Copa do Brasil: saiba como será o sorteio da 4ª fase

A Confederação Brasileira de Futebol (CBF) realiza nesta terça-feira, dia 1 de setembro, o sorteio para os confrontos da quarta fase da Copa do Brasil 2020. A entidade fará o evento em seu auditório, no Rio de Janeiro, às 11h30, e transmitirá tudo ao vivo por meio de seu site oficial.

Esta é a última fase antes da entrada dos times que participam da Libertadores e dos campeões da Copa do Nordeste, da Série B e da Copa Verde.

Quais são as equipes já classificadas?

No total, 10 clubes garantiram vaga para a quarta fase da competição nacional, são eles:

América-MG

Atlético-GO

Botafogo

Brusque

Ceará

CRB

Fluminense

Juventude

Ponte Preta

Vasco

Dentre as 10 equipes classificadas, cinco avançam às oitavas de final, de acordo com o regulamento. Assim, os times que avançarem, juntamente com os 11 clubes já classificados, formarão as 16 agremiações das oitavas.

Athletico-PR, Corinthians, Flamengo, Grêmio, Internacional, Palmeiras, Santos e São Paulo, classificaram-se para a Copa Libertadores 2020, portanto, conquistaram a vaga para as oitavas da Copa do Brasil.

Por outro lado, o RB Bragantino conseguiu a vaga porque é o campeão do último Campeonato Brasileiro Série B. O Fortaleza venceu a Copa do Nordeste de 2019, portanto também está nas oitavas. E o Cuiabá, está garantido na fase devido a conquista da Copa Verde 2019.

De acordo com o regulamento da competição, o sorteio da quarta fase da Copa do Brasil tem pote único, com isso, qualquer confronto entre os participantes é possível.

Quarta fase pode ter clássico carioca

O destaque do sorteio desta terça (1), é que devido ao pote único, existe a possibilidade de ter um clássico carioca já nesta fase.

Por conta da classificação de Botafogo, Vasco e Fluminense, há a possibilidade dos duelos entre rivais.

Dessa forma, a quarta fase do torneio pode ter: Bota x Flu, Bota x Vasco e Flu x Vasco.

Logo após a definição dos confrontos, serão sorteados os mandos de campo.

Quanto as equipes ganham na quarta fase?

Os clubes classificados para a quarta fase da Copa do Brasil 2020 receberam a premiação de R$ 2 milhões.

Posteriormente, as equipes que garantirem a vaga às oitavas de final da competição, a CBF desembolsará R$2,6 milhões para cada.

No total, somando todas as fases, o campeão pode arrecadar até R$ 72,8 milhões, dependendo da fase que ele entrar. De acordo com a entidade máxima do futebol brasileiro, a premiação para quem vencer o torneio é de R$54 milhões.

Com esses valores, a Copa do Brasil é a competição mais valiosa do futebol brasileiro.

Para efeito de comparação, o campeão do Campeonato Brasileiro 2020, arrecadará R$ 31.746.000, ou seja, R$ 22.254.000 a menos que na Copa do Brasil.

Premiações da Copa do Brasil

A CBF pagou valores diferentes para as equipes na primeira e segunda fase da competição, de acordo com os dois grupos formados pela entidade. Dessa forma, equipes melhores ranqueadas receberam mais.

Grupo 1 da CBF:

Atlético-MG, Bahia, Botafogo, Chapecoense, Cruzeiro, Fluminense e Vasco

Grupo 2

Atlético-GO, Ceará, Coritiba, Goiás e Sport

Grupo 3

Restante das equipes

Valores