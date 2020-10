Flamengo empata com o Internacional, mas time gaúcho segue na liderança. Corinthians escapa do rebaixamento, Palmeiras volta a vencer e Atlético-MG desliza mais uma vez

Classificação do Brasileirão: veja como ficou a tabela após a 18ª rodada

A 18ª rodada do Brasileirão encerrou-se na noite deste domingo (25). Na parte de cima, o Internacional permanece na liderança, mas com o Flamengo logo atrás em sua cola. Enquanto isso, Vasco, Athletico-PR, Coritiba e Goiás permanecem na degola.

São Paulo, Botafogo, Fortaleza e Bahia não jogaram neste fim de semana devido ao confronto pela Copa do Brasil entre São Paulo e Fortaleza.

Como fica a tabela do Brasileirão?

Internacional e Flamengo protagonizaram um dos melhores jogos desta temporada no campeonato. O time gaúcho saiu na frente do placar, mas nos minutos finais, o clube carioca empatou o jogo em 2 a 2.

- CONTINUE DEPOIS DA PUBLICIDADE -

Dessa maneira, o Inter continua na liderança do Brasileirão devido ao saldo de gols, com trinta e cinco pontos. Mas, o time da Gávea vem logo atrás em segundo, com a mesma soma.

Enquanto isso, mais um tropeço do Atlético-MG. Desta vez, o Galo ficou no empate sem gols contra o Sport. Então, segue em 3º, com trinta e dois pontos, se afastando cada vez mais da ponta.

O Corinthians, que passou por um grande sufoco ao ocupar a zona de rebaixamento, agora respira depois de vencer por 2 a 1 o Vasco na última quarta-feira (21).

Assim, o Timão está em 13º, com vinte e um.

Aliás, outro paulista que se deu bem na rodada foi o Palmeiras, que superou o Atlético Goianiense por 3 a 0 fora de casa. Dessa maneira, o alviverde segue em 7º, com vinte e cinco pontos.

Por outro lado, o Santos não teve a mesma sorte. Foi derrotado pelo Fluminense por 3 a 1 neste domingo e agora ocupa a 6º posição, com vinte e sete pontos.

Confira a Classificação do Brasileirão 2020 atualizada

1 Internacional – 35 pontos

2 Flamengo – 35 pontos

3 Atlético-MG – 32 pontos

4 Fluminense – 29 pontos

5 São Paulo – 27 pontos

6 Santos– 27 pontos

7 Palmeiras – 25 pontos

8 Fortaleza – 24 pontos

9 Grêmio – 24 pontos

10 Ceará – 22 pontos

11 Atlético Goianiense – 22 pontos

12 Sport – 21 pontos

13 Corinthians – 21 pontos

14 Bahia – 19 pontos

15 Bragantino – 19 pontos

16 Botafogo– 19 pontos

17 Vasco – 18 pontos

18 Athletico-PR – 16 pontos

19 Coritiba – 16 pontos

20 Goiás – 11 pontos

Jogos da 19ª rodada

Confira todos os jogos e horários da próxima rodada que podem mudar ainda mais a classificação do Brasileirão.

Ademais, as partidas começam no sábado (31), seguindo até a segunda-feira (02).

No sábado:

Botafogo x Ceará – 17h

Santos x Bahia – 19h

Corinthians x Internacional – 19h

Coritiba – Atlético-GO – 19h

Fortaleza x Fluminense – 21h

No domingo:

Flamengo x São Paulo – 16h

Sport x Athletico-PR – 16h

Goias x Vasco – 20h30

Na segunda-feira:

Palmeiras x Atlético-MG – 17h

Grêmio x Bragantino – 20h