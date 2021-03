Campinense x Bahia: onde assistir jogo da Copa do Brasil – 9/3/2021

O Bahia estreia na Copa do Brasil de 2021 nesta terça-feira (9), às 21h30, contra o Campinense-PB. Jogando no Estádio Amigão, em Campina Grande, na Paraíba, o Tricolor precisará apenas de um empate para seguir na competição e avançar à segunda fase.

Assim como na edição anterior, a regra do empate para o visitante na primeira fase permanece. Em melhor posição no ranking da CBF que seu adversário, o Bahia joga fora de casa. No entanto, tem a vantagem do empate. Ao Campinense, só a vitória interessa para seguir no torneio.

Campinense x Bahia: onde assistir?

Onde assistir Campinense x Bahia: SporTV

A partida da Copa do Brasil entre Campinense e Bahia não terá transmissão da tv aberta. No entanto, o torcedor pode assistir o confronto ao vivo no SporTV, a partir das 21h30.

Quais são os canais do SporTV?

Por cabo:

CLARO/NET TV: 37, 38 e 39

CLARO/NET TV HD: 537, 538 e 539

VIVO TV HD: 537, 538 e 539

TELECOM: 37, 38 e 39

Por satélite:

SKY: 37, 38 e 39

SKY HD: 437, 438 e 439

CLARO TV: 37, 38 e 39

CLARO TV HD: 537, 538 e 539

VIVO TV: 337, 338 e 339

VIVO TV HD: 817, 818 e 819

OI TV HD: 39

Como os clubes chegam ao jogo?

Com a temporada de 2021 ainda no início, o Bahia já terá o desafio de continuar na Copa do Brasil. Para conseguir o feito, basta empatar seu jogo fora de casa, contra o Campinense, nesta terça (9). No campeonato estadual, o Tricolor soma duas derrotas, um empate, mas apenas uma vitória. Com este desempenho, a equipe ocupa então o sexto lugar do Cearense. Já na Copa do Nordeste, a equipe segue invicta. Isso porque, em dois jogos, venceu o primeiro e empatou o segundo.

Do outro lado, o Campinense ainda não jogou uma partida oficial em 2021 e então a última vez que o clube entrou em campo foi no dia 27 de novembro do ano passado, em empate contra o América-RN pelo Campeonato Brasileiro Série D.

Onde será Campinense x Bahia?

O confronto entre as equipes, válido então pela primeira fase da Copa do Brasil, será realizado no Estádio Amigão, em Campina Grande, na Paraíba.

Jogos da Copa do Brasil desta terça-feira

