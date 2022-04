Tem gol fora na Copa do Brasil? Entenda a regra do campeonato

Tem gol fora na Copa do Brasil? Entenda a regra do campeonato

A Copa do Brasil entrou na sua terceira fase e, a partir desse momento, algumas mudanças acontecem. Diferente das duas primeiras fases da competição, agora, as equipes se enfrentam em partidas de ida e volta. O critério de desempate continua o mesmo: não tem gol fora na Copa do Brasil. Em caso de empate, as disputas vão para os pênaltis.

Por que não tem gol fora na Copa do Brasil?

O gol fora de casa, também chamado de gol qualificado, por muito tempo, foi um recurso bastante utilizado nos campeonatos nacionais para definir o desempate entre as duas equipes. No entanto, após a decisão da Confederação Brasileira de Futebol de tornar a disputa mais justa, o conceito do gol qualificado foi excluído da competição.

Assim sendo, os critérios de desempate de uma partida são: saldo de gols e disputa por pênaltis. Mas, vale lembrar que isso funciona apenas a partir da terceira fase do campeonato. Antes disso, o critério é outro.

Nas fases iniciais do campeonato, os jogos são estilo mata-mata. Só existe uma partida para definir quem avança ou não de fase. O time que vencer tem a melhor chance. Em caso de empate, o time visitante leva a melhor e passa para a fase seguinte.

Como funcionam as primeiras fases da competição?

A primeira fase da Copa do Brasil começa com 80 participantes, que disputam em apenas um jogo a vaga para avançar de fase. São 40 jogos, onde os times se enfrentam apenas uma vez. O chaveamento da competição é ordenado de acordo com o Ranking Nacional de Clubes e o time melhor ranqueado atua longe de casa.

Na segunda fase, os 40 clubes vencedores são organizados seguindo o chaveamento já previsto na fase anterior. A primeira chave enfrenta a segunda, enquanto o vencedor da terceira chave joga contra o da quarta chave. A tabela segue com 20 jogos.

Vale lembrar que não tem gol fora na Copa do Brasil, mas, pode-se dizer que, nessa fase inicial, o time mandante tem uma vantagem: jogar uma partida única dentro de casa. Mas, para ele, é obrigatório arrancar a vitória, pois o empate classifica o visitante.

Apenas na terceira fase do campeonato as coisas começam a mudar um pouco. Nesse momento, 32 equipes competem, sendo os 20 já classificados previamente e os outros 12 delas com acesso direto à terceira fase. São eles:

– Os times que estiverem disputando a Copa Libertadores da América;

– O campeão da Copa do Nordeste do ano anterior

– O campeão da Copa Verde do ano anterior

– O vencedor do Brasileirão Série B da temporada anterior

Nessa terceira fase, os confrontos têm partidas de ida e volta. As equipes competem pelas vagas nas oitavas de final e, em caso de empate, as disputas vão para os pênaltis.

Copa do Brasil: quantas fases tem a competição?

Ao todo, são sete fases até a final da Copa do Brasil. As duas primeiras tem o formato eliminatório com apenas um jogo entre as equipes. De 80 times que jogam a primeira fase, apenas 40 avançam para a segunda.

Na sequência, as 40 equipes da segunda fase duelam por 20 vagas na etapa seguinte. Nessas duas fases iniciais, as equipes se enfrentam em um só jogo.

Na terceira fase do campeonato, 32 times competem (20 classificados da segunda fase + 12 do acesso direto). Dessa vez, com jogos de ida e volta. Em caso de embate, não tem vantagem de gol fora na Copa do Brasil, assim, as disputas vão para os pênaltis. Avançam para a fase seguinte 16 times.

A partir das oitavas de final, segue o formato que já conhecemos: são oito chaves, com jogos de turno e returno. Avançam para as quartas apenas oito times e para a semi, quatro times. Na final, disputam os dois times que melhor se destacarem na Copa do Brasil.

Tabela da Copa do Brasil 2022: quais são os 12 times que entram apenas a partir da terceira fase?

Atlético-MG (na Libertadores 2022 – Campeão Brasileiro Série A 2021 e Campeão da Copa do Brasil 2021)

Flamengo (na Libertadores 2022 – 2º na Série A 2021)

Fortaleza (na Libertadores 2022 – 4º na Série A 2021)

Corinthians (na Libertadores 2022 – 5º na Série A 2021)

Bragantino (na Libertadores 2022 – 6º na Série A 2021)

Fluminense (na Libertadores 2022 – 7º na Série A 2021)

América-MG (na Libertadores 2022 – 8º na Série A 2021)

Palmeiras (na Libertadores 2022 – 3º na Série A 2021 e Campeão da Libertadores 2021)

Athletico (na Libertadores 2022 – Campeão da Sul-Americana 2021)

Botafogo (Campeão da Série B 2021)

Bahia (Campeão da Copa do Nordeste 2021)

Remo (Campeão da Copa Verde 2021)

Qual é a premiação da Copa do Brasil 2022?

A premiação da primeira e segunda fases da Copa do Brasil 2022 segue o critério estabelecido pelo Ranking Nacional de Clubes. Os valores iniciais são de R$ 620 mil, R$ 1,09 milhão e R$ 1,27 milhão.

Amanhã é dia de #PrimeiraFase! Enquanto as partidas não começam, veja as informações gerais da fase. ⚽💰#CopaIntelbrasDoBrasil pic.twitter.com/BQspLmVNQF — Copa Intelbras do Brasil (@CopadoBrasil) February 21, 2022

Na segunda fase, os valores também variam e têm peso, de acordo com o Ranking Nacional de Clubes. Assim, a premiação é de R$ 750 mil, R$ 1,19 milhão e 1,5 milhão. Apenas na terceira fase que os valores começam a se equivaler independente do patamar que o time esteja.

Vale lembrar que o Campeão da Copa do Brasil, além do título, leva para casa R$ 60 milhões. Essa é a maior premiação do campeonato.

Confira a tabela completa dos valores da premiação:

1ªfase: 80 clubes

– Grupo 1: R$ 1,27 milhão

– Grupo 2: R$ 1,09 milhão

– Grupo 3: R$ 620 mil

2ªfase: 40 clubes

– Grupo 1: R$ 1,5 milhão

– Grupo 2: R$ 1,19 milhão

– Grupo 3: R$ 750 mil

3ªfase: 32 clubes

– Grupo 1: R$ 1,9 milhão

– Grupo 2: R$ 1,9 milhão

– Grupo 3: R$ 1,9 milhão

Oitavas de final: 16 clubes

– Grupo 1: R$ 3 milhões

– Grupo 2: R$ 3 milhões

– Grupo 3: R$ 3 milhões

Quartas de final: 8 clubes

– Grupo 1: R$ 3,9 milhões

– Grupo 2: R$ 3,9 milhões

– Grupo 3: R$ 3,9 milhões

Semi: 4 clubes

– Grupo 1: R$ 8 milhões

– Grupo 2: R$ 8 milhões

– Grupo 3: R$ 8 milhões

Vice-campeão: R$ 25 milhões

Campeão: R$ 60 milhões