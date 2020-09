Quarta fase da Copa do Brasil é a última antes da entrada das equipes da Libertadores e campeões do Campeonato Brasileiro Série B 2019, Copa Verde 2019 e Copa Nordeste 2019.

Copa do Brasil 2020: confira datas, confrontos e onde assistir o retorno do campeonato

A Copa do Brasil retorna na semana que vem com os jogos da quarta fase. Após a Confederação Brasileira de Futebol (CBF) realizar o sorteio na terça-feira (1), definiram-se os confrontos e datas das partidas. Os cinco duelos desta fase serão disputados nas semanas do dia 16 e 22 deste mês, em jogos de ida e volta.

Essa é a última fase antes das oitavas de final, na qual, entrarão mais 11 equipes na Copa do Brasil. Athletico-PR, Corinthians, Flamengo, Grêmio, Internacional, Palmeiras, Santos e São Paulo, classificaram-se para a Copa Libertadores 2020, portanto, conquistaram a vaga às oitavas.

Por outro lado, o RB Bragantino conseguiu a vaga porque é o campeão do último Campeonato Brasileiro Série B. O Fortaleza venceu a Copa do Nordeste de 2019, portanto também está nas oitavas. E o Cuiabá, está garantido na fase já que venceu a Copa Verde 2019.

Quais os jogos da Copa do Brasil?

Quarta-feira, 16 de setembro

19h

Ponte Preta x América MG – Moisés Lucarelli (Campinas)

21h30

Fluminense x Atlético GO – Maracanã (Rio de Janeiro)

21h30

Brusque x Ceará – Estádio Augusto Bauer (Brusque)

Quinta-feira, 17 de setembro

16h

Juventude x CRB – Alfredo Jaconi (Caxias do Sul)

19h

Botafogo x Vasco – Estádio Nilton Santos (Rio de Janeiro)

Jogos da Volta da Copa do Brasil

Terça-feira, 22 de setembro

CRB X Juventude – Estádio Rei Pelé (Maceió), às 16h30

América MG x Ponte Preta – Arena Independência (Belo Horizonte), às 19h

Quarta-feira, 23 de setembro

Ceará x Brusque – Arena Castelão (Fortaleza), às 21h30

Vasco x Botafogo – Estádio São Januário (Rio de Janeiro), às 21h30

Quinta-feira, 24 de setembro

Atlético GO x Fluminense – Estádio Olímpico (Goiânia), às 20h

Com cinco equipes na Série A do Campeonato Brasileiro, quatro na segunda divisão e apenas um na Série C, o sorteio da Copa do Brasil definiu dois duelos entre equipes da divisão de elite do futebol: Botafogo x Vasco e Fluminense x Atlético GO.

Dois entre clubes da Série B: Ponte Preta x América MG e Juventude x CRB.

E um entre equipes de diferentes divisões, um da C e outro da A: Brusque x Ceará.

Calendário apertado

A CBF alterou a tabela da Copa do Brasil 2020 visto que a pandemia do Novo Coronavírus (Covid-19) mudou a programação. Consequentemente, o campeão desta edição só será conhecido em fevereiro de 2021, assim como o Campeonato Brasileiro.

Inicialmente, o jogo estava programado para 16 de setembro, mas com o adiamento das partidas, a nova data ficou para o dia 10 de fevereiro.

Qual o formato do campeonato?

A Copa do Brasil tem o formato de mata-mata com jogos de ida e volta, mas a primeira e segunda fase da competição são em jogo único.

Depois das disputas da quarta fase, cinco clubes se classificam e se juntam às 11 equipes que entram apenas nas oitavas de final, para a disputa do mata-mata, até chegar na grande final.

Onde assistir a Copa do Brasil?

A transmissão da Copa do Brasil pertence aos canais Globo (Globo, Sportv e Premiere), mas a emissora ainda não divulgou a programação.

A tendência é que os jogos às quartas-feiras, às 21h30, sejam exibidas na TV aberta, pela globo, e portanto as demais partidas sejam distribuídas entre Sportv e Premiere.