Como assistir o jogo do Flamengo hoje no Amazon Prime Video (13/04/2023)

O jogo de ida da terceira fase da Copa do Brasil entre Maringá e Flamengo será disputado nesta quinta-feira, 13 de abril, no Estádio Willie Davids, no Paraná. A bola vai rolar no jogo do Flamengo hoje às 20h (Horário de Brasília) com transmissão exclusiva do Amazon Prime Video.

Este é apenas o primeiro jogo da série na terceira fase. A volta está marcada para quarta-feira, 26 de abril, às 21h30, no Maracanã. Para evitar problemas de logística e segurança, o sorteio da CBF inverteu o mando de campo dos jogos do Fluminense e Flamengo.

Assistir jogo do Flamengo hoje no Prime Video

Sem transmissão na TV aberta ou fechada, a única maneira de assistir o jogo do Flamengo hoje na Copa do Brasil vai ser no Amazon Prime Video, serviço de streaming por assinatura.

Sim, torcedor, só dá para assistir a estreia do Mengo na internet. Se já é assinante da plataforma é só entrar pelo dispositivo com internet e inserir a sua conta e senha. Não é membro? Aí você terá que seguir passo a passo.

1) Acesse o site primevideo.com e clique em "experimente 30 dias grátis". Se já é membro da plataforma é só apertar em "entrar" e digitar as informações da usa conta.

2) Na sequência, faça uma conta no site da Amazon, é de graça e não custa nada.

3 Depois de completar o cadastro, escolha qual plano quer: o mensal de R$ 14,90 ou o anual por R$ 119. Escolha, aperte "ok" e insira os dados para o pagamento.

4) Acesse a plataforma no computador, celular, tablet ou smartv e assista ao vivo o jogo do Flamengo hoje.

Escalações de Maringá x Flamengo

Sem técnico após a saída de Vítor Pereira, o Flamengo será comandado por Mario Jorge. Arrascaeta, Pulgar, Bruno Henrique Filipe Luís e Vidal são desfalques.

Para Jorge Castilho, comandante do Maringá, não há desfalques.

Maringá: Dheimison; Max Miller, Wesley, Gustavo Vilar, Michel; Morelli, Matheus Bianqui, Caique; Iago Santana, Robertinho e Matheus Moraes.

Flamengo: Santos; Varela, David Luiz, Ayrton Lucas, Léo Pereira; Thiago Maia, Gerson, Everton Ribeiro; Everton Cebolinha, Pedro e Gabigol.

O atleta Filipe Luís sentiu um incômodo na panturrilha esquerda, passará por exames e está fora da relação para o jogo contra o Maringá. #CRF — Flamengo (@Flamengo) April 12, 2023

Quem vai ser o novo técnico do Flamengo?

O Flamengo ainda não sabe quem será o substituto de Vítor Pereira. Após quatro fracassos em finais e o terceiro lugar frustrado no Mundial de Clubes, o português foi desligado do comando técnico do Rubro-Negro.

O nome principal é o de Jorge Jesus. O ídolo do time da Gávea treina neste momento o Fenerbahce, e só fica livre em 31 de maio, quando o seu contrato chega ao fim. Se o clube quiser tira-lo da Turquia, terá que pagar uma multa mínima.

Mas se o plano de trazer o Mister não der certo, nomes como Tite, Sampaoli, Dorival Júnior, Lisca e Roger Machado estão livres no mercado.

Quantas Libertadores o Flamengo tem?

Critério de desempate na Copa do Brasil

A terceira fase é composta por dois jogos, um como mandante e outro fora de casa. O time que somar mais pontos ao fim do segundo jogo avança para a etapa seguinte. Mas o que acontece em caso de empate na soma dos gols?

Em caso de igualdade na soma dos placares, a disputa de pênaltis é que vai decidir o vencedor. Nada de prorrogação ou critério de gols fora de casa.

-"A disputa de pênaltis, quando aplicável, deverá ser iniciada em até 10 minutos após o término da partida única ou de volta, a depender da fase".

