Gabigol e MC Gui são detidos em cassino clandestino; veja vídeo

O atacante do Flamengo, Gabigol e o cantor MC Gui foram flagrados na madrugada deste domingo em um cassino clandestino localizado na Vila Olímpia, Zona Sul de São Paulo. Além da proibição de jogos de azar no país, o estabelecimento desrespeitou o decreto estadual que veta festas e aglomerações durante a pandemia. Cerca de 200 pessoas estavam no local.

Segundo a polícia, Gabigol estava escondido embaixo de uma mesa. Todos os presentes encaminharam-se para a Delegacia de Crime contra a Saúde Pública, no Centro de São Paulo. Lá, assinaram um termo em que se comprometem a prestar esclarecimentos, e então foram liberados.

O que aconteceu com Gabigol?

O atleta Gabigol foi flagrado na madrugada deste domingo (14), em um cassino clandestino em São Paulo. Além do jogador, o funkeiro MC Gui estava presente no local, e ambos encaminharam-se para a delegacia, junto aos demais. A polêmica envolvendo o atacante ocorre um dia antes da reapresentação dos principais jogadores do Flamengo.

Isso porque o clube deu uma folga a parte do elenco, após a conquista do Campeonato Brasileiro 2020. No entanto equipe da Gávea aguarda a presença de Gabigol no treinamento desta segunda-feira (15).

Denunciantes revelaram à polícia que o cassino funcionava há algum tempo e que então foram gastos mais de 8 milhões com as instalações de luxo. A operação, que contou com a presença do deputado Alexandre Frota (PSDB), teve o trabalho conjunto de agentes da Vigilância Sanitária, Procon-SP e Polícias Militar e Civil.

Veja o vídeo de Gabigol no cassino

DESRESPEITO TOTAL PELA VIDA ! Em plena Pandemia o jogador Gabigol e Mc Gui são detidos pela polícia em operação que fechou cassino clandestino, além dos dois, cerca de 200 pessoas estavam no local, o deputado Alexandre Frota acompanhou a operação. pic.twitter.com/fZL5Frk756 — Tver (@tveroficial) March 14, 2021

Policiais levaram Gabigol para a delegacia?

Dentro de uma viatura, a polícia levou Gabigol até a delegacia. No entanto, minutos antes, o atleta ouviu a pergunta se estaria no clássico contra o Fluminense, neste domingo (14), às 18h (horário de Brasília). Irritado, o jogador respondeu: “Não, mano. Pergunta idiota do c…”

Segundo o delegado de polícia e supervisor do GARRA (Grupo Armado de Repressão a Roubos e Assaltos)/DEIC, Eduardo Brotero, por meio de uma força-tarefa montada pelo governo do estado com a Polícia Civil, Polícia Militar, Procon, Corpo de Bombeiros, vigilância sanitária e outros órgãos como a Guarda Civil Metropolitana, chegou até as autoridades a informação que no local havia uma festa clandestina.

No entanto ao chegarem no estabelecimento, os policiais se espantaram e perceberam que não se tratava de uma festa, mas sim um cassino clandestino. O local continha cerca de 200 pessoas, o que infringe as regras estabelecidas no Estado, e muitas sem o uso devido da máscara.

O que pode acontecer com Gabigol?

Logo depois de assinar um termo em que se compromete a prestar esclarecimentos, Gabigol foi liberado pelos policias. Embora ainda esteja de folga, o atacante deve se reapresentar no clube, nesta segunda (15), data que se encerra o período de férias de parte do elenco rubro-negro. A tendência, é que no decorrer dos dias a polícia chame os indivíduos presentes no cassino para deporem. Por isso, o atleta deve se apresentar na delegacia assim que for chamado.

Quando o Flamengo joga?

Neste domingo (14), o Flamengo entra em campo para o clássico contra o Fluminense, no Estádio do Maracanã. Às 18h, a bola rola pelo Campeonato Carioca, mas Gabigol não estará no confronto. A tendência, é então que o atleta jogue a próxima partida do Mengão, marcada para sexta (19), contra o Resende.

Pandemia no Brasil

O fato ocorre na mesma data em que o país regista um novo recorde de mortes e internações em decorrência do vírus. No total, registraram-se 11.439.250 casos e 277.216 óbitos por Covid-19 desde o início da pandemia, segundo balanço do consórcio de veículos de imprensa

Desde o dia 6 de março, o Estado de São Paulo inteiro está na fase vermelha, mas na última quinta (11), o governador João Dória (PSDB) anunciou novas medidas que começam a valer a partir de amanhã. Dentro as novas restrições para contenção do vírus, está a paralisação do Campeonato Paulista, mas por duas semanas.

