Próxima corrida F1 2022 será no GP da Bélgica; veja detalhes

Após a longa pausa no mês de agosto, a Fórmula 2 está de volta! A briga pelo título entre Max Verstappen e Charles Leclerc na temporada 2022 fica cada vez mais intensa nas pistas ao redor do mundo. A próxima corrida F1 vai ser o Grande Prêmio da Bélgica, marcado para domingo, 28 de agosto, a partir das 10h (horário de Brasília)

Próxima corrida F1 2022 – Fórmula 1

A próxima corrida da Fórmula 1 vai ser o Grande Prêmio da Bélgica, a décima quarta etapa da temporada 2022 na competição de elite no automobilismo.

A corrida será no Circuito Spa-Francorchamps, em Stavelot, na Bélgica, no fim de semana entre 26, 27 e 28 de agosto. Todos os vinte pilotos estarão na competição, disputando a prova que pode definir os rumos ao título do Mundial.

Max Verstappen, da Red Bull, é o líder da classificação dos pilotos. Já Charles Leclerc, da Ferrari, vem em segundo lugar buscando cada vez mais diminuir a diferença com o oponente. Lembrando que Verstappen é o atual campeão.

Motoristas levantam preocupações sobre perder Spa na F1

Os consagrados pilotos de F1 Sebastian Vettel e Sergio Perez já expressaram sua decepção com a perspectiva de perder o GP da Bélgica, e Lando Norris , que é meio belga, compartilhou suas preocupações sobre a F1 priorizar “decisões de negócios”.

“Pessoalmente, tenho muito a ver com Spa, é claro, e adoro o circuito. Estive na Bélgica por muitos anos e passei muito tempo lá com minha família”, disse Norris à mídia, incluindo o RacingNews365.com .

“Estou ansioso para experimentar as mudanças e o novo asfalto e uma nova arquibancada em Raidillon.

“Sempre espero ansiosamente por Spa. É um dos circuitos mais legais de toda a temporada.

“Seria uma pena perder Spa. Muitas coisas hoje em dia são apenas sobre dinheiro, esse é o problema. É um negócio.

“É uma corrida histórica para a F1, a mesma de Mônaco. Até onde eu sei, eles nem pagam em Mônaco e ainda está no calendário – o mesmo com Monza. Então acho que Spa deve estar sempre lá enquanto a Fórmula 1 existe.”

Onde assistir a Fórmula 1 em 2022?

A corrida de domingo na Fórmula 1 pode ser assistida no canal da BAND, pela TV aberta, em todos os estados do Brasil ao vivo. Sérgio Maurício é quem transmite as emoções da competição, enquanto Max Wilson e Reginaldo Leme comentam ao público.

Para o torcedor que gosta de acompanhar os treinos livres e o classificatório, o canal do BandSports é a opção. A emissora, no entanto, só está disponível em operadoras de TV por assinatura. Por isso, o apaixonado por esporte deve verificar se há o canal em sua programação.

A novidade é que a emissora garantiu o direito de transmissão até 2025, ou seja, a elite do automobilismo será transmitida pela BAND até o ano com a equipe mostrando os bastidores até o pós, com o pódio.

Calendário da Fórmula 1 em 2022

São 22 provas na Fórmula 1 pela temporada 2022. A rivalidade entre Max Verstappen e Charles Leclerc vem se tornando cada vez mais presente dentro das pistas.

Já foram 13 provas, então agora só faltam 9 para o fim da temporada 2022. O primeiro colocado da classificação dos pilotos será declarado o campeão.

É importante relembrar que o GP da Rússia foi cancelado após a invasão das tropas russas na Ucrânia em fevereiro deste ano.

GP de Bahrein – Charles Leclerc (Ferrari)

GP da Arábia Saudita – Max Verstappen (Red Bull)

GP da Austrália – Charles Leclerc (Ferrari)

GP de Emilia Romagna – Max Verstappen (Red Bull)

GP de Miami – Max Verstappen (Red Bull)

GP da Espanha – Max Verstappen (Red Bull)

GP de Monaco – Sergio Perez (Red Bull)

GP de Azerbaijão – Max Verstappen (Red Bull)

GP do Canadá – Max Verstappen (Red Bull)

GP da Grã-Bretanha – Carlos Sainz (Ferrari)

GP da Áustria – Charles Leclerc (Ferrari)

GP da França – Max Verstappen (Red Bull)

GP da Hungria – Max Verstappen (Red Bull)

GP da Bélgica – 26 a 28 de agosto no Circuito de Spa-Francorchamps

GP da Holanda – 02 a 04 de setembro no Circuito de Park Zandvoort

GP da Itália – 09 a 11 de setembro no Circuito de Monza

GP de Singapura – 30 de setembro a 02 de outubro no Circuito Urbano de Marina Bay

GP do Japão – 07 a 09 de outubro no Circuito de Suzuka

GP dos Estados Unidos – 21 a 23 de outubro no Circuito das Américas

GP do México – 28 a 30 de outubro no Autódromo Hermanos Rodríguez

GP do Brasil – 11 a 13 de novembro no Autódromo José Carlos Pace

GP de Abu Dhabi – 18 a 20 de novembro no Circuito de Yas Marina

