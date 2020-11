Copa do Brasil: Internacional e Cuiabá avançam às quartas de final

Mais duas equipes se garantiram nas quartas de final da Copa do Brasil, após a conclusão dos jogos de ontem (3). Cuiabá e Internacional avançaram na competição, e se juntam ao São Paulo FC, já garantido na próxima fase logo depois de eliminar o Fortaleza nos pênaltis.

Jogos de terça (3) da Copa do Brasil

Cuiabá x Botafogo

O primeiro duelo da terça-feira (3) ocorreu na capital de Mato Grosso, às 19h30, na partida de volta das oitavas de final entre Cuiabá e Botafogo. A equipe da casa havia vencido o jogo de ida por 1 a 0, e precisava de apenas um empate para se garantir nas quartas. E foi isso que aconteceu. As equipes empataram em 0 a 0, na Arena Pantanal, e o Dourado avançou.

- CONTINUE DEPOIS DA PUBLICIDADE -

Essa foi a primeira vez que um equipe do Estado chegou às quartas de final da Copa do Brasil. No entanto, a boa fase do Cuiabá não passa apenas pela campanha nesta competição, no Campeonato Brasileiro da Série B a equipe está na vice-liderança.

Internacional x Atlético GO

Internacional e Atlético GO se enfrentaram no Beira Rio, às 21h30, logo depois da conclusão da partida entre Cuiabá e Botafogo. A equipe colorada já havia vencido o jogo de ida no estádio do Dragão por 2 a 1, e o placar se repetiu.

Jogando sob seus domínios, o time de Coudet abriu aos 10 minutos da segunda etapa com Thiago Galhardo, que chegou ao seu 21º gol na temporada. Aos 32 da etapa complementar, o lateral direito Rodinei acertou a gaveta do goleiro Jean e ampliou o placar para Colorado.

No entanto, o time goiano conseguiu diminuir o marcador com Junior Brandão, aos 40′, mas nada adiantou. Placar final: Inter 2 x 1 Atlético GO, e a vaga carimbada nas quartas.

Outras partidas da Copa do Brasil

Nesta quarta-feira (4), mais três confrontos acontecem válidos pelos jogos da volta das oitavas de final da Copa do Brasil.

Às 19h, Ceará e Santos se enfrentam na Arena Castelão. Após o empate em 0 x 0 no jogo de ida, na semana passada, na Vila Belmiro, quem vencer, passa de fase. Caso o empate persista, a decisão será nos pênaltis.

Às 21h30, dois jogos acontecem simultaneamente. No estádio do Maracanã, Flamengo recebe o Athletico PR, logo depois de vencer a equipe na partida de ida por 1 a 0. Ou seja, um empate classifica os cariocas.

Ao mesmo tempo, mas na Arena Independência, o Corinthians encara o América MG. O Timão perdeu o jogo de ida da Copa do Brasil, em casa, por 1 a 0, e precisa vencer por dois gols de diferença para se classificar.