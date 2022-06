Brasil e Argentina no dia 11: por que o amistoso foi cancelado?

Brasil e Argentina é sem dúvidas o maior clássico do futebol sul-americano. Classificados para a Copa do Mundo do Catar, marcada para novembro de 2022, as seleções tinham pela frente um amistoso para disputar em junho, na Austrália. Porém, a partida foi cancelada, deixando torcedores frustrados com a decisão. Entenda o que aconteceu com Brasil e Argentina no dia 11 e saiba se o confronto pode ser remarcado.

Vai ter jogo do Brasil e Argentina no dia 11 de junho?

Para a tristeza do torcedor, o jogo entre Brasil e Argentina no dia 11 de junho de 2022 não vai acontecer. O amistoso foi cancelado pela empresa que organiza os jogos da equipe brasileira, a Pitch. A notícia foi dada por Juninho Paulista, coordenador da Seleção Brasileira, na última entrevista coletiva durante a convocação, no dia 11 de maio, na Barra da Tijuca, sede da CBF, no Rio de Janeiro.

O amistoso entre a campeã da Copa América e o Brasil estava marcado para acontecer em 11 de junho, sábado, em Melbourne, na Austrália. A empresa Pitch é quem detém os direitos dos amistosos da equipe e, após receberem um comunicado da AFA (Entidade de futebol da Argentina), o jogo foi cancelado.

Confira o trecho da fala de Juninho Paulista sobre o cancelamento do jogo entre Brasil e Argentina no mês de junho deste ano, antes da Copa do Mundo.

“Ontem nós recebemos um comunicado da Pitch, empresa que detém os direitos dos amistosos da Seleção Brasileira, e nesse comunicado dizia que o jogo da Argentina foi cancelado. Receberam um comunicado da AFA oficialmente, e aí nos comunicaram dessa decisão. Nós estávamos preparados com toda a logística pronta para esse jogo, porque entendíamos que deveríamos cumprir o contrato.

Logo sabendo desta notícia, comecei a conversa com eles no intuito de procurar um adversário para jogar mais essa partida porque entendemos ser importante jogar esse terceiro jogo na Data FIFA. Provavelmente encontraremos uma equipe africana, jogando na Europa”.

Relembre no vídeo o anúncio de Juninho Paulista sobre o amistoso.

Brasil e Argentina se enfrentam em setembro de 2022

Mesmo sem disputar o amistoso de junho, as seleções de Brasil e Argentina vão se encontrar em definitivo no dia 22 de setembro para jogar o jogo cancelado em 5 de setembro do ano passado, válido pela 6ª rodada nas Eliminatórias da América do Sul.

O caso ganhou repercussão mundial por se tratar de um vexame para ambos os países. O que aconteceu de fato foi que agentes da Anvisa, Agência Nacional de Vigilância Sanitária, entraram em campo logo nos minutos iniciais do confronto para impedir que a partida acontecesse. Tudo porque jogadores argentinos haviam violado as regras sanitárias do Brasil.

O local da partida ainda não foi definido. A CBF tem até o dia 22 de junho para informar onde será disputado o clássico sul-americano. A tendência é que acontece no mesmo local onde aconteceu no ano passado, na Neo Química Arena, em São Paulo.

Quando o Brasil vai estrear na Copa do Mundo de 2022?

O Brasil estreia na Copa do Mundo no dia 24 de novembro de 2022, quinta-feira, contra a Sérvia, com a bola rolando a partir das 16h, pelo horário de Brasília, no Lusail Stadium.

Integrando o grupo G com Camarões, Sérvia e Suíça, pode encontrar Portugal, Gana, Uruguai ou Coréia do Sul, dependendo das posições em que cada seleção terminar. Se o Brasil garantir a liderança do seu grupo, vai pegar o segundo colocado mas, se o contrário acontecer, aí joga contra o líder do outro grupo.

A Seleção Brasileira não vai encontrar a Argentina nas primeiras fases da competição. O encontro só poderá acontecer na semifinal.

Pelo caminho, o time brasileiro poderá enfrentar de acordo com o chaveamento as seleções da Espanha, Marrocos e até mesmo a Bélgica.