Quem vai ser o novo técnico do Vasco? Veja 5 opções no mercado

Após a derrota para o Vila Nova, lanterna da Série B, o Vasco anunciou a demissão de Maurício Souza. Agora, o principal objetivo do clube é encontrar um substituto, enquanto o torcedor quer saber quem será o novo técnico do Vasco. Alguns nomes estão livres no mercado, tornando-se possibilidades reais para o time carioca.

Em nota publicada no site oficial, a diretoria do Vasco agradeceu todo o trabalho prestado por Maurício, desejando muito sucesso pela frente. Agora, o técnico interino Emilio Faro, o auxiliar João Correia e o preparador físico Daniel Felix vão comandar o Gigante da Colina até o novo técnico do Vasco ser anunciado.

Odair Hellmann pode ser o novo técnico do Vasco?

Livre no mercado desde que deixou o comando do Al-Wasl, dos Emirados Árabares, Odair Hellmann tornou-se alvo dos torcedores vascaínos nas redes sociais. Isso porque parte da torcida quer o profissional como substituto de Maurício Souza pelo fim da temporada de 2022.

Odair tem 45 anos e já treinou o Internacional em 2017, onde começou como interino, e o Fluminense em 2020. O último trabalho de Odair foi no Al-Wasl, nos Emirados Árabares, contratado em 2020 e desligado no mês de junho de 2022. Foram 53 jogos, com 19 vitórias, 18 empates e 16 derrotas, segundo o portal de dados Transfermarkt.

O profissional brasileiro pode ser uma opção como novo técnico do Vasco.

Tiago Nunes pode ser o novo técnico do Vasco

Outro profissional que está livre no mercado é Tiago Nunes, de 42 anos. O comandante deixou o Ceará em março de 2022, após não conseguir embalar o elenco em bons resultados no Campeonato Cearense, causando desconfiança na diretoria e na própria torcida.

Tiago é um nome conhecido no futebol brasileiro. Ele já treinou o São Paulo, time gaúcho, Ferroviária, Veranópolis, Athletico PR, Corinthians, Grêmio e o Ceará, seu último trabalho.

O seu trabalho de destaque foi sob o comando do Athletico Paranaense, onde conquistou a Sul-Americana na temporada 2017/18 e a Copa do Brasil em 2019/20.

Renato Gaúcho está sem time

Outro grande nome que pode pintar no radar do Vasco é Renato Gaúcho. O experiente comandante está sem time desde que deixou o Flamengo no final de 2021, após ser vice para o Palmeiras na Libertadores.

O nome de Renato, de 59 anos, tem ganhado força nas redes sociais por parte da torcida carioca. Agora, resta saber se o profissional deve ser o ideal ao comando do elenco.

Renato Portaluppi já passou por grande parte dos clubes brasileiros como Fluminense, o próprio Vasco, Bahia, Grêmio, Athletico Paranaense e o Flamengo, seu último trabalho. Renato Gaúcho foi campeão da Copa do Brasil com o Fluminense em 2005/06, enquanto levantou a taça com o time gaúcho em 2015/16.

Com o tricolor também venceu a Libertadores e a Recopa de 2016/17.

Eduardo Baptista continua sem time para treinar

Após uma sucessão de erros no comando do Juventude, o técnico Eduardo Baptista, de 52 anos, está sem time.

Eduardo pode ser cogitado no Vasco, já que está livre no mercado e tem vasta experiência com o futebol brasileiro, tanto com elencos de primeira como segunda divisão. Ele já passou por Sport, Fluminense, Ponte Preta, Palmeiras, Athletico PR, Coritiba, Vila Nova, CSA, Mirassol, Remo e o Juventude, seu último trabalho.

No elenco gaúcho foram 14 jogos, sendo quatro vitórias, cinco empates e sies derrotas, segundo dados do portal de estatísticas Transfermarkt. Mesmo depois de obter sucesso com o Mirassol no Campeonato Paulista de 2022, seus trabalhos deixam a desejar.

Eduardo nunca treinou o Vasco e pode ser uma possibilidade. No entanto, nenhum contato entre ambas as partes foi feito até aqui.

Guto Ferreira será o novo técnico do Vasco?

Outro nome que está livre no mercado é o de Guto Ferreira. Aos 56 anos, o técnico está sem clube desde que foi desligado do Bahia em junho de 2022, disputando a segunda divisão do Campeonato Brasileiro.

O elenco não conseguiu engrenar dentro de campo e, por isso, sem convencer torcedores e a própria diretoria, o comandante foi desligado.

Guto, no entanto, chegou a ser cogitado no Sport, de acordo com o portal GE, mas ambas as partes não chegaram em um acordo e a possibilidade deixou de ser real. Agora, por estar livre no mercado, ele pode pintar no Vasco.

O profissional já passou por Penafiel, Naval, Mogi Mirim, Criciúma, ABC, Ponte Preta, Portuguesa, Figueirense, Chapecoense, Internacional, Sport, Ceará e o Bahia.

