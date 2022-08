Como assistir o jogo do Corinthians ao vivo online na Copa do Brasil

24Pelo jogo de ida na semifinal da Copa do Brasil, Fluminense e Corinthians se enfrentam nesta quarta-feira, 24 de agosto, no Estádio do Maracanã, no Rio de Janeiro, às 19h30 (horário de Brasília). Quem vencer a partida garante vantagem para a partida de volta. Confira a seguir como assistir o jogo do Corinthians ao vivo online.

O Fluminense venceu o Fortaleza nas quartas de final, enquanto o Corinthians ganhou do Atlético Goianiense.

O jogo do Fluminense e Corinthians hoje começa às 19h30, horário de Brasília, com transmissão do SporTV, Premiere e GloboPlay. Nesta quarta-feira, as equipes disputam a partida de ida na semifinal da Copa do Brasil.

Para a infelicidade do torcedor, o confronto da Copa do Brasil não vai passar na TV aberta. A maneira de assistir ao vivo o embate vai ser apenas em ambos os canais, disponíveis em operadoras de TV por assinatura.

O GloboPlay retransmite a partida decisiva na Copa do Brasil nesta quarta-feira. Para tornar-se assinante, o torcedor deve acessar o site www.globoplay.com, com pacotes em valores diferentes que vão de R$24,90 até R$86,90 por mês, entre os mais variados pontos adicionados como Premiere, Telecine, Spotify e Deezer.

Como assistir o jogo do Corinthians ao vivo pelo celular ou computador:

1 – Para assistir ao jogo do Fluminense e Corinthians hoje na Copa do Brasil pelo celular ou computador vai ser através do GloboPlay. Pelo aplicativo, basta baixar através do Google Play, para Android, ou no App Store, se o sistema do aparelho for o iOS. O torcedor também pode acessar a plataforma de streaming pelo navegador do celular ou computador em www.globoplay.globo.com.

2 – É preciso lembrar que somente assinantes do GloboPlay podem assistir ao jogo do Corinthians pelo streaming. Ao entrar na plataforma, é só clicar na opção “Já tenho um login” e inserir o e-mail e a senha de usuário e clicar e “entrar”. Se for o caso, basta entrar com a conta do Google, Apple ou Facebook.

3 – Assim que o torcedor logar em sua conta, a plataforma GloboPlay abrirá na página inicial, com o mosaico de filmes e séries disponíveis.

Sendo assim, basta o assinante descer a página até a parte do “Assista ao vivo”.

4 – Ao rolar a página pelo aplicativo, navegador ou até mesmo através do site no computador, o torcedor vai encontrar a parte de “Assista ao Vivo” (foto abaixo). Dessa maneira, basta encontrar o canal do SporTV ou Premiere, no qual o torcedor obtém em sua programação, e assistir ao vivo a transmissão.

Fluminense e Corinthians últimos jogos

Quando Fluminense e Corinthians se enfrentam dentro de campo, o resultado geralmente é rivalidade, muita disputa e bom futebol. De acordo com números divulgados pelo portal Meu Timão, as equipes já duelaram por 116 oportunidades, com vantagem para o Fluminense com 42 vitórias, 33 empates e 41 triunfos.

No quesito gols, entretanto, é o Corinthians quem leva a melhor com 151 gols e 149 para o Fluminense, segundo o portal de notícias Meu Timão.

A última vez que Fluminense e Corinthians se enfrentaram foi em 2 de julho de 2022, sábado, pela 15ª rodada do Brasileirão na temporada atual. Jogando no Maracanã, no Rio de Janeiro, o elenco carioca venceu por 4 x 0, com gols de Cano, Fred e Manoel, somando os três pontos na competição.

Confira os melhores momentos da última partida entre Fluminense e Corinthians.

Quando vai ser o jogo de volta na Copa do Brasil?

A partida de volta entre Corinthians e Fluminense na semifinal da Copa do Brasil está marcada para o dia 15 de setembro, a partir das 20h (horário de Brasília), na Neo Química Arena, na capital paulista

Assim como as fases anteriores na Copa do Brasil, a semifinal também é disputada em jogos de ida e volta, ou seja, as equipes tem a oportunidade de jogarem ao menos uma vez em casa.

O mando de campo foi definido por sorteio da CBF, já que Flamengo e Fluminense possuem mando de campo no Maracanã, assim como Corinthians e São Paulo não podem jogar no mesmo dia por questões de segurança.

Não tem gol fora de casa na Copa do Brasil. O critério não é mais utilizado como forma de desempate desde 2018, quando foi retirado do regulamento pela própria entidade.

