Botafogo x América MG vai passar em qual canal hoje? (14/07)

Em dia de Copa do Brasil, tudo o que o torcedor quer saber sobre o jogo do Botafogo x América MG vai passar em qual canal hoje! Nesta quinta-feira, 14 de julho, as equipes disputam as oitavas de final a partir das 21h (Horário de Brasília), no Estádio Nilton Santos, no Rio de Janeiro. Confira a seguir onde assistir o jogo de hoje.

Quem vencer o jogo de hoje avança para a próxima fase da Copa do Brasil.

Botafogo x América MG vai passar em qual canal hoje?

Os canais do SporTV, Premiere e Globo Play vão passar o jogo do Botafogo e América Mineiro a partir das 21h (Horário de Brasília), nesta quinta-feira pela Copa do Brasil.

Sem transmissão pela televisão aberta, os canais são a única maneira de assistir o jogo de futebol hoje. No entanto, só estão disponíveis em operadoras de TV por assinatura. O Premiere é um pacote de canais de futebol disponível somente para assinantes.

Online, o Globo Play retransmite a partida para o aplicativo do celular, tablet e computador.

Horário: 21h (Horário de Brasília)

Botafogo x América MG vai passar em qual canal hoje: SporTV, Premiere e Globo Play

Arbitragem: Braulio da Silva Machado (FIFA) / VAR: Rodrigo D’Alonso

Como estão as equipes na temporada?

O Botafogo vem de derrota para o Cuiabá no fim de semana, pela última rodada do Brasileirão. Mesmo com esse resultado, o time carioca segue na parte de cima da tabela. Sem disputar nenhuma outra competição na temporada, o clube tem a oportunidade de focar 100% na Copa do Brasil. Depois de perder a primeira partida, o Fogão de Luis Castro recebe a torcida em peso nesta quinta-feira para virar o jogo.

Para se classificar, o Botafogo precisa marcar 4 gols ou mais. Com uma extensa lista de desfalques, estão fora Carlinhos, Victor Sá, Diego Gonçalves, Kayque, Victor Cuesta porque já atuou em outro time e Luis Oyama, pelo mesmo motivo.

O América, por outro lado, venceu o primeiro jogo por 3 a 0 em casa e, por essa razão, está praticamente com o pé nas quartas de final. Para evitar maiores complicações, o elenco mineiro pretende colocar em campo o seu melhor ataque. O time só perde se tomar quatro gols ou mais.

No fim de semana, o grupo de Belo Horizonte foi derrotado pelo Inter, no Brasileirão. No plantel de jogadores, o técnico Vagner Mancini sente a falta de Wellington Paulista e Everaldo.

Escalação do jogo do Botafogo x América MG:

Escalação do Botafogo: Gatito; Saravia, Carli, Kanu, Hugo; Patrick de Paula, Del Piage, Vinicius Lopes; Lucas Fernandes, Lucas Piazon e Erison.

Escalação do América MG: Matheus; Patric, Iago Maidana, Danilo Avelar, Éder; Lucas Kal, Juninho, Alê, Pedrinho; Felipe Azevedo e Aloísio.

Como foi o jogo de ida na Copa do Brasil?

O América dominou o Botafogo no primeiro jogo das oitavas de final na Copa do Brasil.

Por 3 a 0, a equipe mineira marcou a vantagem para si e, agora, só precisa de um empate para se garantir nas quartas de final do torneio de futebol. Do outro lado, o Botafogo terá de marcar até quatro gols, mas jogará em casa na quinta-feira.

Confira como foi a primeira partida entre as equipes.

Leia também: Arbitragem da Copa do Brasil 2022: escala de volta nas oitavas