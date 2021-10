Tabela completa de jogos da Superliga de Vôlei Masculino 2021

A Superliga de Vôlei Masculino 2021 começou. O maior campeonato do país conta com doze equipes das mais diferentes regiões do país em disputa pelo título mais importante da temporada do esporte. A final será disputada em abril e maio de 2022. Confira a tabela completa de jogos da Superliga de Vôlei Masculino em 2021 e saiba onde assistir.

Tabela de jogos da Superliga de Vôlei Masculino 2021

Doze equipes participam da Superliga na temporada, sendo elas Uberlândia (MG), Natal (RN), Apan Eleva (SC), Brasília Vôlei (DF), Minas (MG), Montes Claros América Vôlei (MG), Goiás Vôlei (GO), Sada Cruzeiro (MG), Sesi (SP), Vôlei Guarulhos (SP), Vôlei Renata (SP) e por fim o time do São José (SP).

Apenas oito avançam para a próxima fase, as quartas de final, enquanto as duas piores serão rebaixadas para a divisão inferior da competição. As finais do masculino estão marcadas para acontecer em 23, 30 de abril e sete de maio de 2022.

Para assistir, você tem a opção de acompanhar através dos canais SporTV e no Youtube pelo canal Vôlei Brasil, da Confederação Brasileira de Voleibol de graça.

Confira a tabela completa da Superliga de Vôlei Masculino em 2021 com todos os jogos, datas e horários.

TURNO

Primeira rodada:

Sábado, 23/10 às 17h – Montes Claros América Vôlei x Brasília Vôlei (Canal Vôlei Brasil)

Sábado, 23/10 às 19h – Sada Cruzeiro x Farma Conde Vôlei/São José (SporTV)

Sábado, 23/10 às 21h30 – Vôlei Renata x Sesi-SP (SporTV)

Domingo, 24/10 às 21h Apal Eleva x Uberlândia (Canal Vôlei Brasil)

Domingo, 24/10 às 21h30 – Funvic/Educacoin/Natal x Goiás Vôlei (SporTV)

Quarta-feira, 10/11 às 20h – Vôlei Guarulhos x Minas (Canal Vôlei Brasil)

Segunda rodada:

Sábado, 30/10 às 17h – Apal Eleva x Goiás Vôlei (Canal Vôlei Brasil)

Sábado, 30/10 às 18h – Uberlândia x Vôlei Guarulhos (Canal Vôlei Brasil)

Sábado, 30/10 às 19h – Sada Cruzeiro x Vôlei Renata (SporTV)

Sábado, 30/10 às 20h – Minas x São José (Canal Vôlei Brasil)

Domingo, 31/10 às 19h – Sesi x Montes Claros América (SporTV)

Domingo, 31/10 às 21h30 – Brasília Vôlei x Natal (SporTV)

Terceira rodada:

Sábado, 06/11 às 17h – Goías Vôlei x Brasília Vôlei (Canal Vôlei Brasil)

Sábado, 06/11 às 19h – Vôlei Guarulhos x Apan Eleva (Canal Vôlei Brasil)

Sábado, 06/11 às 21h30 – Montes Claros América x Sada Cruzeiro (SporTV)

Domingo, 07/11 às 17h – São José x Uberlândia (Canal Vôlei Brasil)

Domingo, 07/11 às 19h – Vôlei Renata x Minas (SporTV)

Domingo, 07/11 às 21h30 – Natal x Sesi (SporTV)

Quarta rodada:

Quinta-feira, 11/11 às 19h – Sesi x Brasília Vôlei (SporTV)

Sábado, 13/11 às 18h – São José x Apan Eleva (Canal Vôlei Brasil)

Sábado, 13/11 às 20h – Minas x Montes Claros América (SporTV)

Sábado, 13/11 às 21h -Vôlei Guarulhos x Goiás Vôlei (Canal Vôlei Brasil)

