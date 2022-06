Quando é a final da Copa do Brasil 2022 e onde assistir

Dezesseis times se preparam para iniciar mais uma fase na Copa do Brasil 2022. As oitavas de final se estendem até o mês de julho, e os oito times que vencerem as disputas avançam às quartas. Mas, quando é a final da Copa do Brasil 2022? Embora ainda esteja um pouco longe, os torcedores já podem ter uma ideia de como será a disputa nas fases eliminatórias.

Como será a final da Copa do Brasil 2022

A final da Copa do Brasil 2022 será decidida em dois jogos. O primeiro deles será no dia 12 de outubro, e o segundo no dia 19 do mesmo mês. O confronto da final será decidido de acordo com o andamento do mata-mata.

Entre os dias 22 de junho e 14 de julho, 16 equipes se enfrentam na fase das oitavas da Copa do Brasil. Nos dias 22 e 23 ocorrerão as partidas de ida da competição e nos dias 13 e 14 do mês seguinte as partidas de volta.

Os times classificados foram: América MG, Bahia, Athletico PR, Palmeiras, Ceará, Flamengo, Fluminense, Corinthians, Atlético GO, Fortaleza, São Paulo, Cruzeiro, Santos, Botafogo, Atlético MG e o Goiás. De todos esses times, apenas dois se encontram no Campeonato Brasileiro da Série B, são eles o Bahia e o Cruzeiro.

Onde vai passar a Copa do Brasil 2022?

Quem tem o direito de transmissão para a Copa do Brasil em 2022 é o Grupo Globo. Os jogos das oitavas irão passar na TV fechada, através dos canais Premiere e SporTV. Na TV aberta, alguns jogos serão transmitidos pela Globo.

Devido à parceria recente entre o Grupo Globo e a Amazon, os torcedores poderão assistir a alguns jogos da final da Copa do Brasil pela Amazon Prime Video. A plataforma de streaming não faz cobrança extra para a transmissão, apenas o serviço de assinante garante o acesso ao jogo.

Quando a final da Copa do Brasil acontecer, o público poderá assistir a partida pela TV aberta. Por ser o jogo mais importante da competição, a partida será transmitida pela TV aberta, pelo canal da Globo.

Ranking dos campeões da Copa do Brasil – Final da Copa do Brasil

O maior campeão da Copa do Brasil é o Cruzeiro, com seis títulos em toda a sua história. O primeiro título foi conquistado em 1993, em cima do Grêmio, justamente o segundo time no ranking de maiores campeões da Copa do Brasil, com cinco títulos ao todo.

Para fechar o pódio dos maiores campeões vem o Palmeiras, com o tetra campeonato. Seguido dele, o tricampeonato é do Corinthians e Flamengo.

Veja a lista completa dos campeões da Copa do Brasil:

Cruzeiro – 6 títulos (1993, 1996, 2000, 2003, 2017 e 2018)

Grêmio – 5 títulos (1989, 1994, 1997, 2001 e 2016)

Palmeiras – 4 títulos (1998, 2012, 2015 e 2020)

Corinthians – 3 títulos (1995, 2002 e 2009)

Flamengo – 3 títulos (1990, 2006 e 2013)

Atlético-MG – 2 títulos (2014 e 2021)

Internacional – 1 título (1992)

Athletico-PR – 1 título (2019)

Vasco – 1 título (2011)

Santos – 1 título (2010)

Sport – 1 título (2008)

Criciúma – 1 título (1991)

Fluminense – 1 título (2007)

Juventude – 1 título (1999)

Santo André – 1 título (2004)

Paulista – 1 título (2005)

Quem é o atual campeão da Copa do Brasil?

O atual campeão da Copa do Brasil é o Atlético-MG. Em 2021, o time conquistou o bicampeonato em cima do Athletico Paranaense, com goleada de 4×0 na partida de ida e resultado de 2×1 no jogo da volta. Nas fases eliminatórias, o time mineiro enfrentou o Fortaleza, o Fluminense e o Bahia.

Em 2021, o Atlético-MG não foi campeão apenas da Copa do Brasil, mas também do Brasileirão. As premiações de ambas as competições renderam um retorno grande para o time que, ao final da temporada, ao todo, conseguiu chegar a R$145 milhões.

Vale lembrar também que a artilharia da copa do Brasil no ano passo ficou com o Atlético-MG. O atacante Hulk marcou oito gol. Logo atrás dele, vieram Emiliano Rigoni, do São Paulo, e Rossi, do Bahia, com cinco gols cada.

Qual é o time brasileiro com mais vice-campeonato na Copa do Brasil?

Quando falamos em vice-campeonato, o Grêmio e o Flamengo estão empatados com quatro títulos de vice-campeão (Grêmio – 1991, 1993, 1995 e 2020 e Flamengo – 1997, 2003, 2004 e 2017).

Depois dos dois times, o Corinthians foi quem teve mais vice-campeonatos (2001, 2008 e 2018).

Dos times que não tem título algum, o Coritiba foi quem chegou mais vezes à final (2011 e 2012), mas só conquistou o vice-campeonato.

Quando a final da Copa do Brasil decretar o campeão da competição, o mesmo levará para casa um total de R$ 60 milhões. Já o vice embolsará R$25 milhões de premiação.

Os times que participam da Copa do Brasil, a cada fase que avançam, ganham alguma quantia de premiação. Na primeira fase, os valores eram de R$1 milhão e 270 mil aos times do grupo I, R$1 milhão e 90 mil ao grupo II e R$ 620mil ao grupo III.

Os 40 times que participaram da 2ª fase da Copa do Brasil embolsaram: R$1,5 milhão ao grupo I, R$1,19 milhão ao grupo II e R$ 750 mil ao grupo III. Já na terceira fase, 32 times ganharam R$ 1,9 milhão.

Os times que avançaram para as oitavas de final ganharam R$ 3 milhões.

Assim, até iniciar a partida das oitavas de final, quem mais faturou foi Cruzeiro, Ceará, Santos e São Paulo. Os quatro times fazem parte do Grupo I da Copa do Brasil e entraram ainda na primeira fase do campeonato, ganhando assim, até as oitavas, um valor de R$7,67 milhões. Depois deles, quem mais faturou foi Atlético-GO e Goiás, com R$7,18 milhões cada.

Veja qual será a premiação por fase

Quartas de final (8 clubes) – R$3,9 milhões

Semifinal – R$ 8 milhões

Vice-campeão – R$25 milhões

Campeão – R$ 60 milhões