Clássico carioca é destaque da Quarta Fase da Copa do Brasil

Sorteio realizado na terça-feira (1º de setembro), colocou frente a frente as equipes do Botafogo e Vasco, que farão o ‘Clássico da Amizade’, na Quarta Fase da Copa do Brasil.

A Confederação Brasileira de Futebol (CBF) realizou na terça-feira, 1º de setembro, em sua sede na Barra da Tijuca, zona Oeste do Rio de Janeiro, o sorteio para definir os confrontos da Quarta Fase da Copa do Brasil 2020. O clássico carioca entre Botafogo e Vasco, popularmente conhecido como ‘Clássico da Amizade’, é o confronto mais esperado da fase.

As cinco partidas da Quarta Fase serão disputadas nas semanas do dia 23 e 30 deste mês. Contudo, as datas, horários e os estádios serão confirmados futuramente.

Quais foram os duelos?

Com cinco equipes na Série A do Campeonato Brasileiro, quatro na segunda divisão e um na Série C, o sorteio definiu dois duelos entre equipes da divisão de elite do futebol.

Além do ‘Clássico da Amizade’ entre Botafogo e Vasco, o sorteio colocou frente a frente Fluminense x Atlético GO. O Tricolor faz o primeiro jogo em casa e decide a vaga sob os domínios do Dragão.

Ponte Preta x América MG e Juventude x CRB são os confrontos entre equipes da Série B. O Coelho e o Galo da Pajuçara decidem a vaga às oitavas de final em casa.

Brusque x Ceará é o único jogo que envolve equipes de diferentes divisões. A equipe catarinense está na terceira, enquanto os atuais campeões da Copa do Nordeste disputam a primeira. O segundo jogo do duelo será sob domínio dos cearenses.

Oitavas de Final

De acordo com o regulamento da Copa do Brasil, dentre as 10 equipes classificadas, cinco avançam às oitavas de final. Assim, os times que avançarem, juntamente com os 11 clubes já classificados, formarão as 16 agremiações das oitavas.

Os times já classificados às oitavas, são compostos por oito clubes que garantiram vaga à Libertadores 2020, os campeões da Copa do Nordeste 2019, Copa Verde 2019 e Brasileirão Série B 2019.

Athletico-PR, Corinthians, Flamengo, Grêmio, Internacional, Palmeiras, Santos e São Paulo, classificaram-se para a Copa Libertadores 2020, portanto, conquistaram a vaga para as oitavas da Copa do Brasil.

Por outro lado, o RB Bragantino conseguiu a vaga porque é o campeão do último Campeonato Brasileiro Série B. O Fortaleza venceu a Copa do Nordeste de 2019, portanto também está nas oitavas. E o Cuiabá, está garantido na fase devido a conquista da Copa Verde 2019.