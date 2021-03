Copa do Brasil 2021: onde assistir, premiação e regulamento

A Copa do Brasil é uma das grandes ambições dos clubes brasileiros para a temporada de 2021. Considerada a competição mais democrática do país, pois reúne 92 clubes, o torneio nacional atrai os olhares das equipes pelo alto investimento da CBF nas premiações, a maior do país.

Sendo uma salvação aos cofres dos clubes, dentro do cenário do futebol sul-americano, o campeão da Copa do Brasil arrecada uma premiação apenas menor que o vencedor da Libertadores. Com esta “bolada” de dinheiro, a concorrência também cresce pelos direitos de transmissão do campeonato, que terá uma novidade nesta temporada.

Quem transmite os jogos da Copa do Brasil 2021?

A Rede Globo é a detentora dos direitos de transmissão da Copa do Brasil 2021, tanto na tv fechada quanto na aberta. No entanto, com um total de 92 times, sendo 40 jogos somente na primeira fase, fica inviável da emissora transmitir todos os confrontos. As partidas desta primeira etapa foram divididas entre os dias 9 e 11 de março, e outra entre os dias 16 e 18. No entanto, mesmo com a divisão, alguns confrontos não entram na grade de programação da emissora.

Por isso, além das partidas serem transmitidas na Globo, SporTV e Premiere, a CBF lançou uma parceria com a plataforma de streaming MyCujoo. A empresa já realiza algumas transmissões de jogos do futebol nacional, no entanto com a extensão na parceria entre a entidade máxima do futebol brasileiro e a plataforma, todas as partidas terão transmissão, seja na televisão ou internet. Além da plataforma, o torcedor também pode acompanhar o confronto na internet, pelo site da CBF, que transmitirá alguns duelos.

Na televisão, o contrato da Copa do Brasil é com o Grupo Globo, pelo menos até 2022. Sendo uma das competições mais importantes do futebol nacional, a emissora carioca paga mais de R$ 300 milhões por ano, para transmitir os jogos.

Qual a premiação da Copa do Brasil 2021?

Além da vaga para a próxima Copa Libertadores, o campeão da Copa do Brasil 2021 enche os cofres de dinheiro. Isso porque o vencedor do torneio, arrecadará R$56 milhões, 2 milhões a mais do que na edição passada. No entanto, se somados as premiações das fases anteriores, quem ficar com a taça pode embolsar R$73,65 milhões. Por outro lado, o vice-campeão da Copa do Brasil receberá R$23 milhões, 1 milhão de reais a mais do que na edição anterior.

A premiação da Copa do Brasil só fica abaixo da Libertadores, dentro do cenário Sul-americano. Para se ter uma ideia, o Palmeiras na temporada passada venceu as duas competições e embolsou R$66,9 milhões no torneio nacional, mais R$109 milhões com o título do campeonato continental.

Veja os valores da Copa do Brasil 2021

1ª fase: R$1,15 milhões (grupo 1); R$990 mil (grupo 2) e R$560 mil (grupo 3)

2ª fase: R$1,35 milhões (grupo 1); R$1,17 milhões (grupo 2) e R$675 mil (grupo 3)

3ª fase: R$1,7 milhões

Oitavas de final: R$2,7 milhões

Quartas de finais: R$3,45 milhões

Semifinal: R$7,3 milhões

Vice-campeão: R$23 milhões

Campeão: R$56 milhões

Tanto na primeira quanto na segunda fase, há diferença nos valores pagos aos clubes. Isso porque a CBF divide as equipes em três grupos, de acordo com a posição dos times no ranking da entidade.

Como funciona o regulamento da Copa do Brasil 2021?

As duas primeiras fases do torneio nacional ocorrem em jogo único. No entanto, na primeira a equipe visitante tem a vantagem do empate. Já na segunda, em caso de empate a decisão vai para os pênaltis. A partir da terceira, os jogos acontecem em duelos de ida e volta, assim como nas oitavas, quartas, semi e final.

Cerca de 80 clubes entram no torneio nacional a partir da primeira fase. Deste montante, 40 avançam para a segunda e 20 para a terceira, juntando-se aos 12 clubes já garantidos de forma direta na etapa três da Copa do Brasil. São eles: os oito classificados para a Libertadores, nono colocado do Brasileirão, campeões da Série B, da Copa do Nordeste e Copa Verde.

Atlético-MG, Internacional, Flamengo, Palmeiras, São Paulo, Fluminense, Grêmio, Santos (Libertadores),

Chapecoense (Série B)

Ceará (Copa do Nordeste)

Brasiliense (Copa Verde)

Athletico (9º no Brasileirão).

Quais as datas da Copa do Brasil 2021?

A segunda fase da competição está prevista para o dia 7 ou 14 de abril. No entanto, a etapa três acontece nos dias 2 junho (jogos de ida) e 9 de junho (jogos da volta). As oitavas serão 28 de junho (ida) e 4 de agosto (volta), já a semi ocorrerá em 8 de setembro (ida) e 15 de setembro (volta). Por fim, os dois jogos da final ocorrem nos dias 20 e 27 de outubro.

