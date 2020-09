Copa do Brasil retorna nesta quarta: saiba os confrontos e onde assistir

Copa do Brasil terá três jogos da Quarta Fase nesta quarta-feira (16) e dois amanhã; duelos de ida dão início à definição dos classificados para as oitavas de final.

A Copa Continental do Brasil está de volta! Após 15 dias desde o sorteio realizado pela CBF, que definiu os confrontos da Quarta Fase, as equipes voltam a campo na disputa pelas cinco vagas às oitavas de final.

Ao todo, serão três jogos nesta quarta-feira (16) e mais dois a serem realizados amanhã (17).

Quais serão os jogos da Quarta Fase da Copa do Brasil?

Ponte Preta x América MG

- CONTINUE DEPOIS DA PUBLICIDADE -

O duelo entre equipes da Série B, abre as disputas da Quarta Fase da Copa do Brasil.

As duas equipes possuem os mesmos 17 pontos no Campeonato Brasileiro e fazem boa campanha na competição por pontos corridos.

O estádio Moisés Lucarelli, o Majestoso, recebe o primeiro confronto entre as equipes na Copa do Brasil, nesta quarta (16), às 19h.

A Macaca chega para a disputa após eliminar o Afogados por 5 a 0 no placar agregado.

Já o Coelho passou por um sufoco diante da Ferroviária (SP). Após empate por 0 a 0 em Araraquara, a equipe mineira conseguiu vencer o jogo da volta, em casa, por 1 a 0, com gol aos 48 do segundo tempo.

Onde assistir:

A partida terá transmissão do SporTV menos Campinas e Premiere para todo Brasil.

Odinei Ribeiro narra o jogo com comentários de Maurício Noriega e Henrique Fernandes.

Brusque x Ceará

Brusque e Ceará fazem o único duelo entre equipes de diferentes divisões nesta Quarta Fase da Copa do Brasil.

A equipe catarinense conseguiu a classificação após vencer o Brasil de Pelotas (RS) por 2 a 0 no placar agregado.

Já o Vovô eliminou o Vitória (BA) por 5 a 3 na soma dos dois jogos.

O duelo entre catarinenses e cearenses acontece nesta quarta (16), às 21h30, no estádio Augusto Bauer.

Onde assistir:

O SporTV 2 transmite o jogo com comentários de Daniel Pereira e Carlos Eduardo Lino.

Na TV aberta, a TV Verdes Mares transmite ao vivo a partir das 21h30 para todo o Estado do Ceará.

Fluminense x Atlético GO

Fluminense e Atlético GO começam a decidir a vaga às oitavas nesta quarta (16), às 21h30, no Maracanã.

Sendo o único jogo da Copa do Brasil entre equipes da Série A a ser realizado hoje, a partida é cercada por expectativas.

O Flu avançou à Quarta Fase depois de vencer o Figueirense (SC) por 3 a 1 no agregado. O Tricolor perdeu o primeiro jogo por 1 a 0, mas contou com ‘show’ de Nenê no duelo da volta, que anotou um hat-trick, e carimbou os cariocas na próxima fase.

Os goianos sofreram para passar pelo São José (RS). O Atlético venceu o jogo de ida por 2 a 0, porém na volta perdeu pelo placar mínimo.

Na soma, 2 a 1 para o Dragão, que embolsou os R$ 2 milhões destinados aos clubes que avançaram.

Onde assistir:

A TV Globo transmite o jogo para o estado do Rio de Janeiro com narração de Luis Roberto e comentários de Pedrinho e Júnior.

Contudo, o SporTV também fará transmissão, mas com Jader Rocha na narração e comentários de Petkovic e Renata Mendonça.

Juventude x CRB

A princípio, Juventude e CRB abrem a rodada de quinta-feira (17), da Quarta Fase da Copa do Brasil.

O duelo entre equipes da Série B acontece no Estádio Alfredo Jaconi, às 16h.

Os gaúchos avançaram de fase após vencerem nos pênaltis o América RN. Após empate por 1 a 1 nos dois jogos, o Juventude venceu por 5 a 3 nas penalidades, e carimbou sua vaga.

O CRB conseguiu derrubar o Cruzeiro e garantir sua vaga na Quarta Fase. Depois de vencer o duelo de ida por 2 a 0, os alagoanos arrancaram um empate por 1 a 1 em Minas, e avançaram na competição.

Onde assistir:

O Premiere exibe o duelo de amanhã. Na TV aberta, não haverá transmissão.

Botafogo x Vasco

Talvez, esse seja o duelo mais esperado da Quarta Fase da Copa do Brasil.

Contudo, por se tratar de um clássico gigante do futebol brasileiro, o duelo entre Botafogo e Vasco é um dos jogos mais aguardados da competição.

O Fogão garantiu vaga na Quarta Fase depois de eliminar o Paraná por 3 a 1 na soma dos placares.

No entanto, os Cruzmaltinos sofreram um pouco mais, e só garantiram a vaga nas penalidades.

Depois de empatar em 2 a 2 no placar agregado com o Goiás, o Vasco conseguiu vencer o clube esmeraldino por 3 a 2 nos pênaltis.

Onde assistir:

A partida que acontece às 19h desta quinta (17), no Estádio Nilton Santos, não terá transmissão da TV Aberta.

Mas, nos canais fechados, o Premiere exibe o clássico ao vivo.

Quem já está classificado às oitavas da Copa do Brasil?

Essa é a última fase antes das oitavas de final, na qual, entrarão mais 11 equipes na Copa do Brasil. Athletico-PR, Corinthians, Flamengo, Grêmio, Internacional, Palmeiras, Santos e São Paulo, classificaram-se para a Copa Libertadores 2020, portanto, conquistaram a vaga às oitavas.

Por outro lado, o RB Bragantino conseguiu a vaga porque é o campeão do último Campeonato Brasileiro Série B. O Fortaleza venceu a Copa do Nordeste de 2019, portanto também está nas oitavas. E o Cuiabá, está garantido na fase já que venceu a Copa Verde 2019.

Quanto as equipes ganham na quarta fase?

Os clubes classificados para a quarta fase da Copa do Brasil 2020 receberam a premiação de R$ 2 milhões.

Posteriormente, as equipes que garantirem a vaga às oitavas de final da competição, a CBF desembolsará R$2,6 milhões para cada.

No total, somando todas as fases, o campeão pode arrecadar até R$ 72,8 milhões, dependendo da fase que ele entrar. De acordo com a entidade máxima do futebol brasileiro, a premiação para quem vencer o torneio é de R$54 milhões.

Com esses valores, a Copa do Brasil é a competição mais valiosa do futebol brasileiro.

Para efeito de comparação, o campeão do Campeonato Brasileiro 2020, arrecadará R$ 31.746.000, ou seja, R$ 22.254.000 a menos que na Copa do Brasil.