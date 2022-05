No primeiro confronto da terceira fase, os times empataram em 2 a 2 na Copa do Brasil

Copa do Brasil: onde vai passar jogo do São Paulo x Juventude e horário

Após o empate na primeira partida, São Paulo e Juventude entram em campo nesta quinta-feira, a partir das 19h30 (Horário de Brasília), na Arena Barueri, pelo jogo de volta na terceira fase da Copa do Brasil. Para não perder nenhum lance, saiba onde vai passar o jogo do São Paulo hoje.

Onde vai passar jogo do São Paulo hoje?

O jogo do São Paulo hoje vai passar ao vivo no streaming Amazon Prime, a partir das 19h30.

Sem transmissão na TV, o jogo da Copa do Brasil tem transmissão exclusiva do serviço de streaming do Amazon Prime, disponível somente para assinantes em todo o Brasil.

Pela assinatura de R$9,90 por mês, o torcedor deve acessar o site oficial do Prime (www.primevideo.com), optar pela opção “Experimente grátis” e assim tornar-se membro da plataforma, disponível pelo celular, computador, tablets e até mesmo na smart TV.

Informações do jogo São Paulo e Juventude hoje:

Data: 12/05/2022

Horário: 19h30 (Horário de Brasília)

Local: Arena Barueri

Arbitragem: Wilton Pereira Sampaio (FIFA)

Onde assistir: Amazon Prime Video

+ Tem gol fora na Copa do Brasil? Entenda a regra do campeonato

Escalações de São Paulo x Juventude:

O tricolor tem como baixa os jogadores Nikão, Andrés, Gabriel Sara e o goleiro Tiago Volpi.

Provável escalação do São Paulo: Jandrei; Rafinha, Diego Costa, Léo Pelé, Wellington; Pablo Maia, Rodrigo Nestor, Alisson, Igor Gomes; Luciano e Calleri. Técnico: Rogério Ceni

Do outro lado, o time gaúcho não poderá contar com Marlon e Capixaba.

Provável escalação do Juventude: César; Rodrigo Soares, Paulo Miranda, Rafael Forster, William Matheus; Yuri, Jadson, Darlan, Chico; Paulinho e Pitta. Técnico: Eduardo Baptista

São Paulo e Juventude na Copa do Brasil

O São Paulo virou o jogo e conseguiu o empate no primeiro confronto da Copa do Brasil. Por isso, terá de mostrar o seu melhor desempenho nesta quinta-feira se quiser a classificação até as oitavas de final. A campanha do tricolor paulista é considerada regular, já que acumula seis jogos sem perder. No fim de semana, empatou com o Fortaleza.

Do outro lado, o Juventude se deixou levar e tomou o empate no finalzinho da partida. Por esse motivo, o grupo gaúcho precisará dar a volta por cima e lutar pela vitória de qualquer maneira em campo. Para chegar até aqui, o time deixou para trás o Porto Velho e o Real Noroeste na primeira e segunda fase respectivamente.

Último jogo de São Paulo e Juventude

As equipes se enfrentaram pela última vez em 20 de abril de 2022, pela temporada atual, no jogo de ida pela terceira fase da Copa do Brasil.

Pelo placar de 2 a 2, a igualdade no placar deixou para decidir no jogo de volta, realizado nesta quinta-feira.

Confira como foi o último jogo entre os times.