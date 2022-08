Chaveamento da Copa do Brasil 2022 atualizado: datas da semifinal

Quatro equipes vão disputar as semifinais da Copa do Brasil nesta temporada

Com o fim dos jogos de volta nas quartas de final, os torcedores já sabem quais serão os jogos da semifinal através do chaveamento da Copa do Brasil 2022, definido na fase anterior por sorteio. Flamengo, Corinthians e Fluminense estão com o passaporte carimbado, enquanto América Mineiro e São Paulo decidem na quinta-feira, 18 de agosto.

+ Sorteio da Copa do Brasil de mando de campo: data e horário 2022

Chaveamento da Copa do Brasil 2022

Com o chaveamento da Copa do Brasil 2022 já definido, cada time já sabe quem vai enfrentar na semifinal, a última fase do mata-mata no torneio. O Flamengo venceu o Athletico na partida de volta das quartas de final, enquanto o Fluminense derrotou o Fortaleza de virada e o Corinthians superou o Atlético Goianiense com goleada. Isso significa que os três estão classificados para a semifinal.

De acordo com o chaveamento da Copa do Brasil, o Fluminense vai jogar contra o Corinthians na semifinal, enquanto o Flamengo aguarda o resultado entre América e São Paulo, disputado na quinta-feira, 18 de agosto, a partir das 21h, horário de Brasília. No primeiro jogo, o Tricolor venceu por 1 x 0.

A seguir, confira o chaveamento da Copa do Brasil 2022 completo e atualizado.

JOGOD DAS QUARTAS DE FINAL

Atlético GO 3 x 4 Corinthians

Fortaleza 2 x 3 Fluminense

Flamengo 1 x 0 Athletico PR

América MG x São Paulo

SEMIFINAL JÁ DEFINIDA

Corinthians x Fluminense

Flamengo x América MG ou São Paulo

Datas da semifinal da Copa do Brasil

A CBF ainda não confirmou de maneira as datas da semifinal da Copa do Brasil em 2022. No entanto, o calendário da competição publicado no site oficial da entidade indica as possíveis datas dos confrontos.

Assim como nas fases anteriores, a semifinal é disputada em jogos de ida e volta, onde cada elenco tem a oportunidade de jogar em casa uma vez. O primeiro jogo vai acontecer em 24 de agosto, enquanto a partida de volta está marcada para 14 de setembro.

Os horários dos dois jogos ainda serão definidos pela CBF.

Semifinal (jogo de ida):

24 de agosto, quarta-feira, com horário a ser definido

Semifinal (jogo de volta)

14 de setembro, quarta-feira, com horário a ser definido

Onde assistir os jogos da Copa do Brasil?

Os jogos da Copa do Brasil são transmitidos pela Globo, SporTV, Premiere e Amazon Prime Video, sempre de quarta e quinta-feira, com horário definido pela CBF.

Pela TV aberta, o canal da Globo exibe até duas partidas em diferentes estados de graça. O torcedor tem a oportunidade de assistir na emissora principal ou afiliadas, além do GloboPlay, que transmite as imagens.

Já os canais do SporTV e Premiere só estão disponíveis em operadoras de TV por assinatura. Pelo streaming, o Amazon Prime Video exibe sempre uma partida por rodada em seu sistema de aplicativo, através do celular, tablet, computador e smart TV.