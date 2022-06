Oito jogos serão realizados pelas oitavas de final na Copa do Brasil com transmissão ao vivo

Copa do Brasil 2022 no Amazon Prime; como assistir ao vivo

Dezesseis equipes disputam a maior competição de futebol no país onde, em partidas de ida e volta, e o torcedor poderá acompanhar os jogos da Copa do Brasil 2022 no Amazon Prime, Rede Globo, além de outras plataformas. Mas como assinar o Amazon Prime? Como funciona o streaming?

Como assistir a Copa do Brasil 2022 no Amazon Prime Video

Como grande novidade na temporada, o Amazon Prime Vídeo adquiriu os direitos de transmissão da Copa do Brasil e, por isso, exibirá até dois confrontos na semana da Copa do Brasil 2022 no Amazon Prime.

Para quem ainda não está familiarizado, o Amazon Prime Video é um serviço de vídeo por assinatura, disponível tanto no site (www.primevideo.com), como também no aplicativo. Mas como ser assinante da plataforma?

Primeiro, o torcedor deve entrar no site (www.primevideo.com) e clicar em “Experimente 30 dias grátis” escrito em branco e azul no centro da tela. Assim que escolher a opção, você deve criar a sua conta no site da Amazon com o seu nome, e-mail e senha.

Feito a conta, o telespectador terá ao pção de curtir 30 dias grátis a plataforma. Depois, deve optar pelo plano que quer escolher. O Prime Video tem a opção anual, onde o torcedor paga R$119 (ou R$9,92 ao mês) ou, se preferir, R$14,90 por mês.

Onde vai passar a Copa do Brasil 2022

Além do Amazon Prime, o torcedor pode assistir aos jogos da Copa do Brasil 2022 será pelos canais TV Globo, SporTV, Premiere, e ainda entre pelos aplicativos de streaming Globo Play e Premiere.

Pela TV aberta, o canal da Globo é o responsável por exibir até dois confrontos de graça sempre às quartas, para todos os estados do Brasil. Basta sintonizar o seu televisor na emissora e acompanhar as emoções da Copa do Brasil.

Se preferir, também pode assistir através da TV fechada entre os canais do SporTV e Premiere. Porém, somente assinantes das operadoras que disponibilizam ambas as emissoras é quem a oportunidade.

Se você é do tipo de torcedor que gosta de assistir online, então basta entrar nas plataformas do Premiere, Globo Play ou até no Amazon Prime Video. É preciso ser assinante de cada uma delas para ter acesso completo.

Para a infelicidade do torcedor, a única maneira de assistir de graça a Copa do Brasil é através da TV aberta, seguindo a programação da emissora. Se o jogo do seu time do coração não vai passar na Globo, então deve ficar atento e seguir as outras opções.

GLOBO – 2, 4, 5, 6, 7, 10, 11, 12, 13, 16 e 18

SPORTV – SKY: 39, 439 / OI: 39 / CLARO: 39, 539 / VIVO: 39, 339, 819, 539

SPORTV 2 – SKY: 38, 438 / OI: 38 / CLARO: 38, 538 / VIVO: 38, 338, 818, 538

PREMIERE – SKY: 230 até 244, 632 até 640 / OI: 342 até 357 / CLARO: 220 até 228, 721 até 728 / VIVO: 721 até 728, 150 até 159, 770 até 782

GLOBO PLAY – www.globoplay.globo.com / Aplicativo para Android e IOS

