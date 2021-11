Sorteio de grupos do Campeonato Paulista 2022 será dia 9

O sorteio dos grupos do Campeonato Paulista 2022 será realizado em 09 de novembro a partir das 11h (horário de Brasília), na sede da Federação Paulista de Futebol em São Paulo. Ao todo, dezesseis times disputam a primeira fase da competição em busca do mata-mata para alcançar a grande final. Saiba onde assistir ao sorteio do Paulistão ao vivo.

Quando é o sorteio do Campeonato Paulista 2022?

O sorteio do Campeonato Paulista vai acontecer a partir das 11 horas da manhãs em 09 de novembro de 2021 na sede da Federação Paulista de Futebol, em São Paulo. O evento terá a apresentação de Sabrina Sato e Fred, do canal Desimpedidos, de acordo com informações do jornalista Flávio Ricco, do R7.

As datas dos jogos e o calendário também serão divulgados no dia do sorteio

Dezesseis times serão divididos em quatro grupos para disputas as rodadas necessárias. A classificação geral mostra quem será rebaixado para a divisão inferior e quem sobe para a elite, enquanto os dois primeiros colocados de cada grupo avançam para as eliminatória em busca da taça do Estadual.

São Paulo, Corinthians, Palmeiras, Santos, Mirassol, Guarani, Santo André e Inter de Limeira são algumas das equipes que vão disputar o Paulista em 2022.

+ Veja quais times participam do Paulista 2022

Onde assistir o sorteio do Campeonato Paulista 2022?

A Record TV vai transmitir ao vivo o sorteio do Paulistão durante o programa Balanço Geral, na parte da manhã, com a apresentação de Reinaldo Gottino. Além disso, o serviço de streaming Play Plus transmite o sorteio completo através do aplicativo disponível em Android e iOS.

A emissora adquiriu os direitos do Paulista até 2025, surpreendendo os torcedores já que, como de costume, a Rede Globo era quem tinha os direitos da competição. Além disso, o HBO Max, streaming por assinatura, também realizará transmissões de jogos do torneio em 2022.

Assista a seguir a chamada criada pela Record para o sorteio do Paulistão 2022 na próxima terça-feira.

Como funciona o Campeonato Paulista?

O Campeonato Paulista terá 16 clubes entre times da capital até do interior. Na fase de grupos os clubes são divididos em quatro grupos com quatro equipes em cada, sendo Corinthians, Palmeiras, São Paulo e, por fim, Santos cabeças de chave.

O sorteio realizado pela Federação Paulista de Futebol definirá as chaves do campeonato. É importante ressaltar que os clubes não enfrentam as equipes de seu próprio grupo. O torneio então realiza 12 rodadas na primeira fase com os dois primeiros de cada chave avançando para as eliminatórias. As quartas e semifinal acontecem em jogo único, mas a final será realizada no sistema de ida e volta.