Sábado, 13/11 às 21h – Uberlândia x Vôlei Renata (Canal Vôlei Brasil)

Sábado, 13/11 às 22h – Natal x Sada Cruzeiro (SporTV)

Quinta rodada:

Terça-feira, 16/11 às 19h – Brasília Vôlei x Sada Cruzeiro (Canal Vôlei Brasil)

Quarta-feira, 17/11 às 17h – Montes Claros América x Uberlândia (Canal Vôlei Brasil)

Quarta-feira, 17/11 às 19h – Goiás Vôlei x Sesi (SporTV)

Quarta-feira, 17/11 às 19h – Vôlei Renata x Apan Eleva (Canal Vôlei Brasil)

Quarta-feira, 17/11 às 20h – São José x Vôlei Guarulhos (Canal Vôlei Brasil)

Quarta-feira, 17/11 às 21h30 – Natal x Minas (SporTV)

Sexta rodada:

Sábado, 20/11 às 16h30 – Vôlei Guarulhos x Vôlei Renata (SporTV)

Sábado, 20/11 às 17h – Apan Eleva x Montes Claros América (Canal Vôlei Brasil)

Sábado, 20/11 às 19h – Uberlândia x Natal (SporTV)

Sábado, 20/11 às 19h – Minas x Brasília Vôlei (Canal Vôlei Brasil)

Sábado, 20/11 às 21h – São José x Goiás Vôlei (Canal Vôlei Brasil)

Sábado, 20/11 às 21h30 – Sada Cruzeiro x Sesi (SporTV)

Sétima rodada:

Sábado, 27/11 às 18h45 – Sada Cruzeiro x Goiás Vôlei (SporTV)

Sábado, 27/11 às 21h – Sesi x Minas (SporTV)

Domingo, 28/11 às 19h – Brasília Vôlei x Uberlândia (Canal Vôlei Brasil)

Sábado, 27/11 às 19h – Montes Claros América x Vôlei Guarulhos (Canal Vôlei Brasil)

Quarta-feira, 08/12 às 19h – Natal x Apan Eleva (SporTV)

Quarta-feira, 08/12 às 21h30 – Vôlei Renata x São José (SporTV)

Oitava rodada:

Sábado, 04/12 às 19h – São José x Montes Claros América Vôlei (SporTV)

Sábado, 04/12 às 19h – Vôlei Renata x Goiás Vôlei (Canal Vôlei Brasil)

Sábado, 04/12 às 21h30 – Vôlei Guarulhos x Natal (SporTV)

Domingo, 05/12 às 19h – Apan Eleva x Brasília Vôlei (SporTV)

Domingo, 05/12 às 19h – Uberlândia x Sesi (Canal Vôlei Brasil)

Domingo, 05/12 às 21h30 – Minas x Sada Cruzeiro (SporTV)

Nona rodada:

Sábado, 11/12 às 18h – Sada Cruzeiro x Uberlândia (SporTV)

Sábado, 11/12 às 20h30 – Goiás Vôlei x Minas (SporTV)

Domingo, 12/12 às 17h – Brasília Vôlei x Vôlei Guarulhos (Canal Vôlei Brasil)

Domingo, 12/12 às 19h – Natal x São José (Canal Vôlei Brasil)

Domingo, 12/12 às 21h – Montes Claros América x Vôlei Renata (Canal Vôlei Brasil)

Domingo, 12/12 às 21h – Sesi x Apan Eleva (SporTV)

Décima rodada:

Sábado, 18/12 às 17h – São José x Brasília Vôlei (SporTV)

Sábado, 18/12 às 19h – Goiás Vôlei x Montes Claros América (Canal Vôlei Brasil)

Sábado, 18/12 às 19h30 – Vôlei Renata x Natal (SporTV)

Sábado, 18/12 às 21h – Uberlândia x Minas (Canal Vôlei Brasil)

Domingo, 19/12 às 19h – Vôlei Guarulhos x Sesi (Canal Vôlei Brasil)

