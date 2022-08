Como assistir Flamengo ao vivo online na Copa do Brasil (24/08)

Disputando a semifinal da Copa do Brasil na temporada, São Paulo e Flamengo se enfrentam nesta quarta-feira, 24 de agosto, no Estádio do Morumbi, na capital paulista. A partida vai começar às 21h30 (horário de Brasília), mas o torcedor quer saber como assistir Flamengo ao vivo online hoje pelo celular e no computador.

Como assistir Flamengo ao vivo online hoje

O jogo do São Paulo e Flamengo hoje vai passar na Globo, SporTV 2, Premiere e Globoplay, às 21h30 (horário de Brasília). Nesta quarta-feira, a partida é válida pelo confronto de ida na semifinal da Copa do Brasil.

Procurando saber como assistir a partida de graça no celular? O confronto do Flamengo vai passar em todo o Brasil através da TV aberta, enquanto a narração vai ser de Cléber Machado com comentários de Roger Flores, Ricardinho e Sálvio Spinola.

O GloboPlay é uma plataforma de streaming. Mesmo que esteja disponível somente para assinantes, o torcedor não precisa pagar nada para assistir o sinal da TV Globo através do aplicativo ou até mesmo no computador.

Como assistir o jogo do Flamengo ao vivo pelo celular ou computador no Globoplay

1 – O torcedor deve sintonizar a plataforma do GloboPlay para assistir o jogo do São Paulo e Flamengo hoje pelo celular ou computador. Pelo aplicativo, é preciso baixar através do Google Play, se for Android, ou App Store, caso o aparelho seja iOS. Pelo navegador do celular ou computador, basta acessar www.globoplay.globo.com.

2 – Para assistir ao jogo da Copa do Brasil nesta quarta-feira faça seu cadastro no site da Globo ou coloque seu e-mail com a senha e clicar em entrar. Se não é o caso, aí deve clicar em “Não tem conta? CADASTRE-SE”. Se for o caso, também pode entrar com a conta do Google, Apple ou Facebook.

Para fazer o cadastro na Conta Globo, basta preencher os requisitos de perguntas que o site do GloboPlay pede, como nome completo, e-mail, senha, gênero, data de nascimento e localização. Assim que o cadastro for completo, clique em “CADASTRE-SE”.

Ao terminar o cadastro, o torcedor será direcionado para o mesmo mosaico em que aparecem todos os canais do GloboPlay, como Globo, Multishow, TV Cultura, SporTV e outros. Para ter acesso a programação completa, o torcedor deve clicar em “Assista agora”, que aparece no centro da tela do celular ou no site.

Assim, a imagem ao vivo da TV Globo vai aparecer no meio da tela e o torcedor vai poder assistir ao vivo todos os lances do confronto da Copa do Brasil de graça e por onde e como quiser nesta quarta-feira. Lembrando que assinantes e não assinantes tem direito à transmissão feita pelo GloboPlay.

Melhores momentos último jogo São Paulo x Flamengo

A última partida entre São Paulo e Flamengo aconteceu em 6 de agosto de 2022, sábado, no Estádio do Morumbi, na capital paulista, pela 21ª rodada do Campenonto Brasileiro da Série A pela temporada atual.

O elenco paulista entrou com reservas misturados aos titulares, enquanto o Flamengo de Dorival Junior também optou por uma escalação conservadora já que ambos os clubes tinham compromissos na semana seguinte.

Mesmo fora de casa, foi o Flamengo quem levou a vantagem e venceu por 2 x 0, dominando o embate e, com gols de Lázaro aos 7 minutos e Gabigol, nos acréscimos do segundo tempo, levou para casa os três pontos.

Confira no vídeo do portal GE como foi a última partida entre os times.

Quando é o jogo de volta na Copa do Brasil?

O jogo de volta na semifinal da Copa do Brasil entre Flamengo e São Paulo está marcado para 14 de setembro, quarta-feira, a partir das 21h30 (horário de Brasília), no Maracanã, no Rio de Janeiro.

O mando de campo do embate foi definido por sorteio da CBF na última sexta-feira, e por isso o Flamengo é quem vai decidir em casa, enquanto o tricolor possui o primeiro jogo na capital paulista. Por isso, os torcedores esperam lotar suas casas para garantirem a vantagem no duelo.

Não tem gol fora de casa na Copa do Brasil. A regra foi extinta em 2018, pela própria CBF, do regulamento e desde então não é mais utilizado como critério de desempate. Em caso de igualdade na soma dos placares entre os dois jogos, a disputa de pênaltis acontecerá para decidir quem avança.

Leia também: Próxima corrida F1 2022 será no GP da Bélgica; veja detalhes