Árbitro: Caio Max Augusto Vieira

Local: Arena Cajueiro, em Feira de Santana

Transmissão: SporTV e Premiere

Como estão as equipes na temporada?

O elenco do Bahia de Feira aparece em segundo lugar no Campeonato Baiano com 11 pontos, tendo três vitórias, dois empates e uma derrota na temporada. O grupo tem sete pontos a menos de diferença do primeiro colocado. Já na Copa do Brasil, quer garantir a classificação direta até a próxima fase e, para isso, entra confiante.

Enquanto isso, o Coritiba aparece em primeiro lugar no Campeonato Paranaense com 18 pontos. Na rodada passada, o time venceu o rival Paraná e, agora, espera mais uma vez conseguir a vitória para chegar o mais longe que puder na Copa do Brasil em busca do título.

Escalação de Bahia de Feira e Coritiba

Bahia de Feira: Adilson; Igor Tavares, Paulo Paraíba, Marcelo, Alex; Jhonata, Gustavo Henrique, Diones, Wilson Potiguar; Caíque, Deon

Coritiba: Rafael William; Matheus Alexandre, Thalisson Gabriel, Marcio Silva, Guilherme Biro; Bernardo, Gustavo Bochecha, Robinho; Thonny Anderson, Pablo Garcia, Luizão

