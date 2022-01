Sorteio da Copa do Brasil 2022: confira os confrontos da primeira fase

Sorteio da Copa do Brasil 2022: confira os confrontos da primeira fase

Copa do Brasil

A CBF definiu os confrontos da primeira fase e o chaveamento em sorteio nesta segunda-feira, 17/01, na sede da entidade no Rio de Janeiro. Oitenta equipes disputam a etapa, onde o vencedor se garante de maneira direta até a próxima fase. Confira todos os jogos da primeira fase da Copa do Brasil em 2022 e como funciona o regulamento.

Jogos da primeira fase da Copa do Brasil 2022

Em sorteio realizado nesta segunda, a CBF divulgou todos os jogos da primeira fase da Copa do Brasil na temporada, além do chaveamento. Oitenta equipes dos mais diferentes estados brasileiros foram separados em oito potes seguindo as posições no Ranking Nacional de Clubes da CBF.

A primeira fase vai acontecer em 23 e 24 de fevereiro e 02 e 03 de março de 2022.

É importante ressaltar que os jogos da primeira fase são únicos, com o time de pior posicionamento no Ranking da CBF ganhando o mando de campo. O vencedor se classifica para a segunda fase, enquanto o time visitante tem a vantagem do empate.

Confira a seguir todos os jogos da primeira fase da Copa do Brasil em 2022.

Chave 1:

Moto Club x Chapecoense

Icasa x Tombense

Chave 2:

Bahia de Feira x Coritiba

Pouso Alegre x Paraná

Chave 3:

Mirassol x Grêmio

Azuriz x Botafogo-SP

Chave 4:

URT-MG x Avaí

Ceilândia-DF x Londrina

Chave 5:

União Esporte Clube x Atlético-GO

Nova Venécia x Ferroviário

Chave 6:

Porto Velho-RO x Juventude

Real Noroeste x Operário-PR

Chave 7:

Ferroviária x Vasco

Grêmio Anápolis x Juazeirense

Chave 8:

Atlético-BA x CSA

Trem-AP x Paysandu

Chave 9:

São Raimundo-RR x Ceará

Tuna Luso x Grêmio Novorizontino

Chave 10:

ASA x Cuiabá

Lagarto x Figueirense

Chave 11:

Altos x Sport

Costa Rica-MS x ABC

Chave 12:

Sousa x Goiás

Nova Iguaçu x Criciúma

Chave 13:

Globo-RN x Internacional

Humaitá x Brasiliense

Chave 14:

Rio Branco x Vila Nova

Maricá x Guarani

Chave 15:

Sergipe x Cruzeiro

Tuntum-MA x Volta Redonda

Chave 16:

Portuguesa-RJ x CRB

Operário-MT x Sampaio Corrêa

Chave 17:

Campinense x São Paulo

São Raimundo x Manaus

Chave 18:

Cascavel-PR x Ponte Preta

Tocantinópolis x Náutico

Chave 19:

Salgueiro x Santos

Fluminense-PI x Oeste

Chave 20:

Castanhal x Vitória

Gloria de Vacaria-RS x Brasil de Pelotas

Como funciona a primeira fase da Copa do Brasil?

A primeira fase da Copa do Brasil segue o modelo em jogo único, ou seja, com o pior time ranqueado ganhando o mando de campo, quem ganhar se classifica automaticamente para a segunda fase. Lá, novamente o sistema de disputa em partida única se mantém.

Somente a partir da terceira fase é que os confrontos serão definidos em ida e volta, além de receber as equipes classificadas para a Libertadores de 2022, campeões da Copa do Nordeste, Copa Verde e Brasileirão da Série B, e clubes oriundos da Série A caso seja necessário para completar as vagas.

Sobre os critérios de desempate, o clube melhor posicionado no Ranking Nacional de Clubes (RNC) ganha a vantagem em caso de igualdade no tempo normal.

Depois, na segunda fase, a classificação acontece através de cobrança de pênaltis, segundo o regulamento da CBF. Da terceira fase até a semifinal o critério seguido será através dos pontos ganhos entre os clubes, saldo de gols e, por fim, os pênaltis.

Calendário da Copa do Brasil em 2022

A Confederação Brasileira de Futebol (CBF) já divulgou o calendário com as principais datas da Copa do Brasil em 2022.

Na primeira fase, os 80 clubes entram em campo nos dias 23 e 24 de fevereiro e 2 e 3 de março. Na segunda fase, novamente o sistema de partida única será adotado entre 9, 10, 16 e 17 de março. Por fim, a terceira fase acontecerá em abril, em duas datas.

Todas as fases serão definidas por sorteio. É importante ressaltar que somente o campeão garante vaga na Libertadores de 2023.

Dessa maneira, confira o calendário completo com as datas de cada uma das etapas de 2022.

1ª Fase: 23/02, 24/02, 02/03 e 03/03

2ª Fase: 09/03, 10/03, 16/03 e 17/03

3ª Fase: 20/04 e 21/04

4ª Fase: 11/05 e 12/05

5ª Fase (Oitavas de final): 22/06, 23/06, 13/07 e 14/07

6ª Fase (Quartas de final) : 27/07, 28/07 e 17/08 e 18/08

7ª Fase (Semifinal): 24/08 e 14/09

8ª Fase (Final): 12/10 e 19/10

Leia também;

Quem são os maiores campeões da Copa do Brasil?