Oitavas da Copa do Brasil 2022: quem pode avançar?

Competição reúne equipes das mais diversas regiões do país em busca do troféu e da premiação milionária

As oitavas da Copa do Brasil 2022 entram na rodada decisiva esta semana, entre os dias 12, 13 e 14 de julho. Dezesseis equipes lutam pela vaga na próxima fase na competição mais democrática do futebol brasileiro. Porém, além de conquistarem o espaço para jogar nas quartas de final, elas também embolsam um alto valor aos cofres.

Confira todos os cenários das oitavas de final, o que os times precisam para classificarem e como funciona.

Do que os times precisam para se classificar nas oitavas da Copa do Brasil 2022

A bola vai rolar entre os jogos de volta nas oitavas de final da Copa do Brasil. Na primeira rodada, as equipes de Corinthians, São Paulo, Athletico Paranaense, Fortaleza, Fluminense, América Mineiro e Atlético Mineiro garantiram a vantagem no duelo com a vitória.

Enquanto isso, apenas o confronto entre Atlético Goianiense e Goiás terminou em empate sem gols marcados.

Começando na terça-feira, 12 de julho, até a quinta-feira, 14, a definição das quartas de final será realizada. Os oito sortudos garantem a vaga na próxima fase a Copa do Brasil. O sorteio da CBF que vai definir as quartas de final e o chaveamento até a final.

Lembrando que NÃO TEM gol fora de capa no regulamento da Copa do Brasil. Em caso de empate, a disputa de pênaltis é realizada.

Confira todos os jogos das Oitavas da Copa do Brasil 2022 e os cenários de cada uma.

SANTOS x CORINTHIANS nas oitavas da Copa do Brasil 2022

No primeiro jogo, o Corinthians goleou o Santos por 4 a 0, jogando na Neo Química Arena, capital paulista. Os gols foram de Raul Gustavo, Gustavo Mantuan e Giuliano. Para o Timão, basta um empate no jogo de volta para se classificar.

Já o Santos só avança se vencer o rival por cinco gols ou mais de diferença, além de torcer para que o Corinthians não marque mais. Em caso de empates, pênaltis.

Corinthians 4 x 0 Santos

Santos x Corinthians – Quarta-feira, 13/07 às 21h3o, na Vila Belmiro

PALMEIRAS x SÃO PAULO

No clássico paulista, foi o São Paulo quem saiu na frente ao vencer por 1 a 0 com gol de Patrick, jogando em casa no Estádio do Morumbi, capital paulista. Por enfrentar um forte adversário, o tricolor terá de aumentar o seu placar para se garantir com a vaga.

Se o Verdão não marcar mais, aí o empate basta. Para o Palmeiras, uma vitória com dois gols ou mais na diferença basta.

São Paulo 1 x 0 Palmeiras

Palmeiras x São Paulo – Quinta-feira, 14/07 às 20h, no Allianz Parque

ATHLETICO PR x BAHIA

O Athletico saiu na frente pelo jogo de ida nas oitavas da Copa do Brasil. Por 2 a 1, com gols de Pedro Rocha e Christian, o Furacão garantiu a vantagem e por isso precisa só de um empate para se classificar ou a vitória por qualquer resultado.

Para o Bahia, o episódio é o seguinte: terá de marcar dois gols ou mais para abrir a diferença com o Athletico e, assim, vencer e se classificar para a próxima fase. O elenco baiano também torce para que o oponente não faça mais gols mas, se a diferença for de um gol, aí o Bahia segue se classificando.

Bahia 1 x 0 Athletico PR

Athletico PR x Bahia – Terça-feira, 12/07 às 20h30, na Arena da Baixada

GOIÁS x ATLÉTICO GO nas oitavas da Copa do Brasil 2022

O clássico goiano é o único que continua aberto para os dois lados. Como ninguém pontuou, então o time que vencer o jogo desta quarta-feira se classifica direto para as quartas de final.

Como não tem gol fora de casa, o valor da marcação continua sendo o mesmo para os dois. Em caso de empate, a disputa de pênaltis define.

Atlético GO 0 x 0 Goias

Goiás x Atlético GO – Quarta-feira, 13/07 às 19h, no Estádio Serrinha

CEARÁ x FORTALEZA nas oitavas da Copa do Brasil 2022

No clássico cearense, o Fortaleza levou a melhor ao ganhar por 2 a 0, na Arena Castelão, com gols de Yago Pikachu. Com esse placar, o time do Leão só precisa de um empate para se garantir nas quartas ou vitória com qualquer placar.

Já o Ceará terá uma difícil missão. Mesmo com o mando de campo em seu favor, terá de vencer o adversário com três gols ou mais.

