Flamengo x Fluminense: como chegar e horário da final do Carioca 2023

Confira as informações sobre a final do Carioca 2023. Foto: Reprodução Marcelo Gonçalves FFC / Alexandre Vidal Flamengo

Equipes disputam a final do Campeonato Carioca neste sábado, 1º de abril, no Maracanã

Flamengo e Fluminense disputam o primeiro jogo da final do Campeonato Carioca de 2023 neste sábado, 1º de abril, no Estádio do Maracanã, no Rio de Janeiro. O horário da final do Carioca 2023 e todos os detalhes você confere no texto abaixo.

O Fluminense venceu o Volta Redonda na semifinal enquanto o Flamengo ganhou do Vasco.

Qual é o horário da final do Carioca 2023 hoje?

O horário da final do Carioca vai ser às 20h30, oito e meia da noite, horário de Brasília, neste sábado, 1º de abril de 2023 no Rio de Janeiro.

O Estádio do Maracanã, na capital carioca, será o palco da final do Campeonato Carioca. O maior estádio do Brasil tem a capacidade para receber 78 mil torcedores.

Como chegar no Estádio Maracanã?

O Maracanã, o maior estádio do Brasil, está localizado na zona norte do Rio de Janeiro. O Estádio Jornalista Mário Filho recebeu o nome como uma forma de homenagem ao bairro em que pertence.

As estações mais próximas do Maracanã são as do São Cristóvão e Maracanã. Para chegar de metrô, pegue a linha 2 e desça na Estação Maracanã ou São Cristóvão.

Na Estação Maracanã o acesso aos portões B e C é com entrada pela rua Prof. Eurico Rabelo, e ao portão A com entrada pela Avenida Prof. Manuel de Abreu.

Já na São Cristóvão o acesso aos portões E e F tem a entrada pela Rua Mata Machado e ao portão D pela Avenida Maracanã.

Mas para quem vai de carro é importante saber que o Maracanã não tem estacionamento. No entanto, diversos estacionamentos estão localizados ao redor do estádio com valores variados.

Onde assistir Flamengo x Fluminense hoje?

O jogo do Flamengo e Fluminense hoje será transmitido na BAND, BandSports e nas plataformas BandPlay e site da emissora ao vivo para todo o Brasil.

Na TV aberta o canal Bandeirantes vai passar o Fla-Flu de graça em todo o país. É só sintonizar e assistir do conforto do seu sofá em casa. Sérgio Maurício será o responsável por narrar o clássico.

Outra opção é ligar a sua televisão no BandSports, canal disponível apenas na TV paga. Aqui, é necessário tê-lo na programação da sua operadora.

Quem gosta de assistir pela internet terá a oportunidade de sintonizar o site da Band (www.band.uol.com.br) e também na plataforma BandPlay. Ambas as opções são gratuitas para o torcedor acompanhar a programação com imagens como e onde quiser.

O que acontece em caso de empate?

Em caso de empate na soma dos dois placares, o regulamento da FERJ, a Federação de Futebol do Estado do Rio de Janeiro, prevê que a disputa de pênaltis definirá quem será o campeão carioca de 2023.

Diferente da semifinal, onde o time com a melhor campanha joga pela igualdade, a final do Campeonato Carioca utiliza as penalidades para saber quem fica com a taça. Cada equipe escolhe os jogadores para as cobranças e, em caso de novo empate, as cobranças alternadas serão realizadas.

Não tem gol fora de casa ou prorrogação na final do Carioca.

Como foi a final do ano passado?

Em mais uma edição, a final do Campeonato Carioca reúne Flamengo e Fluminense na briga pelo título. No ano passado, os clubes disputaram com muita ação em campo, além do ingrediente principal: a rivalidade entre os dois.

A final deste ano tem tudo para entrar para a história. Na última rodada da Taça Guanabara, o Tricolor venceu o clube da Gávea de virada e conquistou o primeiro título para Fernando Diniz. Agora, se reencontram com a taça do estadual em jogo.

No ano passado, o Fluminense ganhou o primeiro jogo por 2 a 0. Na volta, o empate em 1 a 1 garantiu ao Tricolor o título por ter a vantagem em 3 a 1 no placar agregado.

SAIBA | Quantos Brasileirão o Flamengo tem?

Quando é o jogo de volta?

O segundo jogo da final do Campeonato Carioca está marcado para o próximo domingo, 09 de abril, no Estádio do Maracanã, no Rio de Janeiro.

Fluminense e Flamengo ser enfrentarão às 18h (Horário de Brasília) pelo título carioca da temporada. O Rubro-Negro busca o 38º título enquanto o Tricolor quer o 33º troféu dourado.

Os canais Band e BandSports realizarão a transmissão ao vivo para todo o Brasil.

Ver essa foto no Instagram Uma publicação compartilhada por Flamengo (@flamengo)



Leia também: Quando vai ser a final da Copa do Nordeste