Caldense x Vasco hoje (18/03): onde assistir e horário

O Vasco faz sua estreia na Copa do Brasil 2021 nesta quinta-feira (18) em confronto contra a Caldense, às 17h30 (horário de Brasília). Jogando fora de casa, o Cruzmantino entra em campo no Estádio Municipal Doutor Ronaldo Junqueira, o popular Ronaldão, em Poços de Caldas (MG), precisando apenas do empate para garantir a classificação.

Assim como na edição anterior, a regra do empate para o visitante na primeira fase permanece. Em melhor posição no ranking da CBF que seu adversário, os cariocas então têm a vantagem de empatar o confronto para seguir na Copa do Brasil. Já aos mineiros, só a vitória interessa.

Caldense x Vasco: como assistir ao vivo Copa do Brasil

Onde assistir Caldense e Vasco – SporTV e Premiere

A partida entre Caldense e Vasco não terá transmissão da tv aberta. Entretanto, o torcedor pode acompanhar o duelo no SporTV ou então no Premiere. Para quem quiser ser cliente do canal pay-per-view, há então quatro tipos de pacotes, que variam de R$59,90 a R$99,90.

Quais são os canais do SporTV?

Por cabo:

CLARO/NET TV: 37, 38 e 39

CLARO/NET TV HD: 537, 538 e 539

VIVO TV HD: 537, 538 e 539

TELECOM: 37, 38 e 39

Por satélite:

SKY: 37, 38 e 39

SKY HD: 437, 438 e 439

CLARO TV: 37, 38 e 39

CLARO TV HD: 537, 538 e 539

VIVO TV: 337, 338 e 339

VIVO TV HD: 817, 818 e 819

OI TV HD: 39

Qual a provável escalação do jogo?

A provável escalação do Caldense : João Paulo; Danilo Belão, Jonathan Costa, Guilherme Martins e Rafael Verrone; Gabriel Tonini, Lucas Silva, Bruno Oliveira e David Lazari; Rafael Peixoto e Amarildo.

: João Paulo; Danilo Belão, Jonathan Costa, Guilherme Martins e Rafael Verrone; Gabriel Tonini, Lucas Silva, Bruno Oliveira e David Lazari; Rafael Peixoto e Amarildo. A provável escalação do Vasco: Lucão; Zeca, Ernando (Leandro Castan), Ricardo Graça e MT; Bruno Gomes, Andrey e Marquinhos Gabriel; Pec, Tiago Reis (Cano) e Talles.

Assim como na edição passada, na primeira fase da Copa do Brasil a equipe com melhor posição no ranking da CBF joga fora de casa. Por isso, no confronto entre Caldense e Vasco, os cariocas atuam em Minas Gerais. No entanto, o clube terá a vantagem do empate para garantir a classificação.