Fortaleza 2 x 0 Ceará

Ceará x Fortaleza – Quarta-feira, 13/07 às 20h, na Arena Castelão

CRUZEIRO x FLUMINENSE nas oitavas da Copa do Brasil 2022

Outro equilibrado confronto nas oitavas é o do Cruzeiro e Fluminense. Por 2 a 1, a equipe carioca levou a melhor com gols de Cano e Manoel. Na terça-feira, pelo jogo de volta, só precisa conquistar um empate ou até mesmo a vitória por qualquer placar, tendo sempre que manter um gol de vantagem para si.

Já o Cruzeiro terá de vencer por dois gols ou mais de diferença para se garantir nas quartas de final.

Fluminense 2 x 1 Cruzeiro

Cruzeiro x Fluminense – Terça-feira, 12/07 às 21h, no Estádio do Mineirão

BOTAFOGO x AMÉRICA MG nas oitavas da Copa do Brasil 2022

O América Mineiro tem a vantagem depois de vencer o primeiro jogo por 3 a 0, com gols de Wellington Paulista, Danilo Avelar e Alê em Belo Horizonte. Com o resultado, o Coelho só precisa empatar sem gols que está classificado.

O Fogão, por outro lado, terá de se desdobrar dentro de campo se quiser brigar pela vaga. O clube carioca precisa marcar até quatro gols para ter a diferença com o rival, já que gol fora de casa não vale mais na Copa do Brasil. Se o América ampliar, aí terá de fazer cinco gols, e assim por diante.

América MG 3 x 0 Botafogo

Botafogo x América MG – Quinta-feira, 14/07 às 21h, no Estádio do Engenhão

FLAMENGO x ATLÉTICO MG nas oitavas da Copa do Brasil 2022

O principal duelo das oitavas de final da Copa do Brasil é, com certeza, o do Flamengo e Galo. No primeiro confronto, jogado em Belo Horizonte, no Mineirão, o Atlético saiu na frente por 2 a 1, com gols de Ademir e Hulk.

Se empatar o jogo, o Galo já está garantido nas quartas. Porém, para ficar mais tranquilo, vai em busca de uma vitória por qualquer resultado.

Já o Flamengo conseguiu marcar um gol, o que aliviou o seu problema para o jogo de volta. Agora, para o Mengo se classificar, terá de marcar dois gols ou mais para avançar direto e torcer para que o rival não faça mais gols. Se o Atlético ampliar, aí o Fla vai ter que fazer três gols, quatro gols e assim sucessivamente.

Atlético MG 2 x 1 Flamengo

Flamengo x Atlético MG – Quarta-feira, 13/07 às 21h30, no Estádio do Maracanã

Qual é a premiação das oitavas da Copa do Brasil?

O time que se classifica para as oitavas de final da Copa do Brasil garante a premiação de R$3 milhões.

Ao todo, dezesseis times podem se classificar da terceira fase até as oitavas. Depois, somente os oito vencedores vão disputar as quartas de final. Todos os valores da premiação foram divulgados pela CBF, entidade responsável por organizar o torneio.

Em cada nova fase que o time avança na competição, ele fatura um novo valor em dinheiro. Esse número vai aumentando significativamente. Ao fim da temporada, o clube vencedor pode garantir até R$ 80 milhões aos cofres.

Dessa maneira, é certo dizer que a equipe que disputa a Copa do Brasil desde a primeira fase já ganhou muito mais do que aqueles que começaram na terceira fase, por exemplo. São Paulo, Cruzeiro e Ceará, participantes desde a primeira rodada, acumulam mais de 7 milhões de reais. Já o Palmeiras, por exemplo, levou até aqui R$4,9 milhões por jogar a terceira e as oitavas de final.

Quando vai ser as quartas da Copa do Brasil?

Os jogos das quartas de final da Copa do Brasil estão marcados para os dias 27 e 28 de julho (ida) e 17 e 18 de agosto (volta), de acordo com o calendário da CBF.

Oito times vão jogar a sexta fase da competição, disputada em dois jogos com mando de campo e chaveamento definidos através de sorteio.

O sorteio da CBF ainda não tem data para ser realizado. Além disso, ele não terá nenhuma restrição, ou seja, equipes do mesmo estado podem se enfrentar nas quartas.

5ª Fase (Oitavas de final): 22/06, 23/06, 13/07 e 14/07

6ª Fase (Quartas de final) : 27/07, 28/07 e 17/08 e 18/08

7ª Fase (Semifinal): 24/08 e 14/09

8ª Fase (Final): 12/10 e 19/10

