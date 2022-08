Como assistir jogo do Fluminense x Fortaleza hoje online (17/8)

Equipe do Fluminense precisa só de um empate para se garantir na semifinal da Copa do Brasil nesta quarta-feira

Vindo de derrota para o Inter no fim de semana pelo Brasileirão, o Fluminense vai jogar contra o Fortaleza nesta quarta, 17 de agosto, na partida de volta das quartas de final da Copa do Brasil. No primeiro confronto, o time carioca venceu e por isso só precisa de um empate. Começando às 20h, horário de Brasília, como assistir jogo do Fluminense x Fortaleza hoje online vai ser no Amazon Prime, disponível para assinantes na plataforma.

Onde assistir jogo do Fluminense x Fortaleza hoje online

O jogo do Fluminense e Fortaleza vai passar no Amazon Prime Video, a partir das 20h, horário de Brasília.

Sem transmissão pela TV, o torcedor deve sintonizar a plataforma de streaming Amazon Prime. Para quem já é assinante, basta acessar pelo computador, tablet, celular ou smart TV, procurar o jogo no catálogo de filmes e séries e aí e só curtir a decisão do futebol.

Para tornar-se membro do streaming, basta acessar o site www.primevideo.com, clicar em “Experimente grátis por 30 dias” e fazer o cadastro. Por mês, o valor é de R$14,90. Com o plano anual, fica R$9,92 por mês ou R$119, podendo cancelar a qualquer momento.

Melhores momentos do jogo do Fortaleza x Fluminense

O primeiro jogo entre Fortaleza e Fluminense nas quartas da Copa do Brasil aconteceu em 28 de julho, na Arena Castelão, em Fortaleza. Ambos os times entraram completos, mas apenas um levou a melhor ao apito final.

O primeiro tempo começou morno, com poucas chances aos dois times. Foi aí que, aos 35 minutos, Gustavo Nonato encheu as redes do goleiro Marcelo Boeck e deu a vantagem ao tricolor carioca. A partir daí, o Flu recuou o seu time enquanto o Fortaleza tentava chegar em qualquer custo na área rival.

No segundo tempo, mais do mesmo. Nenhum dos dois conseguiu finalizações brilhantes, mas o Fluminense foi o sortudo do dia ao vencer por 1 x 0, precisando apenas de um empate para se classificar.

Confira no vídeo como foi a primeira partida do jogo entre Fortaleza e Fluminense.

Em qual lugar o Fluminense está no Brasileirão?

O Fluminense está em 4º lugar na tabela do Brasileirão com 38 pontos. Com aproveitamento de 57%, o grupo carioca tem mostrado bom desempenho dentro de campo nas últimas rodadas.

Sob o comando de Fernando Diniz, são onze vitórias, cinco empates e seis derrotas, com dez pontos a menos do que o líder Palmeiras. Isso significa que se o Flu quiser brigar pelo título do Brasileirão, vai ter que trabalhar duro para cobrir as principais falhas do elenco e vencer os próximos jogos.

O Fluminense faz uam boa campanha como mandante. São 7 vitórias, 1 empate e 3 derrotas. No quesito gols, entretanto, foram 32 marcados e 25 sofridos, o que mostra que o setor defensivo ainda preocupa torcedores e o treinador.

Por outro lado, o ataque do Tricolor é o quarto melhor do Brasileirão, atrás apenas do Palmeiras, Flamengo e Internacional, de quem perdeu na última rodada.

Jogos de futebol de hoje ao vivo

A programação desta quarta-feira, 17 de agosto de 2022, traz jogos de futebol tanto nacional, como o Brasileirão das categorias de base, Série B e duelos decisivos na Copa do Brasil como pela Champions League, nos playoffs da fase preliminar.

Confira a agenda de futebol nesta quarta e onde assistir aos jogos de hoje.

Champions League

Qarabag x Viktoria Plzen – 13h45 (HBO Max)

Dínamo de Kiev x Benfica – 16h (TNT e HBO Max)

Maccabi Haifa x Estrela Vermelha – 16h (Space e HBO Max)

Brasileirão sub-20

Flamengo x Internacional – 15h15 (SporTV)

Brasileirão Série B

Criciúma x Operário PR – 19h (Premiere)

Copa do Brasil

Fluminense x Fortaleza – 20h (Amazon Prime Video)

Athletico PR x Flamengo – 21h30 (Globo, SporTV, Premiere e Globo Play)

Corinthians x Atlético GO – 21h30 (Globo, SporTV 2, Premiere e Globo Play)