O jogo do Flamengo hoje vai passar na Globo? Como assistir ao vivo - 26/07

O Rubro-Negro viaja até Porto Alegre para enfrentar o Grêmio nesta quarta-feira, 26 de julho, na primeira partida da semifinal da Copa do Brasil. O jogo do Flamengo hoje começa às 21h30, horário de Brasília, na Arena do Grêmio. Saiba se a Globo vai transmitir a partida e como assistir ao vivo.

Globo vai transmitir o jogo do Flamengo hoje?

A Globo transmite na TV aberta o jogo do Flamengo hoje na Copa do Brasil nesta quarta-feira, 26. O duelo contra o Grêmio começa às 21h30, horário de Brasília, na semifinal. O Sportv e o Premiere também vão exibir o confronto.

Para todo o Brasil, a Globo disponibiliza a transmissão do jogo com a narração de Luis Roberto e os comentários de Júnior e Roger Flores. É só sintonizar do conforto do seu sofá e curtir a programação.

O Sportv e o Premiere, na TV paga, vão exibir o duelo para todo o país com a narração de Luiz Carlos Jr ao lado dos comentaristas Paulo César Vasconcellos e Pedrinho ao vivo.

FLAMENGO X GRÊMIO

Horário: 21h30

Local: Arena do Grêmio, em Porto Alegre (RS)

Arbitragem: Raphael Claus

VAR: Igor Junio Benevenuto de Oliveira

Onde assistir o jogo do Flamengo hoje: Globo, Sportv, Premiere e Prime Video

Saiba o salário dos jogadores do Flamengo

Quando é o jogo de volta na Copa do Brasil?

A partida de volta entre Grêmio e Flamengo está marcada para quarta-feira, 16 de agosto, no Estádio do Maracanã, no Rio de Janeiro, a partir das 21h30, horário de Brasília.

O sorteio da CBF definiu os mandos de campo da semifinal da Copa do Brasil. O Grêmio abre o confronto em casa, enquanto o jogo do Flamengo na volta vai ser no Rio de Janeiro. Quem obter mais gols - ou pontos - na etapa vai para a grande final contra o São Paulo ou Corinthians.

Em caso de empate na soma dos dois resultados, o regulamento da Copa do Brasil indica que as cobranças de pênaltis vão definir quem avança para a próxima etapa. Não há prorrogação ou gol fora de casa.

Semifinal da Copa do Brasil - Jogo do Flamengo hoje

A semifinal é a penúltima fase da Copa do Brasil. É a etapa em que quatro times disputam a vaga na grande final da competição de futebol profissional na temporada, aquela que determinará os finalistas.

Na Copa do Brasil, a semifinal tradicionalmente é disputada em julho e agosto em dois jogos, ida e volta. Quem marcar mais gols entre as duas partidas é o vencedor, enquanto o empate na soma dos resultados leva para as cobranças de pênalti. A prorrogação e o gol fora de casa não são utilizados pelo regulamento da Copa do Brasil.

De um lado, Grêmio e Flamengo se enfrentam na semifinal da Copa do Brasil e, do outro, Corinthians e São Paulo brigam pela vaga. Os jogos de volta estão marcados para 16 de agosto, quarta-feira, em horários distintos.

