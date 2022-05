Copa do Brasil: onde assistir América MG x CSA ao vivo e horário (10/05)

No primeiro jogo da terceira fase, o América venceu por 3 a 0 jogando fora de casa; quem vencer está classificado para as oitavas de final

Valendo a classificação para as oitavas da Copa do Brasil, América MG e CSA disputam nesta terça-feira, a partir das 19h (Horário de Brasília), no Estádio Independência, em Belo Horizonte, pelo jogo de volta da terceira fase. Confira onde assistir América MG x CSA ao vivo.

No jogo de ida, o América venceu por 3 a 0 e, por isso, precisa apenas de um empate para se classificar. Já o CSA tem que fazer quatro gols ou mais para avançar.

Onde assistir América MG x CSA ao vivo hoje?

O jogo entre América MG e CSA hoje vai passar ao vivo no SporTV e Premiere, a partir das 19h, pelo horário de Brasília.

Com exclusividade, o canal do SporTV exibe para todos os estados do Brasil o confronto da Copa do Brasil nesta terça-feira. Para acompanhar é necessário obter operadoras de TV por assinatura.

Outra opção é assistir através do Premiere, pay-per-view da Rede Globo, que também detém os direitos de transmissão da competição. Você pode sintonizar a plataforma através do celular, computador, tablets ou até mesmo na smart TV.

Assinante GloboPlay também pode assistir de pertinho o jogo de hoje.

Informações do jogo América MG x CSA hoje:

Data: 10/05/2022

Horário: 19h (Horário de Brasília)

Local: Estádio Independência, em Belo Horizonte, MG

Arbitragem: Rafael Traci

Onde assistir: SporTV e Premiere

América MG e CSA na Copa do Brasil

O América tem a vantagem em seu favor depois de marcar três gols no primeiro confronto. Por esse motivo, o clube mineiro precisa apenas de um empate para avançar até as oitavas da Copa do Brasil. O início de temporada do Coelho tem sido exemplar, com o time disputando o Brasileirão e a Libertadores.

Já o elenco do CSA entra em campo nesta terça-feira depois de perder para o Vasco no fim de semana, pela Série B do Brasileirão. O elenco alagoano tem que fazer três gols para mandar a disputa aos pênaltis ou quatro gols ou mais para avançar de maneira direta até as oitavas, já que não tem gol fora de casa. O time venceu Atlético BA e o Paysandu para chegar até aqui.

+ Tem gol fora na Copa do Brasil? Entenda a regra do campeonato

Prováveis escalações de América MG x CSA:

Escalação do América MG: Jaílson; Patric, Iago Maidana, Eder, João Paulo; Lucas Kal, Juninho, Gustavinho, Matheusinho; Felipe Azevedo e Henrique. Técnico: Vagner Mancini

Escalação do CSA: Marcelo Carne; Igor, Lucão, Werley, Diego Renan; Geovane, Giva, Marco Túlio, Lourenço; Didira e Barcellos. Técnico: Mozart

Retrospecto de América MG x CSA:

CSA 0 x 3 América Mineiro (Copa do Brasil)

CSA 0 x 1 América Mineiro (Série B do Brasileirão)

América Mineiro 2 x 1 CSA (Série B do Brasileirão)

América Mineiro 1 x 0 CSA (Brasileirão 1974)

Confira como foi o último jogo entre os times.