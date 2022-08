Como assistir o jogo do Flamengo hoje online hoje, dia 17/08

No fim de semana, o Flamengo goleou com o Athletico pelo Brasileirão. Nesta quarta, 17 de agosto, as equipes se reencontram para o jogo de volta das quartas da Copa do Brasil, na Arena da Baixada. Às 21h30, horário de Brasília, como assistir o jogo do Flamengo hoje online vai ser no streaming GloboPlay e também pela TV Globo.

Com o resultado de 0 x 0 no primeiro jogo, quem vencer a partida desta quarta-feira está classificado. Um novo empate leva para a disputa de pênaltis.

Como assistir o jogo do Flamengo hoje online

O jogo do Flamengo hoje vai passar na Globo, SporTV, Premiere e GloboPlay, às 9 e meia da noite, pelo horário de Brasília. O jogo vai passar na Globo! Para todo o Brasil, exceto SP e GO, a partida será transmitida ao vivo e de graça com narração de Luís Roberto e comentários de Junior, Roger Flores e Sandro Meira Ricci. Na TV fechada, os canais SporTV e Premiere são responsáveis pela transmissão, com Gustavo Villani e Lédio Carmona, Pedrinho e Fernanda Colombo no comando.

Mas o que o torcedor realmente quer saber é como assistir o jogo do Flamengo hoje online e de graça. A plataforma de streaming GloboPlay retransmite as imagens da Globo para todos do Brasil, menos para moradores do estado de SP e GO que assistem ao jogo do Corinthians.

O primeiro passo é acessar pelo computador ou celular o site www.globoplay.globo.com. Na tela inicial (foto abaixo), basta procurar “Agora na TV” na parte do menu à esquerda, escrito em branco.

Ao clicar em “Agora na TV”, o torcedor vai ver a mensagem de login, pedindo e-mail e a senha do usuário. Fique tranquilo torcedor, porque é só se inscrever com o seu próprio e-mail sem pagar nada. Se preferir, pode acessar também com a conta do Facebook.

Se já tem o usuário, é só digitar e entrar. Caso contrário, clique em “Cadastre-se”.

Feito o e-mail e a senha do usuário na Conta Globo, o acesso está liberado. É importante ressaltar mais uma vez que o torcedor assiste a partida de acordo com a sua localização. Isto é, se mora em SP, vai assistir ao jogo do Corinthians, e se mora no RJ vai acompanhar o jogo do Flamengo.

O GloboPlay também está disponível pelo aplicativo, de graça na loja do Google Play e Apple Store, assim como no tablet ou na própria smart TV, para quem não tem a TV aberta. Pelo celular, o processo é o mesmo.

Como foi o primeiro jogo do Flamengo x Athletico PR

O jogo de ida nas quartas de final da Copa do Brasil entre Flamengo e Athletico aconteceu em 27 de julho, no Estádio do Maracanã, no Rio de Janeiro, com as arquibancadas lotadas.

O jogo foi equilibrado para os dois lados. O Flamengo ganhou abertura e teve boas oportunidades com Arrascaeta, Pedro e Gabigol, enquanto o Athletico buscou se defender e ao menos ficar no empate para levar o jogo na volta.

No segundo tempo, o Flamengo foi para cima e até utilizou Vidal, chileno sensação do futebol que é a nova contratação para a temporada. No entanto, nenhuma tentativa foi bem sucedida, e o placar não saiu do zero a zero.

Agora, para a partida de volta, quem vencer está garantido na semifinal da Copa do Brasil em 2022.

Confira no vídeo a seguir como foi a primeira partida

Quem será o adversário do Flamengo na Copa do Brasil 2022?

Se avançar para a semifinal da Copa do Brasil, o Flamengo vai enfrentar o América Mineiro ou o São Paulo, dependendo do resultado da rodada.

O chaveamento da fase final foi determinado pela CBF assim que os jogos das quartas de final foram sorteados em julho. Com isso, cada equipe sabe o caminho que tem de percorrer para alcançar a decisão pelo título na temporada e consequentemente quem vai enfrentar.

O Flamengo está do lado direito da chave, o que indica que, se chegar até a final, vai jogar contra Fluminense, Fortaleza, Atlético GO ou Corinthians. O mando de campo da semifinal vai ser definido em sorteio pela CBF.

QUARTAS DE FINAL:

Atlético GO x Corinthians

Fortaleza x Fluminense

São Paulo x América MG

Athletico PR x Flamengo

SEMIFINAL:

Atlético GO ou Corinthians X Fortaleza ou Fluminense

São Paulo ou América MG X Athletico PR ou Flamengo

