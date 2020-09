Premiação da Copa do Brasil: quanto seu time pode faturar

Enquanto os clubes enfrentam dificuldades financeiras por causa da pandemia, a premiação da Copa do Brasil é uma chance de aliviar os cofres. Afinal, os valores recebidos apenas por passar de fase no torneio chegam a cifras milionárias.

Para ter uma ideia, quem avançar às oitavas de final nos confrontos que começam nesta semana receberá R$ 2,6 milhões. Sem contar o que já foi recebido nas fases anteriores, além da premiação que ainda está por vir caso o time chegue até a final.

Assim, os jogos da Copa do Brasil ganham uma importância ainda maior em meio à crise causada pelo coronavírus. De acordo com estudo do banco Itaú BBA, a pandemia pode causar prejuízo de até 28% no faturamento dos clubes, pois derrubou 80% da arrecadação com bilheteria e 50% das demais receitas geradas por torcedores, publicidade e negociações de atletas.

Como funciona a premiação da Copa do Brasil

Logo no começo, a premiação da Copa do Brasil já pode ser milionária. Nas duas primeiras fases, os times são divididos em grupos de acordo com o ranking da CBF. O grupo 1 fica com R$ 1,1 milhão só por estar na primeira fase, e soma mais R$ 1,3 milhão em caso de classificação para a segunda eliminatória.

Já o grupo 2 fica com R$ 950 mil e R$ 1,03 milhão nas duas primeiras fases. Os clubes menores, que pertencem ao grupo 3, faturam R$ 540 mil na primeira rodada e podem receber mais R$ 650 mil caso avancem. Veja a seguir a premiação para as demais fases da Copa do Brasil de 2020:

3ª fase : R$ 1,5 milhão

: R$ 1,5 milhão 4ª fase : R$ 2 milhões

: R$ 2 milhões Oitavas : R$ 2,6 milhões

: R$ 2,6 milhões Quartas : R$ 3,3 milhões

: R$ 3,3 milhões Semifinal : R$ 7 milhões

: R$ 7 milhões Vice-campeão : R$ 22 milhões

: R$ 22 milhões Campeão: R$ 54 milhões

Assim, o clube que tiver disputado todos os jogos desde a primeira fase e ficar com o título da competição pode somar até R$ 72,8 milhões em premiação. É mais que o dobro do valor pago ao vencedor do Campeonato Brasileiro, que não passa de R$ 32 milhões.

Quem está na disputa

Depois das três primeiras rodadas, dez times disputam as cinco vagas restantes para a sequência da competição. Afinal, outros 11 clubes já estão classificados diretamente para as oitavas de final. A partir desta quarta-feira (16), os jogos da quarta fase serão os seguintes:

Ponte Preta x América-MG (Ida: 16/09, 19h. Volta: 22/09, 20h30)

(Ida: 16/09, 19h. Volta: 22/09, 20h30) Fluminense x Atlético-GO (Ida: 16/09, 21h30. Volta: 24/09, 20h)

(Ida: 16/09, 21h30. Volta: 24/09, 20h) Brusque x Ceará (Ida: 16/09, 21h30. Volta: 23/09, 21h30)

(Ida: 16/09, 21h30. Volta: 23/09, 21h30) Juventude x CRB (Ida: 17/09, 16h. Volta: 22/09, 19h)

(Ida: 17/09, 16h. Volta: 22/09, 19h) Botafogo x Vasco (Ida: 17/09, 19h. Volta: 23/09, 21h30)

Quem já está nas oitavas

Os times que participam da Copa Libertadores entram diretamente nas oitavas de final da Copa do Brasil. Além disso o campeão da Série B e vencedores de torneios regionais como Copa Verde e Copa do Nordeste também já estão classificados. São eles:

Flamengo

Corinthians

Palmeiras

São Paulo

Santos

Grêmio

Internacional

Athletico-PR

Fortaleza

Cuiabá

Red Bull Bragantino

Fases finais da Copa do Brasil

Logo após o fim dos jogos da quarta fase e a definição de todos os participantes das oitavas de final, a CBF realizará um sorteio para decidir quais serão os duelos. Todos os 16 classificados poderão se enfrentar, pois estarão em um pote único.

As partidas de oitavas de final devem acontecer a partir do dia 28 de outubro. Antes das quartas de final, um novo sorteio vai definir os cruzamentos das fases finais. Os jogos das quartas serão entre os dias 11 e 18 de novembro. Já as semifinais vão ser nas vésperas das festas de fim de ano, nos dias 23 e 30 de dezembro.

Por causa do atraso no calendário em decorrência da pandemia, o jogo de ida da decisão da Copa do Brasil de 2020 está marcado para o dia 3 de fevereiro de 2021. Assim, no dia 10 de fevereiro, será conhecido o campeão e feliz ganhador da premiação de pelo menos R$ 54 milhões.

Mais sobre o torneio

Além de ser o campeonato com a maior premiação do futebol brasileiro, a Copa do Brasil também é conhecida por ser o torneio mais democrático do calendário. Afinal, nada menos do que 91 participantes de todos os estados da federação entraram na disputa.

O torneio é disputado em sistema de mata-mata desde 1989, e desde então o vencedor assegura uma vaga na Copa Libertadores do próximo ano. O atual campeão, aliás, é o Athletico-PR, que derrotou o Internacional na decisão do ano passado e conquistou o título pela primeira vez. O maior vencedor da competição é o Cruzeiro, com seis títulos.