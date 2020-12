Chegando ou não na final, América-MG já fez história em 2020

O único time da Série B participando da semifinal da competição, o América-MG já fez sua história nesta edição da Copa do Brasil. Pela primeira vez, o time mineiro participou das quartas de final. Precisou eliminar grandes times para chegar onde chegou, incluindo o grande Corinthians e o Internacional. Mas para alcançar a final, a equipe precisa enfrentar o Palmeiras, com jogos de ida e volta nos dias 23 e 30 de dezembro. Confira os feitos históricos do América-MG até aqui na competição e saiba os valores arrecadados pelo Coelho na Copa do Brasil.

América-MG e seu triunfo na Copa do Brasil:

O vice-líder da série B, com 53 pontos, vive um ano sensacional. Além de ser um dos favoritos para disputar a Séria A, no ano que vem, conseguiu pela primeira vez chegar nas quartas da Copa do Brasil. Na primeira fase da competição, o Coelho enfrentou o Santos-AP e empatou em 1 x 1. Mas foi a partir da segunda fase, que o time começou a decolar. Confira a lista completa dos jogos do time do América-MG, na copa do Brasil:

Santos-AP 1 x 1 América-MG (primeira fase)

Operário-PR 0 x 2 América-MG (segunda fase)

Ferroviária 0 x 0 América-MG (terceira fase)

Ponte Preta 2 x 2 América-MG (quarta fase)

Corinthians 0 x 1 América-MG (oitavas de final)

Internacional 0 x 1 América-MG (quartas de final)

No dia 23 de dezembro, o América-MG vai até o Allianz Parque para enfrentar o Palmeiras, no jogo de ida. Mesmo se o time do técnico Lisca não vencer, o clube já entrou para a história. Isso porque, desde 2010 um time fora da séria A não participava da semifinal.

Confira a lista de times que não estavam na Série A e entraram para a história da Copa do Brasil:

TIMES FORA DA SÉRIA A QUE FIZERAM HISTÓRIA:

1994: Linhares (sem divisão nacional, chegou a semifinal)

1990 – 1991: Criciúma (na Série B)

2002: Brasiliense (vice-campeão e integrante da Série C)

2003: Sport (semifinalista e na Série B)

2004: Santo André (campeão da Copa do Brasil e na Série B) e o XV de Campo Bom (semifinalista, treinado por Mano Menezes e sem divisão nacional)

2005: Paulista (campeão e na Série B) e Ceará (semifinalista e na Série B)

2006: Ipatinga-MG (semifinalista e na Série C)

2007: Brasiliense (semifinalista e na Série B)

2008: Corinthians (vice-campeão e na Série B)

2009: Vasco (semifinalista e na Série B)

2020: América-MG (semifinalista e na Série B)

Copa do Brasil: conquistas financeiras do América-MG

O time do América-MG, jogando a Série B, pretendia arrecadar no ano apenas R$ 5,7 milhões. No entanto, o clube mineiro já conseguiu embolsar mais de R$ 7 milhões de premiação. Assim, completando um total de R$ 17 milhões na competição, sendo três vezes mais que o planejado.

Além disso, se o time chegar à final, conquista mais R$ 22 milhões, somando um recorde de quase R$ 40 milhões. Isso para um clube de Série B, que não tem os melhores investimentos como um clube de Série A, é um pote de ouro. Chegando ou não na final da Copa do Brasil, o América-MG já fez sua história em 2020.

Confira os jogos da semifinal da Copa do Brasil:

QUARTA – 23 DE DEZEMBRO (jogo da ida)

Palmeiras x América-MG – às 21h30

Grêmio x São Paulo – às 21h30

QUARTA – 30 DE DEZEMBRO (jogo da volta)

América-MG x Palmeiras – 21h30

São Paulo x Grêmio – às 21h30