Final da Copa do Brasil: o que se sabe sobre Palmeiras x Grêmio

Palmeiras e Grêmio fazem o primeiro jogo da final da Copa do Brasil no dia 28 deste mês. Além da premiação milionária, o título da competição garante ao campeão uma vaga direta à fase de grupos da próxima Copa Libertadores.

Atual vencedor do torneio continental, o Verdão já tem sua vaga assegurada, mas fechar a temporada com mais um título, após o fracasso no Mundial, seria coroar mais uma estrela no trabalho do português Abel Ferreira. Já pelo lado gremista, com chances remotas de conseguir levantar o troféu do Brasileirão, o caneco da copa seria a esperança de gritar “é campeão” em um ano de poucas glórias para o Tricolor.

TODO MUNDO DE OLHO NELA! 👀🏆 Chega logo, #FinalCopaDoBrasil! 💚💛 pic.twitter.com/RsWLDjzmgO — Copa Continental do Brasil (@CopadoBrasil) February 8, 2021

Como funciona a final da Copa do Brasil?

Palmeiras e Grêmio se enfrentam pela primeira vez numa final de Copa do Brasil. Enquanto o Tricolor chega à sua nona final no torneio – é o maior finalista – o Verdão chega à quarta decisão. Diferentemente de algumas competições, como a Libertadores, a final da Copa do Brasil ocorre em dois jogos, com as duas equipes jogando em seu estádio.

Nesta edição, logo depois de sorteio realizado na sede da CBF, ficou decidido que o primeiro duelo será na casa dos gaúchos, e os paulistas decidem o título em casa.

28/2 – Grêmio x Palmeiras

07/03 – Palmeiras x Grêmio

Qual a premiação da Copa do Brasil ?

Nos últimos anos, a Copa do Brasil tem se mostrado uma competição muito atrativa para os clubes brasileiros. Isso porque, além da vaga na Libertadores, a premiação do torneio é a maior do país. Para se ter uma ideia, a quantia paga ao vencedor do Campeonato Brasileiro é R$ 32 milhões. No entanto, o campeão da copa embolsa R$ 54 milhões, além das premiações das fase anteriores.

Tanto Palmeiras como Grêmio entraram a partir das oitavas de final da competição e já faturaram R$ 12,9 milhões. Se somado todos os valores, o campeão embolsará R$ 66,9 milhões enquanto o segundo colocado fica com R$ 34,9 milhões.

Valores

Oitavas: R$ 2,6 milhões

Quartas: R$ 3,3 milhões

Semifinal: R$ 7 milhões

Vice-campeão: R$ 22 milhões

Campeão: R$ 54 milhões

Onde assistir final da Copa do Brasil

A Rede Globo é a detentora dos direitos de transmissão da Copa do Brasil. Então, a rede aberta transmite a final, além do SporTV nos canais fechados.

Histórico do confronto

Palmeiras e Grêmio já se enfrentaram em 91 oportunidades, com ampla vantagem para o Verdão. São 38 vitórias dos time Alviverde, contra 20 dos gremistas, além de 33 empates.

Especificamente na Copa do Brasil, os clubes já se enfrentaram 10 vezes, mas com o duelo equilibrado. São duas vitórias para cada lado, além de seis empates. Já no Campeonato Brasileiro, a vantagem novamente fica com os paulistas. Em 59 confrontos, o Palmeiras venceu 25, o Imortal 12 e há 22 empates.

Caminhada de Palmeiras e Grêmio na Copa do Brasil

Como participaram da Copa Libertadores de 2020, Palmeiras e Grêmio garantiram vaga direta às oitavas de final da Copa do Brasil. Enquanto o Tricolor venceu o Juventude, o Verdão teve o RB Bragantino como adversário.

Na sequência, os gaúchos enfrentaram o Cuiabá e os paulistas encararam o Ceará. Classificados à semifinal, o Grêmio passou pelo São Paulo enquanto o Palmeiras despachou o América-MG.

O Verdão soma quatro finais de Copa do Brasil, mas com apenas um vice. O time Alviverde chegou à final em 1996, 1998, 2012 e 2015, e só não ficou com o caneco em sua primeira participação na decisão.

Já a equipe gaúcha é a maior finalista da Copa do Brasil. Desde o início do torneio, em 1989, o Imortal já chegou à decisão em oito oportunidades. O Tricolor levantou o troféu nos anos: 1989, 1994, 1997, 2001 e 2016. No entanto, ficou com o vice em: 1991, 1993 e 1995. Neste ano, pode garantir seu sexto troféu e empatar com o Cruzeiro como maiores vencedores da competição.