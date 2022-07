As quartas de final vão começar! Para acompanhar de perto o seu time do coração, o torcedor quer saber as principais informações sobre o ingresso São Paulo x América MG na Copa do Brasil. A bola vai rolar na quinta-feira, 28 de julho, a partir das 20h (horário de Brasília), no Estádio do Morumbi, na capital paulista.

Confira os valores de cada setor e como encontrar os ingressos para a primeira partida das quartas.

Preço e como comprar o ingresso São Paulo x América na Copa do Brasil?

As vendas para os torcedores em geral do ingresso São Paulo x América MG na Copa do Brasil estão abertas! Programando-se, o torcedor tricolor ou mineiro tem a oportunidade de assistir e apoiar de perto o seu time do coração em mais uma etapa da competição, com promessa de bom futebol.

Os ingressos SÓ PODEM SER COMPRADOS ONLINE, através do site oficial do clube spfc.totalacesso.com. Não há vendas em bilheterias físicas. Os apaixonados pelo clube e que são sócios torcedores possuem vantagem na hora de comprar os tickets, como descontos, lugares especiais e prioridades.

O São Paulo informou que já foram mais de 22 mil ingressos vendidos para a decisão das quartas de final. Na segunda-feira, 25 de julho, o clube abriu as vendas para os torcedores em geral.

O site do São Paulo aceita cartões de crédito das bandeiras Visa, Master, Elo ou Dinners, com crédito ou débito também. Lembrando que o voucher de confirmação não é válido como ingresso! O São Paulo deixa claro que não serão aceitos vouchers no portão de acesso do estádio. Em caso de extravio ou perda do cartão, o torcedor deve mostrar o boletim de ocorrência e o voucher de compra. Já a meia entrada é feita por apena uma compra por CPF e cartão apenas.

Confira a seguir todos os preços e setores do ingresso São Paulo x América MG na Copa do Brasil em 2022.

ARQUIBANCADAS – ingresso São Paulo x América na Copa do Brasil

Arquibancada Norte – Setor Popular (Amarela) – R$ 40 / R$ 20 (meia)

Arquibancada Sul (Laranja) – R$ 60 / R$ 30 (meia)

Arquibancada Bitso Leste (Azul) – R$ 90 / R$ 45 (meia)

Arquibancada Oeste (Vermelha) – R$ 90 / R$ 45 (meia)

CADEIRAS SUPERIORES:

Cadeira Superior Norte (Amarela) – R$ 120 / R$ 60 (meia)

Cadeira Superior Sul (Laranja) – R$ 120 / R$ 60 (meia)

Cadeira Especial Leste (Azul) – R$ 180 / R$ 90 (meia)

Cadeira Especial Oeste (Vermelha) – R$ 180/ R$ 90 (meia)

CADEIRAS TÉRREAS – ingresso São Paulo x América na Copa do Brasil

Cadeira Térrea Bitso Leste (Azul) – R$ 120 / R$ 60 (meia)

Cadeira Térrea Oeste (Vermelha) – R$ 120 / R$ 60 (meia)

CAMAROTES – ingresso São Paulo x América na Copa do Brasil

Compra APENAS no site spfc.totalacesso.com até às 20h de 28/07 -R$ 400

O acesso ao camarote será no Portão 5-A, com abertura antecipada às 16h.

CAMAROTE CORPOARTIVO SPFC – ingresso São Paulo x América na Copa do Brasil

Compra SOMENTE no site spfc.totalacesso.com até as 20h de 27/07 – R$350

INGRESSOS PARA TORCIDA VISITANTE – ingresso São Paulo x América na Copa do Brasil

Arquibancada Oeste Visitante (Vermelha) – R$ 70 / R$ 35 (meia)

No dia do jogo (28/07), venda na bilheteria 5 do estádio do Morumbi (portão 15-A), das 13h às 20h45.

TITULARES DE CADEIRAS CATIVAS:

É obrigatória a apresentação do cartão da Cadeira Cativa com as semestralidades pagas e da carteira de sócio.

R$90

Venda na bilheteria 1 a partir das 10h de 25/07.

Associados do clube:

– Dias 25, 26 e 27, seguindo das 10h às 17h, no balcão da sala da Tesouraria Social.

– No dia do jogo (28/07): horário das 10h às 19h.

Demais proprietários:

– Dias 25, 26 e 27/07, das 10h às 17h, na bilheteria do portão 1.

Cativas do setor Leste: das 10h às 20h45, na bilheteria externa do clube.

Cativas do setor Oeste: das 10h às 20h45, na bilheteria do portão 12.

ASSOCIADOS DO CLUBE SPFC:

No balcão da sala da Tesouraria Social nos dias 25, 26 e 27 das 10h até 17h

No dia do jogo (28/07), das 10h às 19h, no guichê do clube.

É obrigatória a apresentação da carteira de sócio, tanto do titular quanto dos dependentes.

PCD (PESSOA COM DEFICIÊNCIA):

O acesso acontece pela bilheteria 17-B (gratuidade, ou seja, não é necessário retirar ingresso com antecedência).

Atenção: é necessário apresentar o documento de identificação com foto, laudo médico ou carteira do benefício, a cópia da carteira de vacinação contemplando a vacinação total ou o teste RT-PCR com 48h da data do jogo ou teste Antígeno com 24hs da data do jogo.

Setor PCD Acompanhante* > R$ 20

*O PCD terá o direito de comprar até 1 ingresso para seu acompanhante, desde que esta necessidade esteja prevista em sua Carteira de PCD ou seu Laudo Médico. Demais acompanhantes deverão pagar o valor integral do setor, ou fazer uso do direito da meia entrada mediante a apresentação de documento comprobatório. Os ingressos estão sujeitos ao esgotamento.

Histórico de São Paulo x América MG

Em toda a história, São Paulo e América Mineiro se enfrentaram em 18 oportunidades, de acordo com dados do portal de estatísticas O Gol. Os confrontos acontecem pelo Campeonato Brasileiro e Copa do Brasil.

O São Paulo é quem mais venceu o duelo, com 11 vitórias, tendo 5 empates e apenas dois triunfos para o América de Minas Gerais, segundo o portal O Gol. Já no quesito gols, o Tricolor também leva a melhor com 32 contra 16 marcados entre as competições. do futebol brasileiro.

A primeira vez que América e São Paulo se enfrentaram foi no dia 5 de setembro de 1971, com empate em 1 a 1 no resultado do placar.

Por outro lado, o último encontro deu vitória ao Tricolor Paulista por 1 a 0, com gol de Patrick jogando no Estádio do Morumbi, na capital paulista.

Confira como foi a última partida entre a equipe do América e São Paulo.

