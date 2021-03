Como assistir ao vivo jogo do Corinthians e Retrô hoje – 26/3

Em jogo único, Corinthians e Retrô abrem as disputas da 2ª fase da Copa do Brasil 2021, nesta sexta-feira (26), às 21h30, no Estádio Elcyr Resende de Mendonça, em Saquarema. Após diversas indefinições sobre o local do jogo, a CBF aproveitou a presença do Timão no Rio de Janeiro, para já adiantar o duelo do torneio nacional. Veja como assistir ao vivo o jogo entre Corinthians e Retrô.

Enquanto a equipe Alvinegra passou pelo Salgueiro, ao vencer o jogo por 3 a 0 na 1ª fase, os pernambucanos venceram o Brusque, pelo placar mínimo. Diferente da etapa anterior, em caso de empate a vantagem não será do visitante. Se a igualdade no placar persistir nos 90 minutos, a decisão então será nos pênaltis.

Como assistir ao vivo jogo entre Corinthians e Retrô?

O confronto válido pela 2ª fase da Copa do Brasil, não terá transmissão da tv aberta. No entanto, o torcedor pode assistir o jogo ao vivo entre Corinthians e Metrô, pelo Premiere. Para quem quiser ser cliente do canal, há então quatro tipos de pacotes, que variam de R$59,90 a R$99,90.

Por cabo:

Claro/NET TV: 220 a 228 (721 a 728 no HD)

VIVO TV: 721 a 728 no HD

TV ALPHAVILLE: 225 a 228 (221 a 224 no HD)

Por satélite:

SKY: 230 a 244 (632 a 640 no HD)

CLARO TV: 220 a 228 (721 a 728 no HD)

VIVO TV HD: 150 a 159 (Intelsat 34) e 770 a 777 e 781 a 782 (Satélite Amazonas)

OI TV: 342 a 352 (340 a 341 e 353 a 357 no HD)

Quais as prováveis escalações ?

Corinthians : Cássio, Fagner, Jemerson, Gil, Fábio Santos; Gabriel, Ramiro, Otero; Gustavo Silva, Rodrigo Varanda e Jô;

: Cássio, Fagner, Jemerson, Gil, Fábio Santos; Gabriel, Ramiro, Otero; Gustavo Silva, Rodrigo Varanda e Jô; Retrô: Jean; Neilson, Del’Amore, Baumer, Guilherme; Lucas Gonçalves, Kauê, Gelson, Janderson; Mayco Félix e Erikys Júnior.

Onde e quando será jogo Corinthians e Retrô

Em disputa por uma vaga na 3ª etapa da Copa do Brasil 2021, Corinthians e Retrô se enfrentam nesta sexta-feira (26). Embora o jogo seja de mando de campo do Timão, a partida será realizada no Estádio Elcyr Resende de Mendonça, em Saquarema (RJ). Isso porque o Governador de São Paulo, João Doria, proibiu a realização de jogos no Estado até 31 de março.

Diante deste cenário, a CBF aproveitou então a ida do Alvinegro para o estado fluminense, para jogar contra o Mirassol no Campeonato Paulista, e realocou e adiantou o confronto.

+ Tabela do Brasileirão 2021: veja os jogos do Campeonato Brasileiro