Domingo, 19/12 às 21h – Apan Eleve x Sada Cruzeiro (SporTV)

Décima primeira rodada:

Quarta-feira, 22/12 às 17h – Brasília Vôlei x Vôlei Renata (Canal Vôlei Brasil)

Quarta-feira, 22/12 às 18h – Minas x Apan Eleva (Canal Vôlei Brasil)

Quarta-feira, 22/12 às 19h – Goiás Vôlei x Uberlândia (SporTV)

Quarta-feira, 22/12 às 19h -Sesi x São José (Canal Vôlei Brasil)

Quinta-feira, 23/12 às 16h30 – Sada Cruzeiro x Vôlei Guarulhos (SporTV)

RETURNO

Primeira rodada

Sábado, 08/01 às 17h – Brasília Vôlei x Montes Claros América

Sábado, 08/01 às 19h – Minas x Vôlei Guarulhos

Sábado, 08/01 às 19h – Sesi x Vôlei Renata

Sábado, 08/01 às 21h – Goiás Vôlei x Natal

Domingo, 09/01 às 17h – São José x Sada Cruzeiro

Domingo, 09/01 às 21h – Uberlândia x Apan Eleva

Segunda rodada

Sábado, 15/01 às 17h – Vôlei Guarulhos x Uberlândia

Sábado, 15/01 às 19h – Goiás Vôlei x Apan Eleva

Sábado, 15/01 às 21h – São José x Minas

Domingo, 16/01 às 17h – Vôlei Renata x Sada Cruzeiro

Domingo, 16/01 às 19h – Montes Claros América x Sesi

Domingo, 16/01 às 21h – Natal x Brasília Vôlei

Terceira rodada

Sábado, 22/01 às 17h – Sada Cruzeiro x Montes Claros América

Sábado, 22/01 às 19h – Brasília Vôlei x Goiás Vôlei

Sábado, 22/01 às 21h -Sesi x Natal

Domingo, 23/01 às 17h – Uberlândia x São José

Domingo, 23/01 às 19h – Apan Eleva x Vôlei Guarulhos

Domingo, 23/01 às 19h – Minas x Vôlei Renata

Quarta rodada

Sexta-feira, 04/02 às 19h – Montes Claros América x Minas

Sexta-feira, 04/02 às 21h – Apan Eleva x São José

Sábado, 05/02 às 17h – Vôlei Renata x Uberlândia

Sábado, 05/02 às 19h – Goiás Vôlei x Vôlei Guarulhos

Sábado, 05/02 às 19h – Brasília Vôlei x Sesi

Domingo, 06/02 às 21h – Sada Cruzeiro x Natal

Quinta rodada

Quarta-feira, 09/02 às 17h – Sesi x Goiás Vôlei

Quarta-feira, 09/02 às 17h – Uberlândia x Montes Claros América

Quarta-feira, 09/02 às 19h – Apan Eleva x Vôlei Renata

Quarta-feira, 09/02 às 19h – Minas x Natal

Quarta-feira, 09/02 às 21h – Vôlei Guarulhos x São José

Sexta rodada

Sábado, 12/02 às 17h – Vôlei Renata x Vôlei Guarulhos

Sábado, 12/02 às 19h – Goiás Vôlei x São José

Domingo, 13/02 às 19h – Brasília Vôlei x Minas

Domingo, 13/02 às 20h30 – Natal x Uberlândia

Domingo, 13/02 às 21h – Sesi x Sada Cruzeiro

Domingo, 13/02 às 21h – Montes Claros América x Apan Eleva

Sétima rodada

Sábado, 19/02 às 17h – Uberlândia x Brasília Vôlei

Sábado, 19/02 às 19h – Minas x Sesi

Sábado, 19/02 às 21h – Goiás Vôlei x Sada Cruzeiro

Domingo, 20/02 às 17h – Vôlei Guarulhos x Montes Claros América

Domingo, 20/02 às 19h – Apan Eleva x Natal

Domingo, 20/02 às 21h – São José x Vôlei Renata

Oitava rodada

Quarta-feira, 23/02 às 17h – Goiás Vôlei x Vôlei Renata

