Chaveamento da Copa do Brasil 2022: quartas de final e sorteio

Oito equipes vão disputar as quartas de final da Copa do Brasil, maior competição do futebol brasileiro

Com as oitavas de final chegando ao fim, os torcedores começam a se questionar qual é o chaveamento da Copa do Brasil 2022? Com oito equipes classificadas para as quartas de final, a CBF propõe um novo sorteio onde define o caminho de cada um dos elencos até o troféu e consequentemente o milionário prêmio. Entenda a seguir como é feito o chaveamento e como vai funcionar o sorteio da CBF.

A Copa do Brasil é a competição mais democrática do futebol brasileiro, responsável por reunir equipes dos mais variados estados do país contra grandes elencos do cenário atual.

Chaveamento da Copa do Brasil 2022 nas quartas de final

A CBF irá traçar o chaveamento da Copa do Brasil 2022 a partir das oito equipes classificas das oitavas para as quartas de final. No último sorteio, feito em junho, a entidade definiu apenas os jogos das oitavas de final e o mando de campo de cada um.

Agora, com o novo sorteio das quartas de final, a CBF vai programar todos os jogos e também o chaveamento até a final da Copa do Brasil na temporada.

Até o momento, enquanto os jogos de volta das oitavas da Copa do Brasil são disputados entre as dezesseis equipes, não existe nenhum chaveamento. Portanto não há como saber quem irá enfrentar quem.

Sobrevivem na competição Atlético Goianiense, Goiás, Bahia, Athletico PR, Fortaleza, Ceará, Corinthians, Santos, Palmeiras, São Paulo, Atlético MG, Flamengo, Fluminense, Cruzeiro, Botafogo e América MG.

Jogos das oitavas de final da Copa do Brasil 2022

Dezesseis equipes jogam as oitavas de final da Copa do Brasil. A primeira rodada já foi realizada, com sete vitórias e apenas um empate nos confrontos.

Agora, resta saber como será a rodada dos jogos de volta com a classificação para as quartas e também para a definição do chaveamento da Copa do Brasil 2022.

JOGOS DE IDA:

Atlético GO 0 x 0 Goiás

Bahia 1 x 2 Athletico PR

Fortaleza 2 x 0 Ceará

Corinthians 4 x 0 Santos

Atlético MG 2 x 1 Flamengo

Fluminense 2 x 1 Cruzeiro

São Paulo 1 x 0 Palmeiras

América MG 3 x 0 Botafogo

JOGOS DE VOLTA

Terça-feira (12/07):

Athletico PR x Bahia – 20h30

Cruzeiro x Fluminense – 21h

Quarta-feira (13/07):

Goiás x Atlético GO – 19h

Ceará x Fortaleza – 20h

Santos x Corinthians – 21h30

Flamengo x Atlético MG – 21h30

Quinta-feira (14/07)

Botafogo x América MG – 21h

Palmeiras x São Paulo – 20h

Quando é o sorteio das quartas da Copa do Brasil?

O sorteio das quartas de final da Copa do Brasil ainda não tem data. A CBF deverá definir o dia, horário e local nos próximos dias já que as oitavas estão chegando ao fim.

Não há restrições no sorteio das quartas da Copa do Brasil. Primeiro os jogos são definidos e, depois, o chaveamento para a sequência da competição até a final. Por fim, os mandos de campo.

É importante ressaltar que equipes do mesmo estado ou cidade podem se enfrentar nesta fase. Todos os nomes dos times classificados são colocados dentro de bolinhas e, aí, depositadas em um mesmo pote.

Data das quartas de de final da Copa do Brasil 2022?

As quartas de final da Copa do Brasil 2022 são realizadas entre os dias 27 e 28 de julho (ida) e 17 e 18 de agosto (volta), sem horários definidos pela CBF.

Seguindo o calendário proposto pela entidade, a competição divide os quatro confrontos em dois dias. Daí, com os mandos de campo definidos, basta saber quem abre o duelo e quem decidirá em casa.

Confira o calendário completo, divulgado pela CBF, da temporada na Copa do Brasil 2022.

5ª Fase (Oitavas de final): 22/06, 23/06, 13/07 e 14/07

6ª Fase (Quartas de final) : 27/07, 28/07 e 17/08 e 18/08

7ª Fase (Semifinal): 24/08 e 14/09

8ª Fase (Final): 12/10 e 19/10

