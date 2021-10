Confira os memes do Flamengo eliminado na Copa do Brasil

Nesta quarta-feira, 27/10, o Athletico-PR teve uma atuação impecável em campo e venceu o Flamengo por 3 a 0 no Estádio do Maracanã, no Rio de Janeiro, nas semifinais da Copa do Brasil. Dessa maneira, o Rubro-Negro está eliminado da competição, com a possibilidade de crise. Com o placar, torcedores aproveitaram para criar memes do Flamengo eliminado na Copa do Brasil.

Flamengo é eliminado pelo Athletico-PR na Copa do Brasil

Assim como é uma grande semifinal da Copa do Brasil, o jogo começou quente. Logo aos 7 minutos, o árbitro assinalou a penalidade em favor do time visitante após falta de Filipe Luís em cima de Renato Kayzer. Abrindo o placar, Nikão acertou em cheio as redes de Diego Alves.

Os comandados de Renato Gaúcho buscaram o ataque durante toda a primeira etapa, mas sem sucesso. Aos 34, o Flamengo chegou a ter um pênalti marcado, mas após a verificação do juiz no VAR, optou por anular. Com o jogo equilibrado e dez minutos de acréscimos, Nikão teve tempo para ampliar o resultado ao Athletico-PR.

O segundo tempo foi total do Flamengo. Pressionando do começo ao fim com Gabigol, Bruno Henrique, Michael e Léo Pereira, o Mengo buscava os espaços deixados pelos adversários, que decidiu se proteger na defesa. Para deixar o jogo mais quente, aos 35 Khellven foi expulso e desfalcou os visitantes.

O Flamengo aproveitou a expulsão e foi para cima até os últimos minutos mas foi o Furacão quem ampliou em seu favor com Zé Ivaldo mandando no cantinho do goleiro Diego Alves. Do outro lado, Santos brilhou no gol do Athletico defendendo bons chutes de Andreas Pereira e Kennedy nos acréscimos.

Memes do Flamengo eliminado na Copa do Brasil 2021

As torcidas adversárias aproveitaram para brincar com a eliminação do Flamengo na Copa do Brasil na edição de 2021. Além disso, alguns flamenguistas também divulgaram memes sobre o desempenho do time em campo, que deixou muito a desejar.

O principal alvo foi o técnico Renato Gaúcho que sempre com declarações polêmicas, faz caras e bocas na beira de campo. Alguns pedem a saída do comandante, enquanto torcidas rivais brincam e pedem a permanência.

Alguns flamenguistas também aproveitaram o momento para produzir memes sobre o má atuação do elenco em campo sob o comando de Renato.

Já os torcedores rivais comemoraram a eliminação do Mengo na Copa do Brasil para o Athletico-PR com memes, vídeos e brincadeiras.

Além disso, Rogério Ceni foi lembrando por muitos nas redes sociais. Demitido em julho por não mostrar resultados, o comandante teve o seu trabalho questionado, mas hoje muitos gostariam de tê-lo de volta.

Gabigol também não escapou das zoações dos torcedores nas redes sociais.

Qual é o próximo jogo do Flamengo?

O Flamengo volta a jogar no próximo sábado, 30 de outubro de 2021, pela 29ª rodada do Campeonato Brasileiro Série A, contra o Atlético-MG a partir das 19h (horário de Brasília).

Se ganhar, continua na luta pela liderança da competição.

