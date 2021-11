Datas da final da Copa do Brasil de 2021: veja o resultado do sorteio

O sorteio da CBF realizado nesta quinta-feira, 04/11, definiu os mandos de campo da final da Copa do Brasil em 2021 entre Atlético-MG e Athletico-PR. O jogo de ida vai acontecer no Estádio do Mineirão, em Belo Horizonte, enquanto a Arena da Baixada será o palco da decisão na volta em Curitiba. Veja as principais datas da final da Copa do Brasil 2021 e saiba onde assistir ao vivo.

Datas da final Copa do Brasil 2021

A final da Copa do Brasil em 2021 será decidida em dois jogos. O de ida será realizado no domingo, 12 de dezembro de 2021 no Estádio do Mineirão, em Belo Horizonte, enquanto o jogo de volta vai acontecer na quarta-feira, 15 de dezembro na Arena da Baixada, em Curitiba, ainda sem horário definido.

De um lado, o Atlético-MG busca a sua segunda taça depois de conquistar em 2014 a primeira em sua história. Já o Furacão venceu em 2019 e quer ganhar também o segundo título. Os comandantes serão Alberto Valentim no Athletico-PR, e Cuca, no Atlético Mineiro, dois experientes técnicos do futebol brasileiro.

Jogo de ida

Atlético-MG x Athletico-PR – 12 de dezembro – Mineirão – Belo Horizonte, MG (Globo, SporTV e Premiere)

Jogo de volta

Athletico-PR x Atlético-MG – 15 de dezembro – Arena da Baixada – Curitiba, PR (Globo, SporTV e Premiere)

Qual é a premiação da Copa do Brasil?

A Copa do Brasil não é importante no cenário brasileiro apenas pela conquista da taça mas, principalmente, por seus abundantes valores de premiação aos times que disputam a temporada. Se o clube avança de fase, leva para casa um alto número até a sua conta bancária.

Este ano, o prêmio ao campeão será de R$56 milhões, enquanto o vice leva a bagatela de 23 milhões de reais. Acompanha todos os valores destinados na temporada.

Veja abaixo os valores que o torneio paga: