Bola de Ouro da Copa do Brasil: veja quem como votar nos finalistas

A organização da Copa do Brasil anunciou na última sexta-feira (19) os indicados a Bola de Ouro e Luva de Ouro da competição, desta temporada. Embora o torneio ainda não tenha realizado as finais, os quatro indicados foram definidos com dois jogadores do Palmeiras e um do Grêmio, ambas equipes finalistas, e um do São Paulo, eliminado da semifinal.

Das quatro indicações, dois são para a premiação da Bola de Ouro e os outros dois para a Luva de Ouro. A votação que começou nesta sexta, terá duração até o término da segunda partida da final, marcada para o dia 7 de março no Allianz Parque.

Indicados a Bola de Ouro da Copa do Brasil

Os indicados para a Bola de Ouro da Copa do Brasil são dois atletas finalistas da competição. Pelo lado Alviverde, Raphael Veiga é o representante do Palestra. Com quatro gols no torneio, o meia é um dos vice artilheiros, ao lado justamente do então outro concorrente a premiação: Diego Souza.

O camisa 29 do Grêmio é outro representante finalista do torneio, e assim como Veiga, soma quatro gols na Copa do Brasil.

Quais os indicados para a Luva de Ouro?

O Palmeiras conta com mais um representante na disputa pela premiação. Pela Luva de Ouro da Copa do Brasil, o Alviverde emplacou Weverton entre os finalistas, ao lado de Tiago Volpi, goleiro do São Paulo, mas que deu adeus à competição após ser eliminado pelo Grêmio, na semifinal.

Como votar no Bola de Ouro e Luva de Ouro?

A votação que começou nesta sexta-feira (19), terá duração de 16 dias e se encerrará no dia 7 de março, logo depois do término da segunda partida. O público que quiser votar, pode escolher os seus candidatos por meio do aplicativo TikTok.

Quando ocorre a final da Copa do Brasil?

Palmeiras e Grêmio se enfrentam pela primeira vez numa final de Copa do Brasil. Enquanto o Tricolor chega à sua nona final no torneio – é o maior finalista – o Verdão chega à quarta decisão. Diferentemente de algumas competições, como a Libertadores, a final da Copa do Brasil ocorre em dois jogos, com as duas equipes jogando em seu estádio.

Nesta edição, logo depois de sorteio realizado na sede da CBF, ficou decidido que o primeiro duelo será na casa dos gaúchos, e os paulistas decidem o título em casa.

28/2 – Grêmio x Palmeiras – 16h

07/03 – Palmeiras x Grêmio – 16h

Definido por sorteio, o Grêmio então inicia a disputa em sua arena, no dia 28 deste mês. Por fim, o último jogo fica para o mando do Palmeiras, no Allianz Parque, no dia 7 de março.

