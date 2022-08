Como assistir a Copa do Brasil online no celular 2022

A Copa do Brasil vai se aproximando da fase final na temporada 2022. Quatro equipes disputam a semifinal, onde apenas duas jogam a grande decisão pelo título da maior competição de futebol no país e consequentemente a premiação milionária. Além de transmissão pela TV, o torcedor também pode acompanhar online. Mas como assistir a Copa do Brasil online pelo celular e computador?

Como assistir a Copa do Brasil online

Desde a primeira fase até a grande final, os jogos da Copa do Brasil possuem transmissão tanto pela televisão como online, através de plataformas de streaming. A Rede Globo é quem tem o direito de imagem do torneio de forma exclusiva na TV aberta, responsável por transmitir até dois confrontos às quartas, pela noite, em diferentes estados.

O torcedor também tem outras opções para assistir ao vivo cada jogo da Copa do Brasil. Os canais SporTV e Premiere, disponíveis somente em operadoras de TV por assinatura, disponibilizam todos os confrontos da semana de acordo com a programação da CBF. O Premiere, entretanto, só pode ser acessado por valor extra na mensalidade.

Mas para aquele torcedor que gosta de assistir pela sua comodidade no celular, tablet ou computador, a opção é através do GloboPlay, seja não-assinante através da retransmissão da Globo ou nos canais do SporTV. Por mês, a plataforma pode ser adquirida por R$24,90 por mês.

Outra opção é o Amazon Prime Video, responsável por passar até dois jogos por semana da Copa do Brasil, pelo valor de R$14,90 por mês ou R$119 o ano.

A seguir, você confere como assistir a Copa do Brasil online no celular e também pelo computador.

Jogos da Globo online

Além de acompanhar a partida da Copa do Brasil no canal da TV, o torcedor tem a oportunidade de assistir pelo aparelho celular ou computador. Isso porque o GloboPlay, plataforma de streaming da emissora, retransmite a programação do canal de graça e em tempo real.

A primeira opção é pelo celular. O primeiro passo é acessar www.globoplay.globo.com e clicar em “Agora na TV”. A página irá lhe redirecionar para o mosaico.

Ao acompanhar o mosaico do site, basta clicar em “Assista agora”, na barra que aparece no meio da página. Dessa maneira, uma aba pedindo pelo login com e-mail e a senha vai aparecer. Se você já tem uma conta no site da Globo basta entrar.

Se ainda não tem, é só clicar em “Cadastre-se” e colocar com e-mail e senha. Caso contrário, também pode clicar em entrar com a conta do Facebook ou Google, sem pagar nada. Feito todas as etapas, basta acessar novamente “Agora na TV” e clicar no ícone da Globo e assistir.

Pelo celular, o sistema é o mesmo para o torcedor. É só procurar na loja de aplicativos do Android e iOS por GloboPlay, clicar em entrar com o e-mail e senha da Conta Globo e, só aí clicar no menu abaixo em “Agora” para assistir a Globo.

Canais SporTV e Premiere

Para o torcedor que é assinante do GloboPlay, a opção de assistir aos canais do SporTV e Premiere também está disponível.

Para obter o plano com os canais, o valor é de R$49,90 por mês, além de outros planos por $89,90 com mais opções do Premiere e outras emissoras da TV paga.

O processo é o mesmo pelo computador, celular, tablet ou na smart TV. Basta entrar no GloboPlay, entrar com o e-mail e a senha e procura pela parte em que canais estão disponíveis ao vivo.

Amazon Prime

Outra opção para acompanhar os jogos da Copa do Brasil é através do Amazon Prime Video, serviço de streaming por assinatura.

A plataforma está disponível através do site www.primevideo.com ou no aplicativo para celular, tablet ou smart TV, com valor de R$14,90 por mês ou R$119 por ano.

Para assistir ao vivo o jogo de futebol, o torcedor deve acessar a plataforma, procurar o jogo no mosaico entre filmes e séries e acompanhar por onde e como quiser.

