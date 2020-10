Copa do Brasil: 7 jogos de ida das oitavas acontecem nesta semana

Com o São Paulo FC já classificado após eliminar o Fortaleza no pênaltis, demais equipes se enfrentam nas partidas de ida, em duelos que acontecem nesta terça (27), quarta (28) e quinta (29).

A Copa do Brasil já tem seu primeiro classificado às quartas de final: o São Paulo. Logo depois do empate em 2 a 2 com o Fortaleza, no Morumbi, o Tricolor Paulista garantiu sua classificação após vencer a disputa de pênalti em 10 a 9.

Com o time de Fernando Diniz já classificado, a competição começa nesta semana a definir as próximas equipes que avançarão às quartas de final. No total, sete jogos acontecem entre terça (27), quarta (28) e quinta (29), válidos ainda pelos confrontos de ida das oitavas da Copa do Brasil.

Quem pega quem nas oitavas da Copa do Brasil?

Jogos de terça-feira na Copa do Brasil (27)

Botafogo e Cuiabá duelam nesta terça, às 21h30, no Estádio Nilton Santos. A equipe carioca não joga desde o dia 19, quando empatou em 0 a 0 com o Goiás, em partida válida pela 17ª rodada do Campeonato Brasileiro Série A.

O Fogão ficou sem atuar neste final de semana, visto que enfrentaria o São Paulo no Brasileirão, mas a equipe paulista não jogou porque tinha o compromisso contra o Fortaleza na Copa do Brasil.

No entanto, o Cuiabá jogou neste sábado (24), e perdeu por 3 a 0 para o Sampaio Correa. A equipe mato-grossense que vinha embalada na Série B e era líder da competição, agora soma duas derrotas e um empate nos últimos três jogos.

A partida entre Botafogo e Cuiabá será a única desta terça, na Copa do Brasil.

Quarta (28)

Na quarta-feira, a rodada da competição será cheia com o Santos enfrentando o Ceará, logo às 16h, na Vila Belmiro. Logo depois, Internacional pega o Atlético GO, às 19h00, no Estádio Olímpico.

No entanto, mais dois jogos ainda acontecem na quarta-feira às 21h30. Enquanto o Flamengo enfrenta o Athletico PR, na Arena da Baixada, o Corinthians recebe o América MG, na Neo Química Arena.

Quinta (29)

Ainda na quinta, mais dois jogos acontecem.

O Palmeiras enfrenta o Red Bull Bragantino, às 19h, no Estádio Nabi Abi Chedid, e o Grêmio recebe em sua arena o Juventude, às 21h30.