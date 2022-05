Equipes se enfrentam pelo jogo de volta da terceira fase na Copa do Brasil nesta quinta-feira; no primeiro jogo, o Remo venceu o Cruzeiro por 2 a 1

Copa do Brasil: onde vai passar o jogo do Cruzeiro x Remo ao vivo (12/05)

Buscando a classificação para as oitavas de final na Copa do Brasil, o Cruzeiro recebe o Remo nesta quinta-feira, a partir das 19h30 (Horário de Brasília), no Estádio Independência, em Belo Horizonte, pelo jogo de volta na terceira fase da competição. Para não perder nenhum lance, saiba onde vai passar o jogo do Cruzeiro hoje.

Onde vai passar o jogo do Cruzeiro hoje ao vivo?

Onde vai passar o jogo do Cruzeiro hoje? O jogo do Cruzeiro vai passar no streaming Amazon Prime Video, a partir das 19h30.

Sem transmissão na TV, o streaming do Amazon Prime é o responsável por transmitir o confronto da Copa do Brasil nesta quinta-feira. Para acompanhar, é necessário ser assinante da plataforma sob o valor de R$9,90 por mês.

Para tornar-se membro da plataforma, o torcedor deve acessar o site (www.primevideo.com), escolher a opção para experimentar grátis por 30 dias e inscrever o seu login e senha.

Informações do jogo Cruzeiro x Remo hoje:

Data: 12/05/2022

Horário: 19h30 (Horário de Brasília)

Local: Estádio Independência, em Belo Horizonte, MG

Arbitragem: Raphael Claus (FIFA)

Onde assistir: Amazon Prime Video

Prováveis escalações de Cruzeiro x Remo:

A Raposa não tem Neto Moura, João Paulo e Filipe Machado, lesionados

Escalação do Cruzeiro: Rafael; Zé Ivaldo, Lucas, Eduardo Brock, Geovane; Willian Oliveira, Bidu, Pedro Castro; Luvannor, Jajá e Edu. Técnico: Paulo Pezzolano

Os jogadores Ricardo Luz e Rodrigo Pimpão são os desfalques dos visitantes.

Escalação do Remo: Vinicius; Kevem, Daniel Felipe, Marlon, Leonam; Anderson, Paulinho, Erick Flores; Bruno Alves, Fernandinho e Brenner. Técnico: Paulo Bonamigo

Cruzeiro e Remo na Copa do Brasil

O Cruzeiro perdeu o primeiro jogo da terceira fase e, se quiser se classificar para as oitavas de final, terá de suar a camisa em busca do resultado nesta quinta-feira. A Raposa deixou para trás o Sergipe e o Tuntum nas fases anteriores da Copa do Brasil, chegando com o favoritismo até aqui. No fim de semana, venceu o Grêmio na Série B.

Do outro lado, o Remo tem a vantagem no confronto da terceira fase, precisando apenas de um empate ou até mesmo a vitória por qualquer resultado. Entretanto, não tem gol fora na Copa do Brasil e, por isso, o time paraense deve ficar atento ao placar agregado. No fim de semana, o clube acabou derrotado pelo Brasil de Pelotas na rodada da Série C.

Último jogo de Cruzeiro x Remo

O último encontro de Cruzeiro e Remo aconteceu em 19 de abril de 2022, pela primeira partida da terceira fase na Copa do Brasil, pela temporada atual.

Por 2 a 1, a equipe do Remo levou a melhor com gols de Willian (contra) e Daniel Felipe, enquanto Rodolfo descontou jogando no Estádio Evandro Almeida, no Pará.

Confira no vídeo a seguir como foi o último jogo entre os times.