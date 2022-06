Os confrontos das oitavas de final da Copa do Brasil serão definidos através de sorteio, marcado para a próxima terça-feira, 7 de junho, a partir das 15h (Horário de Brasília), no Rio de Janeiro, onde fica a sede da CBF. Dezesseis equipes disputam a quarta fase da competição. Agora, os torcedores querem saber como é feito o sorteio das oitavas de final da Copa do Brasil.

Como é feito o sorteio das oitavas de final da Copa do Brasil em 2022?

Não há restrições na quarta fase da Copa do Brasil. De acordo com o regulamento da CBF, as 16 equipes são colocadas dentro do mesmo pote onde todas podem se enfrentar nas oitavas de final. Isso significa que clássicos estaduais podem sim acontecer nas oitavas.

Vão disputar as oitavas de final as equipes de América Mineiro, Athletico Paranaense, Atlético Mineiro, Atlético Goianiense, Bahia, Cruzeiro, Botafogo, Goiás, Ceará, Corinthians, Fortaleza, Flamengo, Fluminense, Palmeiras, Santos e São Paulo.

Além do sorteio que define os oito jogos, a CBF também vai realizar o sorteio que identifica os mandos de campo para cada embate. Bolinhas com números de 1 até 10 são colocadas em um mesmo pote. Se o apresentador tirar um número par, os confrontos são invertidos e, em caso de número ímpar, o mesmo acontece para evitar que times da mesma cidade joguem no mesmo dia.

Quando vão ser as oitavas de final da Copa do Brasil?

Os jogos das oitavas de final na Copa do Brasil vão acontecer em 22 e 23 de junho (ida) e 13 e 14 de julho (volta), seguindo o calendário da CBF na temporada.

A entidade divulgou no começo do ano as principais datas da competição no futebol brasileiro mas garantiu que os dias podem sofrer alterações. Em ano de Copa do Mundo, os principais torneios no Brasil e no mundo seguem o calendário da FIFA para evitar maiores complicações no fim do ano.

Confira o calendário completo da Copa do Brasil, confirmado e divulgado pela CBF em site oficial.

5ª Fase (Oitavas de final): 22/06, 23/06, 13/07 e 14/07

6ª Fase (Quartas de final) : 27/07, 28/07 e 17/08 e 18/08

7ª Fase (Semifinal): 24/08 e 14/09

8ª Fase (Final): 12/10 e 19/10

Onde assistir o sorteio das oitavas de final da Copa do Brasil?

O sorteio das oitavas de final na Copa do Brasil será transmitido ao vivo no SporTV, site da CBF e através das redes sociais da entidade, a partir das 15h (Horário de Brasília).

Com exclusividade, o canal do SporTV, disponível somente em operadoras de TV por assinatura, vai exibir o sorteio da competição ao vivo. A emissora vai contar com narradores e comentários que prometem analisar cada um dos jogos ao fim do sorteio.

Já no site da CBF e nas redes sociais como o Youtube e o Facebook, o torcedor pode acompanhar de graça o sorteio da Copa do Brasil e entender como é feito nas oitavas de final. Basta sintonizar e torcer por seu time do coração.