Quarta-feira, 23/02 às 21h – Natal x Guarulhos

Quinta-feira, 24/02 às 17h – Brasília Vôlei x Apan Eleva

Quinta-feira, 24/02 às 19h – Sesi x Uberlândia

Quinta-feira, 24/02 às 19h – Montes Claros América x São José

Quinta-feira, 24/02 às 21h – Sada Cruzeiro x Minas

Nona rodada

Sábado, 05/03 às 17h – Minas x Goiás Vôlei

Sábado, 05/03 às 19h – Uberlândia x Sada Cruzeiro

Sábado, 05/03 às 21h – Apan Eleva x Sesi

Domingo, 06/03 às 17h – Vôlei Guarulhos x Brasília Vôlei

Domingo, 06/03 às 19h – São José x Natal

Domingo, 06/03 às 21h – Vôlei Renata x Montes Claros América

Décima rodada

Sábado, 12/03 às 17h – Montes Claros América x Goiás Vôlei

Sábado, 12/03 às 19h – Natal x Vôlei Renata

Sábado, 12/03 às 19h – Sada Cruzeiro x Apan Eleva

Domingo, 13/03 às 17h – Sesi x Vôlei Guarulhos

Domingo, 13/03 às 19h – Brasília Vôlei x São José

Domingo, 13/03 às 19h – Minas x Uberlândia

Décima primeira rodada

Sábado, 19/03 às 19h – Uberlândia x Goiás Vôlei

Sábado, 19/03 às 19h – Apan Eleva x Minas

Sábado, 19/03 às 19h – Vôlei Guarulhos x Sada Cruzeiro

Sábado, 19/03 às 19h – São José x Sesi

Sábado, 19/03 às 19h – Vôlei Renata x Brasília Vôlei

Sábado, 19/03 às 19h – Montes Claros América x Natal

Quartas de final – 24/03 (Qui), 29/03 (Ter) E 03/04/22 (Dom

Semifinais – 09/04 (Sáb), 16/04 (Sáb) E 20/04/22 (Qua)

Final – 23/04 (Sáb), 30/04 (Sáb) E 07/05/22 (Sáb)

Classificação da Superliga de Vôlei Masculino 2021

Como a competição é feita de pontos e em rodadas, sendo 11 ao todo, os oito times melhores colocados na tabela avançam para as quartas, enquanto os últimos serão rebaixados para a Superliga da divisão inferior no ano que vem.

1 Sada Cruzeiro – 0 ponto

2 Goiás Vôlei – 0 ponto

3 SESI – 0 ponto

4 Vôlei Garulhos – 0 ponto

5 Uberlândia – 0 ponto

6 São José – 0 ponto

7 Apan Eleva – 0 ponto

8 Brasília Vôlei – 0 ponto

9 Minas – 0 ponto

10 Vôlei Renata – 0 ponto

11 Montes Claros América – 0 ponto

12 – Natal – 0 ponto

Como funciona a Superliga de Vôlei?

Doze equipes do Brasil disputam a Superliga de Vôlei Masculino de 2021. Por oito rodadas, os times se enfrentam enquanto apenas oito avançam para as quartas de final. As últimas duas na classificação serão rebaixadas para a divisão inferior.

Depois, as vencedores avançam até as semifinais e, então, conheceremos os finalistas que disputarão em dois jogos o grande campeão da temporada. É importante ressaltar que, em ambos os naipes, os duelos serão todos disputados em série melhor de três. Em caso de empate, o Golden Set será realizado para desempatar.

Por fim, as finais do masculino estão marcadas para acontecer em 23, 30 de abril e sete de maio de 2022.

