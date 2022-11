Jogo do Fluminense hoje x São Paulo no Maracanã: horário e transmissão (05/11)

Na tarde deste sábado (05/11), o Fluminense volta a enfrentar o São Paulo mais uma vez na temporada. Desta vez o duelo é válido pela 36ª rodada da Série A do Campeonato Brasileiro, às 16h30 (horário de Brasília). O jogo do Fluminense hoje vai ser disputado no Estádio do Maracanã, no Rio de Janeiro.

Quer saber onde assistir ao jogo do Brasileirão hoje? Confira todos os detalhes da transmissão.

Qual canal vai passar jogo do Fluminense hoje ao vivo

O jogo do Fluminense hoje vai passar no Premiere, pay-per-view, às 16h30 (horário de Brasília), por todo o país ao vivo.

Com transmissão exclusiva, o pay-per-view é quem vai passar o jogo do Brasileirão hoje. O pacote de canais está disponível somente em operadoras de TV fechada por valor extra na mensalidade.

Outra opção é acompanhar na plataforma de streaming GloboPlay, da Rede Globo. Dá para sintonizar no aplicativo para celular, tablet, computador ou smartv. Acesse www.globoplay.globo.com para tornar-se membro.

Horário: 16h30 (horário de Brasília)

Local: Estádio do Maracanã, no Rio de Janeiro

TV: Premiere

Online: GloboPlay

Arbitragem: Anderson Daronco (FIFA)

Escalações

FLUMINENSE: Invicto por quatro rodadas, o Fluminense de Fernando Diniz entra em campo neste sábado para buscar a vitória e permanecer parte de cima da tabela, já classificado matematicamente para a fase de grupos da Libertadores no ano que vem. Em quarto lugar com 61 pontos o elenco contabiliza 18 vitórias, sete empates e dez derrotas na temporada.

Provável escalação do Fluminense: Fábio; Cris Silva, Manoel, Nino, Samuel Xavier, Yago, André, Martinelli, Ganso; Jhon Arias e Cano.

SÃO PAULO: O São Paulo, por outro lado, precisa dos três pontos neste sábado para permanecer no G8 do Brasileirão e lutar pela vaga na Libertadores, mesmo que seja na fase preliminar. O tricolor segue na oitava posição da tabela com 51 pontos, conquistados em 12 vitórias, 15 empates e oito derrotas na temporada. Fora de casa, o time não perde há cinco jogos.

Provável escalação do São Paulo: Felipe Alves; Rafinha, Ferraresi, Léo Pelé, Wellington; Patrick, Pablo Maia, Igor Gomes, Reinaldo; Luciano e Calleri.

Quais são os jogos do Brasileirão na rodada hoje?

Contando com a disputa entre Fluminense e São Paulo, seis partidas serão disputadas neste fim de semana pela 36ª rodada do Campeonato Brasileiro da Série A.

Confira todos os horários e quais são eles.

Sábado (05 de novembro):

16h30 - Santos x Avaí

16h30 - Fluminense x São Paulo

19h - RB Bragantino x América MG

19h - Goiás x Juventude

20h30 - Corinthians x Ceará

21h - Internacional x Athletico PR

Domingo (06 de novembro):

16h - Fortaleza x Atlético GO

16h - Coritiba x Flamengo

18h30 - Cuiabá x Palmeiras

Segunda-feira (07 de novembro):

20h - Atlético MG x Botafogo

