Sorteio da Copa do Brasil: definição do mando de campo será amanhã

Os confrontos da semifinal da Copa do Brasil estão definidos! Seguindo o chaveamento, as equipes já sabem quem vão enfrentar na última fase do mata-mata, valendo vaga na grande decisão. Para definir os mandos de campo, a CBF realizará o Sorteio da Copa do Brasil para evitar maiores complicações entre os duelos.

Semifinal da Copa do Brasil 2022: datas, quem vai jogar e onde assistir

Quando vai ser o Sorteio da Copa do Brasil 2022 na semifinal?

O sorteio dos mandos de campo da semifinal na Copa do Brasil será realizado nesta sexta-feira, 19 de agosto, às 11h (Horário de Brasília), na Barra da Tijuca, no Rio de Janeiro, onde está localizada a sede da CBF.

Com acesso da imprensa, a presença de Diretores dos quatro clubes classificados e profissionais da entidade que organizam o sorteio, o evento vai contar com transmissão ao vivo e será breve, com participação de apresentadores apenas para explicar como funcionará o sorteio.

Assim que as regras forem passadas ao público presente no auditório e também para os telespectadores que assistem de casa, o sorteio vai começar com os mandos de campo.

Como funciona?

Quatro equipes disputam a semifinal da Copa do Brasil. Com o chaveamento formado pela CBF desde a fase anterior, os confrontos já estão definidos. O time do Fluminense vai enfrentar o Corinthians, enquanto o Flamengo aguarda pelo resultado entre América Mineiro e São Paulo.

O sorteio do mando de campo é diferente do realizado para definir os jogos. Aqui, bolinhas com números de 1 até 10 são colocadas dentro do mesmo pote. O apresentador sorteia uma bolinha com número par ou ímpar e, se for o caso, altera o mando de campo para evitar maiores complicações.

De acordo com a CBF, como as semifinais tem equipes da mesma cidade, como Fluminense e Flamengo que dividem o Maracanã, no Rio de Janeiro, o sorteio é realizado para evitar que os dois possam jogar no mesmo local. Antes do sorteio, a dinâmica também será detalhada pela Diretoria de Competições da CBF.

Onde assistir o Sorteio da Copa do Brasil?

O sorteio da Copa do Brasil nesta sexta-feira, 19 de agosto, terá transmissão ao vivo no SporTV e Youtube, além do site da CBF totalmente de graça.

Através do canal do SporTV, disponível somente em operadoras de TV por assinatura, o torcedor pode acompanhar todo o sorteio da Copa do Brasil. No entanto, apenas assinantes podem assistir em qualquer lugar do Brasil.

Para acompanhar de graça, a opção é o site www.cbf.com.br, através da CBF TV, ou então no canal do Youtube da CBF, com possibilidade de acessar através do celular, tablet, computador ou smart TV.

