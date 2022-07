Quais são as maiores torcidas do Brasil em 2022?

Que o futebol faz parte da vida dos brasileiros, não há dúvidas. E não basta apenas torcer em casa, para muitos amantes do futebol, é preciso mostrar o apoio nas arquibancadas, vendo o time jogar, cantando e disputando para ver qual torcida ‘levanta’ mais o time. Mas quais são as maiores torcidas do Brasil? Tem como saber isso?

Uma pesquisa realizada e divulgada pelo jornal O Globo, em parceria com o Ipec, mostrou que o Flamengo e o Corinthians estão entre as maiores torcidas do Brasil. O público torcedor dos dois times não se restringe à região Sudeste, carregando uma legião de fãs também em outras regiões e estados.

Pesquisa: veja o ranking das maiores torcidas do Brasil

Segundo a pesquisa realizada em parceria entre Ipec e o jornal O Globo, o Flamengo segue na liderança das maiores torcidas do Brasil, com 21,8% das preferências apontadas pelo público. Já o Corinthians tem uma média de 15,5%.

Ainda no top 5 das maiores torcidas do Brasil aparecem o Palmeiras e o Vasco. Todos os times até a quinta colocação do ranking fazem parte do eixo Rio-São Paulo.

O Palmeiras aparece com 7,4% dos torcedores e o Vasco com 4,2%. O primeiro time que aparece no ranking de maiores torcidas do Brasil e não faz parte do eixo Rio-São Paulo é o Grêmio. Ele aparece com 3,2% do total dos torcedores.

Em Minas Gerais, a disputa fica entre o Cruzeiro e o Atlético-MG. Mas o Cruzeiro lidera com 3,1% de torcedores, ficando na sétima posição do ranking de maiores torcidas do Brasil.

Já no Nordeste, quem disputa a maior torcida é a Bahia e o Sport. Os times correspondem a 1,7% e 1,2% dos total dos torcedores, respectivamente.

A pesquisa, vale lembrar, contou com 2 mil entrevistas presenciais em 126 municípios de todo o Brasil, entre os dias 1 e 5 de junho de 2022. O índice de confiança divulgado pelo grupo é de 95%.

Veja o top 3 dos times brasileiros com maiores torcidas no Brasil:

Flamengo – maior torcida do Brasil

Como o próprio nome revela, a torcida surgiu no bairro do Flamengo, no Rio de Janeiro. Diferente do que hoje conhecemos como a maior torcida de futebol, nos primórdios, o clube era conhecido graças a suas disputas em outro esporte: o remo.

No fim do século XIX, esse era o esporte que dominava a cidade carioca. O futebol começou a ganhar força mesmo anos depois, por volta de 1911, quando foi fundado o departamento de esportes terrestres no clube. Mas, quem acha que a torcida flamenguista só ganhou destaque na época do futebol, está bem enganado.

Ainda em 1927, um concurso promovido elegeu o Flamengo como o clube “mais querido do Brasil”. A competição funcionava da seguinte forma: o torcedor deveria escrever o nome do seu time favorito no rótulo da garrafa d’água, ou no cupom impresso no jornal, e enviá-lo preenchido para a sede do Jornal do Brasil.

Na contagem final dos pontos, o Flamengo ficou com nada mais nada menos que 254.850 votos e levou para casa a Taça Salutaris.

Em 2022, a torcida do Flamengo é composta por cerca de 42 milhões de torcedores, o que significa 24% do número total. Vale também destacar que o time carioca tem uma das torcidas mais jovens do país, enquanto seu principal rival, o Fluminense, é composto por torcedores mais velhos.

Vale destacar que seus torcedores não se restringem apenas ao Rio de Janeiro. Esse fato é curioso, pois o Flamengo se torna a maior torcida do país quando analisado o fato em aspecto de amplitude nacional, mas se avaliado apenas a maior torcida do Sudeste, o Flamengo não está na liderança.

Em pesquisas anteriores, feitas pelo Ibope em 2014, mencionava-se o fato do Mengão ter torcedores espalhados por diversas regiões brasileiras, com maior concentração nas regiões Norte, Nordeste e Centro-Oeste.

Nessa pesquisa, mencionava-se o fato de que 80% da torcida do Flamengo (cerca de 25 milhões de torcedores na época – 2014) não era oriunda da cidade carioca.

Corinthians – segunda maior torcida do Brasil

Com cerca de 29,4 milhões de torcedores, o Corinthians tem a segunda maior torcida do Brasil. O time paulista aparece na pesquisa com 18% do total de torcedores, atrás apenas do Flamengo.

No entanto, quando o cenário muda para contar a maior torcida do sudeste, o Timão é quem leva a vantagem. O Corinthians tem mais torcedores nos estados de São Paulo, Rio de Janeiro, Minas Gerais e Espírito Santo. Enquanto o Corinthians tem 20,7% da torcida, o Flamengo tem 18,1%.

O Corinthians é um dos clubes mais bem-sucedidos da atualidade, sendo um dos maiores campeões nacionais. Já conquistou, inclusive, dois Mundiais de Clubes, levando o troféu mais cobiçado pelos clubes no mundo.

Apesar de ser conhecido também através de outros esportes, como o basquete e o remo, a origem do Corinthians está intimamente atrelada ao futebol (diferente de como aconteceu com o Flamengo).

No caso do Corinthians, o clube surgiu em homenagem a uma equipe esportiva da Inglaterra chamada Corinthian FC. Aos poucos, aquele time que surgiu como “time de várzea” foi ganhando destaque e crescendo a base de torcedores para o que hoje conhecemos.

São Paulo – terceira maior torcida do Brasil

Quem fecha o pódio das maiores torcidas do Brasil é o São Paulo. Mais jovem que os demais, o Tricolor Paulista vem construindo sua base de torcedores há menos tempo, afinal o clube foi fundado apenas em 1930, enquanto seus rivais já são times centenários.

Segundo a pesquisa Ipec, feita em parceria com O Globo, o São Paulo responde por 8,2% dos entrevistados, somente atrás de Flamengo e Corinthians.

O maior contingente de são-paulinos está na região sudeste, o equivalente a 11% do total de torcedores desta parte do país. Enquanto a faixa etária mais presente em sua torcida compreende o público de 35 a 44 anos (10,5%).

Veja o ranking dos times com maiores torcidas do Brasil

1° – Flamengo: 21,8%

2° – Corinthians: 15,5%

3° – São Paulo: 8,2%

4° – Palmeiras: 7,4%

5° – Vasco: 4,2%

6° – Grêmio: 3,2%

7° – Cruzeiro: 3,1%

8° – Internacional: 2,2%

9° – Santos: 2,2%

10° – Atlético-MG: 2,1%

11° – Bahia: 1,7%

12° – Botafogo: 1,3%

13° – Fortaleza: 1,3%

14° – Sport: 1,2%

15° – Fluminense: 1,1%

16° – Paysandu: 0,9%

17° – Ceará: 0,8%

18° – Vitória: 0,7%

19° – Seleção brasileira: 0,7%

20° – Santa Cruz: 0,6%